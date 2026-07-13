Spektakuläre Rettungsaktion im italienischen Triest: Ein Auto ist auf der Piazza Unità d'Italia ins Meer gestürzt. Mehrere Rekruten der Militärakademie von Modena sprangen sofort ins Wasser und retteten den Fahrer.

Heldentat im Video Auto versinkt im Hafen – was dann passiert, begeistert ganz Italien

Darum geht’s In Triest ist ein Auto mit dem Fahrer an Bord ins Meer gestürzt.

Militärschüler der Militärakademie von Modena sprangen sofort ins Wasser und retteten den Mann.

Italiens Verteidigungsminister Guido Crosetto lobte den Einsatz als Ausdruck von Mut und Pflichtbewusstsein. Zusammenfassung erstellt mit

Dramatische Szenen spielten sich am Sonntag auf der Piazza Unità d'Italia im norditalienischen Triest ab. Ein Auto stürzte mit dem Fahrer an Bord ins Meer.

Mehrere Rekruten der Militärakademie von Modena beobachteten den Unfall und reagierten ohne zu zögern. Sie sprangen ins Wasser, erreichten den Mann und brachten ihn in Sicherheit. Anschliessend übergaben sie ihn den alarmierten Rettungskräften.

Der Vorfall wurde in den sozialen Medien vielfach geteilt. Aufnahmen zeigen, wie das Fahrzeug im Wasser treibt und die Helfer zum Fahrer schwimmen.

Hintergründe des Unfalls unklar

Auch Italiens Verteidigungsminister Guido Crosetto würdigte den Einsatz. Die Rekruten hätten instinktiv gehandelt und ihr eigenes Leben riskiert, um einem anderen Menschen zu helfen. Ihr Mut, ihre Ausbildung und ihr Pflichtbewusstsein machten die gesamte italienische Verteidigung stolz, erklärte Crosetto.

Die Militärakademie von Modena bildet Offiziere für das italienische Heer sowie die Carabinieri aus. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums verkörpere die Rettungsaktion genau jene Werte, die den angehenden Offizieren vermittelt würden: Mut, Pflichtbewusstsein, Selbstlosigkeit und Einsatzbereitschaft.

Unklar ist bislang, weshalb das Auto ins Wasser geriet. Die Behörden haben Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.