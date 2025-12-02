Luxus-Menü endet im Feuerwehreinsatz: Touristen bleiben beim Sky Dining in der Luft stecken Ein exklusives Dinner in 36 Metern Höhe sollte für Touristen in Munnar, Indien, ein unvergessliches Erlebnis werden – und das wurde es auch. Nach dem Dessert streikte der Kran. 02.12.2025

Ein exklusives Dinner in 36 Metern Höhe sollte für Touristen in Munnar, Indien, ein unvergessliches Erlebnis werden – und das wurde es auch. Nach dem Dessert streikte der Kran.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Munnar, Indien, wurde ein neues Sky Dining-Erlebnis eröffnet, bei dem Gäste in luftiger Höhe speisen können.

Kurz nach der Eröffnung kam es zu einem technischen Defekt, der einen Feuerwehreinsatz notwendig machte.

Niemand wurde dabei verletzt. Mehr anzeigen

Touristen nutzen das neue Angebot des Sky Dinings in der indischen Stadt Munnar sofort aus. Doch was als schwebendes Gourmet-Erlebnis begann, endete nach dem Dessert mit einem Feuerwehreinsatz. Die Touristen stecken 90 Minuten lang in der Höhe fest.

Im Video siehst du die spektakuläre Rettungsaktion.

