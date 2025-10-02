Hier macht sich der albanische Premier mit Macron über Trump lustig Beim Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft in Kopenhagen sorgt ein Versprecher von US-Präsident Donald Trump für Gelächter. 02.10.2025

Beim Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft in Kopenhagen sorgt ein Versprecher von US-Präsident Donald Trump für Gelächter. Albaniens Premier Edi Rama nutzt die Gelegenheit und scherzt mit Emmanuel Macron über eine angebliche «Konfliktlinie» zwischen Albanien und Aserbaidschan.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Trump sprach fälschlicherweise von einem Konflikt zwischen Albanien und Aserbaidschan, als er eigentlich Armenien und Aserbaidschan meinte.

Albaniens Premier Edi Rama reagierte bei einem Treffen mit Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron mit Humor.

«Sie sollten auch Albanien und Aserbaidschan gratulieren», witzelte Rama. Mehr anzeigen

Der 7. Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft in Kopenhagen hatte am Donnerstag eigentlich schwere geopolitische Themen auf der Agenda – doch ein Versprecher von US-Präsident Donald Trump sorgte für einen heiteren Moment.

Trump hatte zuvor in einer Rede von einem angeblichen «Konflikt zwischen Albanien und Aserbaidschan» gesprochen, obwohl es um die Spannungen zwischen Armenien und Aserbaidschan ging.

Albaniens Premierminister Edi Rama nutzte den Fehler, um beim Treffen mit Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron eine Spitze loszuwerden. «Sie sollten auch Albanien und Aserbaidschan gratulieren», sagte er augenzwinkernd – sehr zur Erheiterung seines französischen Kollegen.

Das Video der Szene verbreitete sich rasch in sozialen Medien.