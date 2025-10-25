Tourist stürzt von Mauer des Pantheons in Rom – tot

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Wollte er ein Selfie machen? Tourist stürzt von Mauer des Pantheons in Rom – tot

dpa

25.10.2025 - 10:02

Die Feuerwehr musste ein Tor aufbrechen, um den Mann zu erreichen.
Die Feuerwehr musste ein Tor aufbrechen, um den Mann zu erreichen.
Cecilia Fabiano/LaPresse via AP/dpa

Tödlicher Sturz am Pantheon: Ein 70-jähriger Tourist aus Japan fällt von der Umfassungsmauer des antiken Bauwerks in Rom und stirbt. Die Polizei untersucht die genaue Ursache des Sturzes.

DPA

25.10.2025, 10:02

25.10.2025, 10:21

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein 70-jähriger Tourist aus Japan ist am Freitagabend in Rom vom Pantheon gestürzt und ums Leben gekommen.
  • Er fiel rund sieben Meter in einen Graben, offenbar als er ein Selfie machen wollte, wie erste Ermittlungen zeigen.
  • Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen, die Behörden untersuchen die genaue Unfallursache.
Mehr anzeigen

Ein Tourist ist in Rom von der Aussenmauer des Pantheons gestürzt und tödlich verunglückt. Am späten Freitagabend fiel ein 70 Jahre alter Japaner rund sieben Meter in die Tiefe in einen Graben, wie die Behörden mitteilten. Rettungskräfte trafen zwar schnell am Unglücksort an dem antiken Bauwerk ein, konnten jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Die Feuerwehr musste ein Tor aufbrechen, um den Mann zu erreichen. Trotz aller Bemühungen kam für den Mann aus Japan jede Hilfe zu spät. Die Behörden untersuchen noch die genaue Ursache für den Sturz. Ersten Hinweisen zufolge könnte der Tourist versucht haben, ein Selfie zu machen, als er das Gleichgewicht verlor, wie das Nachrichtenportal «Roma Today» meldete.

Das Pantheon ist eines der am besten erhaltenen Bauwerke der römischen Antike und zählt heute zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten Roms. Der oströmische Kaiser Phokas hatte den heidnischen Tempel im Jahr 609 Papst Bonifatius IV. geschenkt, der ihn dann zur Kirche weihen liess. Im Pantheon sind auch die meisten italienischen Könige und einige Künstler beigesetzt.

Meistgelesen

Österreicherin deklassiert im 1. Lauf die Konkurrenz – Lara Gut-Behrami in Lauerstellung
Auto kracht in Stein AG gegen Gebäude – 21-Jähriger schwer verletzt
Bonität der USA wegen der Regierungsführung herabgestuft
Wie das kleine Estland von der russischen Bedrohung profitiert
Tourist stürzt von Mauer des Pantheons in Rom – tot

Videos aus dem Ressort

Schiffbruch mit Schafen – 2000 Tiere schwimmen um ihr Leben – Fischer starten Rettungsaktion

Schiffbruch mit Schafen – 2000 Tiere schwimmen um ihr Leben – Fischer starten Rettungsaktion

Ein Meer voller Schafe: Im Golf von Aden kentert ein Frachter mit Tausenden Tieren an Bord. Die Szenen sind surreal – und erschütternd zugleich. Fischer versuchen, so viele Leben wie möglich zu retten.

23.10.2025

Ultraorthodoxe liefern sich Strassenschlachten – Israels Streit um den Militärdienst eskaliert in Jerusalem

Ultraorthodoxe liefern sich Strassenschlachten – Israels Streit um den Militärdienst eskaliert in Jerusalem

In Jerusalem eskaliert der Konflikt zwischen Ultraorthodoxen Juden und der Polizei. Festnahmen von Wehrdienstverweigerern sorgen für Empörung. Das Video erklärt, warum der Streit Israel spaltet.

23.10.2025

Innenminister: AfD-Anfragen ähneln «Kreml-Auftragsliste»

Innenminister: AfD-Anfragen ähneln «Kreml-Auftragsliste»

Thüringens Innenminister sieht in den Anfragen der AfD Anzeichen für russischen Einfluss auf kritische Infrastruktur. Die Alternative für Deutschland sagt, sie deckt nur Missstände auf.

22.10.2025

Schiffbruch mit Schafen – 2000 Tiere schwimmen um ihr Leben – Fischer starten Rettungsaktion

Schiffbruch mit Schafen – 2000 Tiere schwimmen um ihr Leben – Fischer starten Rettungsaktion

Ultraorthodoxe liefern sich Strassenschlachten – Israels Streit um den Militärdienst eskaliert in Jerusalem

Ultraorthodoxe liefern sich Strassenschlachten – Israels Streit um den Militärdienst eskaliert in Jerusalem

Innenminister: AfD-Anfragen ähneln «Kreml-Auftragsliste»

Innenminister: AfD-Anfragen ähneln «Kreml-Auftragsliste»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Nahost. Sieben Kinder aus Gaza und Angehörige kommen bald in der Schweiz an

NahostSieben Kinder aus Gaza und Angehörige kommen bald in der Schweiz an

Schweiz – EU. Kantonsregierungen stehen hinter EU-Verträgen

Schweiz – EUKantonsregierungen stehen hinter EU-Verträgen

Diplomatie. Irak will von den guten Diensten der Schweiz lernen

DiplomatieIrak will von den guten Diensten der Schweiz lernen