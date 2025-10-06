Hunderte Menschen eingeschlossen: Jetzt zeigt ein Video die dramatischen Schnee-Szenen am Mount Everest Am Wochenende wurden fast 1000 Touristen auf 4900 Metern Höhe von einem Unwetter überrascht: Der Schneesturm am Mount Everest traf sie unvorbereitet – mit dramatischen Folgen. 06.10.2025

Am Wochenende wurden fast 1000 Touristen auf 4900 Metern Höhe von einem Unwetter überrascht: Der Schneesturm am Mount Everest traf sie unvorbereitet – mit dramatischen Folgen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein schwerer Schneesturm auf der tibetischen Seite des Mount Everests schloss am Wochenende fast 1000 Menschen auf 4900 Metern Höhe ein.

Das Unwetter beschädigte Zelte und machte Zufahrtsstrassen unpassierbar.

Laut chinesischen Medien konnten bislang erst 350 Personen aus der Gefahrenzone gerettet werden. Mehr anzeigen

Fast 1000 Menschen wurden am Wochenende am Mount Everest wegen eines massiven Schneesturms auf 4900 Metern Höhe eingeschlossen.

Auf der tibetischen Seite des Berges fiel am 4. und 5. Oktober aussergewöhnlich viel Schnee und Regen – was dazu führte, dass viele Bergsteiger*innen nicht mehr weiter gehen konnten.

Bisher konnte erst 350 Bergsteiger*innen gerettet werden

Der Sturm zerstörte die Zelte der Gipfelgänger*innen, zudem blockierten Schneemassen die Zufahrtsstrassen.

Eingeschneite Bergsteiger*innen hielten den Schneesturm am Mount Everest auf Video fest. Mittlerweile konnten laut chinesischen Medienberichten mindestens 350 Personen gerettet werden.

