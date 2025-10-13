  1. Privatkunden
«Vielleicht bin ich schon im Himmel» Trumps bizarre Jenseits-Aussage sorgt für Rätselraten

ai-scrape

13.10.2025 - 08:34

Trump gibt kurioses Interview: «Komme wohl nicht in den Himmel»

Trump gibt kurioses Interview: «Komme wohl nicht in den Himmel»

Kurz vor seiner Ankunft im Nahen Osten überrascht Donald Trump mit ungewöhnlich persönlichen Aussagen über seine Vorstellungen vom Jenseits – und seine Zweifel am eigenen Platz im Himmel.

13.10.2025

Kurz vor seiner Ankunft im Nahen Osten überrascht Donald Trump mit ungewöhnlich persönlichen Aussagen über seine Vorstellungen vom Jenseits – und seine Zweifel am eigenen Platz im Himmel.

Redaktion blue News

13.10.2025, 08:34

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • US-Präsident Donald Trump äussert Zweifel an seiner himmlischen Bestimmung.
  • Er betonte jedoch, dass er das Leben vieler Menschen verbessert habe und scherzte, er könne sich bereits «im Himmel» befinden.
  • Am Montag wird Trump mehrere Termine in Nahost wahrnehmen.
Mehr anzeigen

Am Montagmorgen wird US-Präsident Donald Trump in Israel erwartet, wo er sich mit Geisel-Angehörigen treffen, eine Rede im israelischen Parlament halten und dann zur Nahost-Friedenszeremonie in Ägypten weiterreisen will. Unterwegs hat er sich an Bord der Air Force One Fragen von Journalisten gestellt.

Dabei liess Trump mit Aussagen zu seinen Erwartungen an das Leben nach dem Tod aufhorchen. In einem Video, das auf X kursiert, sagt Trump: «Ich glaube nicht, dass mich irgendetwas in den Himmel bringen wird. Okay, ich glaube wirklich nicht daran. Ich glaube, ich bin vielleicht nicht für den Himmel bestimmt.»

«Vielleicht bin ich gerade im Himmer»

Hintergrund ist eine frühere Aussage Trumps im Sommer, in der der 79-Jährige meinte, seine Rolle im Verhandlungsprozess mit Russland und der Ukraine könnte ihm den Weg in den Himmel ebnen.

Warum er seine Chancen, in den Himmel zu kommen, skeptisch sieht, erläuterte Trump nicht näher. Dafür sagte er: «Ich bin vielleicht gerade im Himmel, während wir in der Air Force One fliegen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es in den Himmel schaffen werde. Aber ich habe das Leben vieler Menschen verbessert.»

