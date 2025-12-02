  1. Privatkunden
Luxus-Menü endet im Feuerwehreinsatz Touristen bleiben beim Sky Dining in der Luft stecken

Nicole Agostini

2.12.2025

Luxus-Menü endet im Feuerwehreinsatz: Touristen bleiben beim Sky Dining in der Luft stecken

Luxus-Menü endet im Feuerwehreinsatz: Touristen bleiben beim Sky Dining in der Luft stecken

Ein exklusives Dinner in 36 Metern Höhe sollte für Touristen in Munnar, Indien, ein unvergessliches Erlebnis werden – und das wurde es auch. Nach dem Dessert streikte der Kran.

02.12.2025

Ein exklusives Dinner in 36 Metern Höhe sollte für Touristen in Munnar, Indien, ein unvergessliches Erlebnis werden – und das wurde es auch. Nach dem Dessert streikte der Kran.

Nicole Agostini

02.12.2025, 09:57

02.12.2025, 11:35

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Munnar, Indien, wurde ein neues Sky Dining-Erlebnis eröffnet, bei dem Gäste in luftiger Höhe speisen können.
  • Kurz nach der Eröffnung kam es zu einem technischen Defekt, der einen Feuerwehreinsatz notwendig machte.
  • Niemand wurde dabei verletzt.
Mehr anzeigen

Touristen nutzen das neue Angebot des Sky Dinings in der indischen Stadt Munnar sofort aus. Doch was als schwebendes Gourmet-Erlebnis begann, endete nach dem Dessert mit einem Feuerwehreinsatz. Die Touristen stecken 90 Minuten lang in der Höhe fest.

Im Video siehst du die spektakuläre Rettungsaktion.

Mehr Videos aus dem Ressort

Älpler im Kanton Uri: «Vorletztes Wochenende waren es 53 Zelte» – Fluch und Segen der Bergtouristen

Älpler im Kanton Uri: «Vorletztes Wochenende waren es 53 Zelte» – Fluch und Segen der Bergtouristen

Die Wanderroute zum Seewlisee im Kanton Uri war einst ein Geheimtipp – doch wegen Social Media wird die Idylle zunehmend zur Kulisse für Massenansturm, Müll und Missachtung.

16.07.2025

