Ein 66-jähriger Mann schwebt nach einem ungewöhnlichen Unglück in Südtirol in Lebensgefahr: Der deutsche Tourist fiel beim Versuch, seine abgestürzte Drohne zu bergen, von einem Baum.

Ein Mann stürzte in Südtirol von einem Baum und verletzte sich lebensbedrohlich. Ein Rettungshelikopter der Aiut Alpin brachte ihn ins Spital nach Bozen. (Symbolbild)

Darum geht’s In Südtirol stürzte ein deutscher Tourist von einem Baum und verletzte sich lebensgefährlich.

Er war auf den Baum geklettert, um seine Drohne zu bergen, die sich ein paar Tage zuvor dort verfangen hatte.

Der 66-Jährige wurde von Wanderern bewusstlos aufgefunden und mit schweren Verletzungen per Helikopter ins Spital geflogen.

Eigentlich wollte er in den Ferien nur ein paar schöne Aufnahmen aus der Luft machen. Doch für einen deutschen Touristen endete die Reise nach Südtirol tragisch: Beim Versuch, seine abgestürzte Drohne aus einem Baum zu bergen, verletzte sich der 66-Jährige nach Medienangaben schwer – nun soll er in Lebensgefahr schweben.

Wie unter anderem das Portal «Südtirolnews» berichtet, habe sich die Drohne schon einige Tage zuvor im bei einem Flug im Jaufental unterhalb einer Alp in dem Baum verfangen und konnte von dem Mann nicht geborgen werden. Nach Informationen der Bergrettung sei er daraufhin mit einer Baumsteige-Ausrüstung auf den Baum geklettert und aus bislang unklaren Gründen in die Tiefe gestürzt.

Wanderer fanden den Mann bewusstlos

Wanderer fanden den Deutschen demzufolge bewusstlos am Unglücksort und alarmierten die Rettungskräfte. Nach einer Erstversorgung durch die Bergrettung Ridnaun/Ratschings sei er anschliessend mit einem schweren Polytrauma im Notarzthelikopter «Aiut Alpin» ins Spital nach Bozen gebracht worden.