Toter Bub mit Handtuch um den Hals gefunden – Ermittlungen laufen

Ein Bub (12) wurde tot in Rennes aufgefunden. Die Ermittlungen laufen. AFP

Nach dem Fund eines toten zwölfjährigen Jungen am Ufer der Vilaine in Rennes hat die Staatsanwaltschaft Mordermittlungen aufgenommen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Rennes wurde ein zwölfjähriger Junge tot am Flussufer gefunden.

Ein Fischer hatte zuvor Kinderschreie gehört und die Polizei alarmiert.

Die Behörden ermitteln wegen eines möglichen Gewaltverbrechens. Mehr anzeigen

In der nordfranzösischen Stadt Rennes ist die Leiche eines zwölfjährigen Jungen am Ufer des Flusses Vilaine gefunden worden. Um den Hals des Kindes war ein nasses Handtuch fest gewickelt. Die Staatsanwaltschaft leitete Mordermittlungen ein.

Auslöser des Polizeieinsatzes war offenbar ein Fischer, der zuvor Schreie eines Kindes gehört hatte. Er alarmierte die Polizei. Zeugen, die den Jungen am Flussufer entdeckten, versuchten noch, ihn wiederzubeleben – jedoch ohne Erfolg.

Die genauen Umstände des Todes sind bislang unklar. Nach Angaben der Ermittler wird derzeit in alle Richtungen ermittelt. Auch eine mögliche Beteiligung Dritter werde geprüft.

Am Sonntagabend waren zahlreiche Polizeikräfte nahe einer Wohnanlage im Einsatz. Weitere Details zu dem Fall veröffentlichten die Behörden zunächst nicht.