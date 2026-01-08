Naturgewalt in China: Touristen fliehen vor Sturzflut mit Eisbrocken Der sonst ruhige Kanas-River wird plötzlich zum gefährlichen Eisstrom. Touristen werden beim Fotografieren überrascht und ergreifen die Flucht. Ein rasanter Temperaturanstieg könnte die Ursache gewesen sein. 08.01.2026

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In China überraschte ein Eisstrom Touristen am Kanas-River.

Niemand wurde verletzt und alle konnten sich in Sicherheit bringen.

Die Behörden begründen das Ereignis durch die gestiegenen Temperaturen. Mehr anzeigen

Mehrere Touristen wurden am 5. Januar während einer Fotosession im chinesischen Gebirge überrascht. Aus dem Winterwunderland entwickelte sich innerhalb kürzester Zeit eine bedrohliche Situation: Der Fluss hinter und teilweise sogar unter ihnen verwandelte sich plötzlich in einen Eisstrom. Aus dem Nichts setzte sich eine Flut aus gespaltenen Eisplatten und Wasser in Bewegung.

Die Behörden erklären das Phänomen mit den in letzter Zeit stark gestiegenen Temperaturen. Diese führten zum Aufbrechen der Eisdecke, wodurch sich die Eisplatten lösten und in Bewegung gerieten. Die Touristen wurden von dem Eisstrom überrascht. Glücklicherweise konnten sich alle rechtzeitig in Sicherheit bringen. Allerdings nahmen die Instagram-Storys eine unerwartete Wendung.

