Ein 53-jähriger Tourist ist im französischen Skigebiet Val Cenis tot in einer Gondel gefunden worden. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa

In Val Cenis ist ein 53-jähriger Tourist während einer Gondelfahrt gestorben – offenbar an einem Herzstillstand.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein 53-jähriger Tourist starb im Skigebiet Val Cenis vermutlich an einem Herzstillstand.

Retter konnten ihn nicht wiederbeleben.

In Les Menuires verunglückte am selben Tag ein weiterer Skifahrer tödlich. Mehr anzeigen

Ein 53-jähriger Tourist ist im französischen Skigebiet Val Cenis tot in einer Gondel gefunden worden. Nach Angaben der Behörden war der Mann allein in die Kabine gestiegen und erlitt offenbar während der Fahrt einen Herzstillstand, wie mehrere Medien am Montag berichteten.

Ein Gondelbediener entdeckte den leblosen Körper am Nachmittag des 6. Januar und alarmierte umgehend die Rettungskräfte. Zwei Pistenretter versuchten noch, den Mann mit einem Defibrillator zu reanimieren. Trotz aller Bemühungen konnte er nicht mehr gerettet werden und wurde noch vor Ort für tot erklärt.

Am selben Tag kam es in der Region Savoie zu einem weiteren Todesfall: In Les Menuires wurde ein spanischer Skifahrer leblos neben einem Felsen im Bereich abseits der Piste gefunden.