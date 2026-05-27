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Tränengas, Dynamit und Strassenschlachten Heftige Proteste in Boliviens Hauptstadt – Präsident soll zurücktreten

Christian Thumshirn

27.5.2026

Proteste eskalieren: Tränengas, Dynamit und Strassenschlachten – Boliviens Hauptstadt versinkt im Protestchaos

Proteste eskalieren: Tränengas, Dynamit und Strassenschlachten – Boliviens Hauptstadt versinkt im Protestchaos

Die Proteste in Boliviens Regierungssitz La Paz eskalieren: Demonstranten liefern sich heftige Strassenschlachten mit der Polizei und fordern den Rücktritt von Präsident Rodrigo Paz.

27.05.2026

Die Lage in Boliviens Regierungssitz La Paz spitzt sich dramatisch zu: Bei heftigen Ausschreitungen liefern sich Demonstranten und Polizei Strassenschlachten mit Tränengas, Dynamit und Feuerwerkskörpern. Die Protestierenden fordern den Rücktritt von Präsident Rodrigo Paz.

Christian Thumshirn

27.05.2026, 07:57

Bolivien steckt seit Monaten in einer schweren Wirtschaftskrise.

Auslöser der aktuellen Protestwelle waren zunächst steigende Treibstoffpreise und Versorgungsengpässe. Präsident Rodrigo Paz hatte staatliche Subventionen auf Benzin und Diesel gekürzt – mit direkten Folgen für Transport-, Lebensmittel- und Alltagskosten. Dazu kommen Inflation, sinkende Kaufkraft und wachsender Frust über die Regierung. Inzwischen richtet sich die Wut vieler Demonstranten direkt gegen den Präsidenten selbst.

Von der Wirtschaftskrise zur Strassenschlacht

Vor allem Bergarbeiter, Bauern und indigene Gruppen haben in den vergangenen Wochen Strassen blockiert und die Hauptstadt La Paz teilweise lahmgelegt. Die Regierung spricht von einem Versuch der Destabilisierung, die Protestierenden werfen Paz dagegen vor, die Bevölkerung im Stich zu lassen.

Die Bilder aus La Paz zeigen nun, wie explosiv die Lage geworden ist: Demonstranten liefern sich heftige Strassenschlachten mit der Polizei, Tränengas liegt über den Strassen, Feuerwerkskörper und Dynamit fliegen durch die Luft.

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