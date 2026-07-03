In Arizona wird ein kleiner Bub nach einem Badeunfall für tot erklärt. Doch als das Kleinkind bereits in einer Leichenhalle ist, bemerkt der Rechtsmediziner einen schwachen Herzschlag.

Ein kleiner Bub blieb fast fünf Minuten unter Wasser und wurde zunächst für tot erklärt.

Darum geht’s Ein 18 Monate altes Kleinkind bleibt nach einem Badeunfall fünf Minuten unter Wasser und wird von Ärzten für tot erklärt.

Doch in der Leichenhalle bemerkt ein Rechtsmediziner, dass das Herz des Buben schwach schlägt.

Das Kleinkind wird umgehend in ein Spital geflogen und dort behandelt.

Laut der Familie besteht nun Hoffnung auf die Genesung des Jungen.

Unglaublicher Vorfall im US-Bundesstaat Arizona: Ein 18 Monate alter Bub sinkt auf den Grund eines privaten Swimmingpools und bleibt fast fünf Minuten unter Wasser, bis er zurück an die Oberfläche geholt werden kann.

Die verzweifelte Familie verständigt den Notruf und versucht bis zum Eintreffen der Rettungskräfte, den Buben wiederzubeleben.

«Soll ihn einfach sein Ding machen lassen»

Doch die Ärzte im Mercy Gilbert Medical Center erklären den kleinen Vincent für tot – obwohl Polizisten am Unfallort noch Lebenszeichen wahrnahmen. Dies berichtet unter anderem die «New York Post» unter Berufung auf den Polizeirapport.

Dort heisst es: «Der Arzt sagte mir in arroganter Weise, er sei der Arzt, er habe den medizinischen Abschluss, er habe nicht umsonst Medizin studiert, und ich solle ihn einfach sein Ding machen lassen.» Der Beamte hält ausserdem fest, er habe gehört, wie auch eine Krankenschwester auf den schwachen Puls des Jungen hinwies.

Wenige Stunden später will ein Rechtsmediziner den vermeintlichen Leichnam abholen. Doch zu seinem Erstaunen stellt er einen schwachen Herzschlag fest und schlägt sofort Alarm. Per Helikopter wird das Kleinkind umgehend in ein Kinderspital geflogen.

Lange und schwierige Genesung

Der Vorfall ereignete sich bereits am 8. Februar am Tag des Super Bowls, wird aber nun durch einen Spendenaufruf eines Freundes der Familie öffentlich.

In dem GoFundMe-Beitrag heisst es unter anderem, die ursprüngliche Diagnose für den Buben sei sehr ernst gewesen. Demnach versagten seine Organe und die Ärzte stellten eine Hirnschädigung fest.

Doch einige Tage später zeigte ein MRT, dass der Kleine lediglich eine leichte Hirnprellung aufwies, die das sich entwickelnde Gehirn voraussichtlich ausgleichen werde. Das medizinische Personal bezeichnete ihn als «Wunderbaby».

«Trotz dieses Wunders steht Vincent noch ein langer und schwieriger Genesungsprozess bevor. Er wird umfangreiche Therapien, eine kontinuierliche medizinische Überwachung und Unterstützung für seine sich erholenden Organe benötigen», heisst es in dem Beitrag auf der Spendenplattform.

Der Bub werde nun künstlich beatmet, und die Ärzte gingen äusserst behutsam vor. Die Behandlung sei jedoch extrem kostspielig, weshalb die Familie um Spenden bittet.

Familie droht rechtliches Nachspiel

Der Familie könnten indessen rechtliche Probleme drohen. Denn laut US-Medienberichten hat die Polizei empfohlen, Anklage gegen die Eltern des Buben zu erheben. Ein toxikologischer Befund hatte ergeben, dass sie positiv auf THC getestet wurden.

Die Polizeibeamten, die vor Ort erschienen waren, hielten in ihren Protokollen fest, dass sie aus der Garage des Wohnhauses einen «starken Geruch» von Marihuana wahrgenommen hätten.

Ein Ermittler erklärte in einem Dokument zur Begründung des hinreichenden Verdachts, der Drogenkonsum habe den Weg für eine «problematische und gefährliche Situation» geebnet. Er empfehle daher, die Eltern wegen fahrlässiger Tötung anzuklagen.