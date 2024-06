Die deutsche Polizei ermittelt. KEYSTONE

Am deutschen Rheinufer wurde am Montagabend ein totes Mädchen entdeckt. Die Polizei hat die Eltern verhaftet.

dpa/AFP Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Montagabend wurde am Rheinufer in Worms (Rheinland-Pfalz) die Leiche einer Frau gefunden.

Die Polizei hat nun mitgeteilt, dass es sich bei dem Opfer um ein 15-jähriges Mädchen handelt.

Die Eltern stehen unter Tatverdacht und wurden in Gewahrsam genommen. Mehr anzeigen

Am Montagabend wurde am Rheinufer in Worms (Rheinland-Pfalz) die Leiche einer Frau gefunden. Die Polizei hat nun mitgeteilt, dass es sich bei dem Opfer um ein 15-jähriges Mädchen handelt. Die Eltern stehen unter Tatverdacht und wurden in Gewahrsam genommen.

Wie das Polizeipräsidium Mainz berichtet, wurde die Leiche mit Unterstützung der Feuerwehr geborgen. Die Todesumstände sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Das Kommissariat für Kapitaldelikte hat im Auftrag der Staatsanwaltschaft Mainz die Untersuchungen übernommen.

Am Dienstagmittag teilte die Polizei mit, dass die Eltern des Mädchens in Gewahrsam genommen wurden.