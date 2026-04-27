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«Schande», «schreckliche Menschen» Trump beschimpft Reporterin nach Frage zu Attentäter

Sven Ziegler

27.4.2026

Hier geht Trump auf Norah O'Donnell los

Hier geht Trump auf Norah O'Donnell los

US-Präsident Donald Trump ist in einem am Sonntagabend ausgestrahlten «60 Minutes»-Interview mit CBS-Journalistin Norah O'Donnell auf Konfrontationskurs gegangen.

27.04.2026

US-Präsident Donald Trump ist in einem am Sonntagabend ausgestrahlten «60 Minutes»-Interview mit CBS-Journalistin Norah O'Donnell auf Konfrontationskurs gegangen. Trump verlor die Fassung und bezeichnete die erfahrene Moderatorin als «Schande».

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Sven Ziegler, Fabienne Berner

27.04.2026, 09:57

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Trump beschimpft eine CBS-Journalistin in einem TV-Interview als «Schande».
  • Auslöser sind Zitate aus dem Manifest des Attentäters vom Korrespondentendinner.
  • Medienorganisationen sehen darin ein weiteres Beispiel für Trumps aggressive Rhetorik gegenüber Journalisten.
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Eigentlich sollte es um den Angriff beim White House Correspondents’ Dinner gehen. Doch das Gespräch zwischen US-Präsident Donald Trump und CBS-Journalistin Norah O'Donnell in «60 Minutes» am Sonntagabend entwickelte sich rasch zu einem offenen Schlagabtausch.

O'Donnell konfrontierte Trump mit Passagen aus dem mutmasslichen Manifest des Attentäters. Darin finden sich schwere Vorwürfe, die sich offenbar auf den Präsidenten beziehen.

Schüsse bei Korrespondentendinner. Kann Trump den Vorfall für sich nutzen? – Verdächtiger äusserte Vorwürfe gegen Regierung

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Trump reagierte unmittelbar und scharf. Laut dem US-Portal Axios warf er der Journalistin vor, bewusst «die Worte eines kranken Menschen» zu verbreiten. Gleichzeitig wies er die darin enthaltenen Anschuldigungen entschieden zurück.

«Sie sind eine Schande»

Im weiteren Verlauf eskalierte die Situation. Trump griff O'Donnell persönlich an und bezeichnete sie mehrfach als «disgrace» – auf Deutsch etwa «Schande».

Zudem sagte er, er habe erwartet, dass sie die Passage vorlesen werde, «weil ihr schreckliche Menschen seid».

O'Donnell hielt dagegen, dass es sich nicht um ihre eigenen Worte handle, sondern um Zitate aus einem Dokument im Zusammenhang mit dem Angriff. Trump liess sich davon nicht beruhigen und wiederholte seine Kritik.

Angriffe auf Medien kein Einzelfall

Der Vorfall fügt sich in ein bekanntes Muster. Organisationen für Pressefreiheit werfen Trump seit Jahren vor, Journalistinnen und Journalisten gezielt anzugreifen.

Die Society of Professional Journalists sprach bereits früher von einem «klar erkennbaren Muster der Feindseligkeit», das die Rolle unabhängiger Medien untergrabe.

«Lizenz sollte entzogen werden». Journalistin stellt mutige Fragen – Trump macht sie nieder und droht ihrem Sender

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Das Interview steht im direkten Zusammenhang mit dem Angriff beim Korrespondentendinner in Washington. Ein bewaffneter Mann hatte dort das Feuer eröffnet und war anschliessend überwältigt worden.

Das mutmassliche Manifest des Täters gilt für Ermittler als wichtiger Hinweis auf Motiv und Planung der Tat.

Trump selbst zeigte sich im Interview überzeugt, dass die Darstellung in den Medien ihn ungerechtfertigt mit den Aussagen des Täters in Verbindung bringe.

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