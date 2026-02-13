  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Video zeigt Schock Triebwerk explodiert mitten im Flug

Nicole Agostini

13.2.2026

80 Personen unverletzt: Triebwerk explodiert – Boeing 737-700 muss notlanden

80 Personen unverletzt: Triebwerk explodiert – Boeing 737-700 muss notlanden

Diese Videoaufnahmen sind furchterregend. Sie zeigen, wie eine Boeing 737-700 der Arik Air am Mittwoch notlanden musste, obwohl das linke Triebwerk explodiert war.

13.02.2026

Diese Videoaufnahmen sind furchterregend. Sie zeigen, wie eine Boeing 737-700 der Arik Air am Mittwoch notlanden musste, obwohl das linke Triebwerk explodiert war. 

Nicole Agostini

13.02.2026, 15:57

Ein lauter Knall am linken Triebwerk und die Flugbesatzung der Boeing 737-700 der Arik Air muss feststellen, dass es explodiert ist. Die Passagiere schreien und geraten in Panik. Einige filmen den Unfall und stellen die Aufnahmen des zerfetzten Triebwerks in die sozialen Medien.

Dieser Vorfall ereignete sich am Mittwoch auf dem Flug von Lagos nach Port Harcourt. Der Pilot musste das Flugzeug in Benin notlanden. Mehr Details, erfährst du im Video oben.

Mehr Videos aus dem Ressort

Video zeigt Notlandung: Flugzeug crasht auf dicht befahrener Strasse

Video zeigt Notlandung: Flugzeug crasht auf dicht befahrener Strasse

Horror-Moment in der amerikanischen Stadt Gainesville. Als am Montag ein Kleinflugzeug mitten auf der Strasse notlanden musste, krachte es mit mehreren Fahrzeugen zusammen. Im Video siehst du die Notlandung.

10.02.2026

Meistgelesen

Brisante E-Mail aufgetaucht: Moretti fand feuerfesten Schaumstoff «zu teuer»
Kreditkarten-Betrügerin Simon holt zweimal Gold: «Es ist niemand freundlich zu mir»
Lawinen-Abgang bei Adelboden BE – Rega im Einsatz
Senior in Grenchen vor Zug geschubst – Mann verhaftet
Zwei Monate ausziehen, danach bis zu 850 Franken höhere Miete

Mehr aus dem Ressort

Notlandung in Florida. Airbus stürzt über 5000 Meter in die Tiefe – mindestens 15 Verletzte

Notlandung in FloridaAirbus stürzt über 5000 Meter in die Tiefe – mindestens 15 Verletzte

«Sully» wird 75. Eine spektakuläre Notlandung machte ihn zum «Held vom Hudson»

«Sully» wird 75Eine spektakuläre Notlandung machte ihn zum «Held vom Hudson»

Luftfahrt. Triebwerksausfall zwingt Boeing 777 zu Notlandung in Washington

LuftfahrtTriebwerksausfall zwingt Boeing 777 zu Notlandung in Washington