Ferien-Wahnsinn in Teneriffa: Im Kampf um Liegestühle übernachten Touristen am Pool Britische Touristen geben in einem Ferienhotel in Teneriffa alles, um den besten Platz am Pool zu ergattern. Sie übernachten auf den Liegen. Ein Hotelgast filmt das ganze und stellt das Video online. 28.08.2025

Britische Touristen geben in einem Ferienhotel auf Teneriffa alles, um den besten Platz am Pool zu ergattern. Sie übernachten auf den Liegen. Ein Hotelgast filmt das ganze und stellt das Video online.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ben Smith, ein Hotelgast aus Grossbritannien, verbringt seine Ferien auf Teneriffa.

Er filmt nachts den Ferienwahnsinn in seinem Hotel: Manche Touristen übernachten auf den Liegstühlen, um am kommenden Tag den besten Platz am Pool haben zu können.

Glaubst du, dass das Hotel eingreift? Die Antwort gibts im Video. Mehr anzeigen

Touristen aus Grossbritannien bringen den Kampf um die Sonnenliegen auf Teneriffa auf ein neues Extrem: Sie übernachten auf den Liegestühlen, damit sie den besten Platz am Pool haben können.

Ein Gast des Ferienhotels, Ben Smith, filmt das ganze und stellt das Video auf TikTok. Er wundert sich, wie weit die Touristen mit ihrem Verhalten gehen können und schreibt unter seinem veröffentlichten Video: «Sie reservieren die Liegen, aber das Hotel hat die Regel, dass Handtücher entfernt werden, wenn die Liege unbeaufsichtigt bleibt – also legen sie sich einfach darauf.»

Glaubst du, das Hotel unternimmt etwas dagegen? Schau dir das Video an, und finde es heraus.

Mehr Video aus dem Ressort