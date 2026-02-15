«Er sollte sich schämen»Trump attackiert Israels Präsident – Streit um Begnadigung
15.2.2026 - 12:18
Mit scharfen Worten hat US-Präsident Donald Trump Israels Staatspräsidenten Izchak Herzog angegriffen. Dieser müsse sich «schämen», weil er Benjamin Netanjahu bislang nicht begnadigt habe. Jerusalems Präsidentenbüro reagiert mit einer deutlichen Klarstellung – und verweist auf die Rechtsstaatlichkeit Israels.
Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen
US-Präsident Donald Trump forderte öffentlich, Israels Präsident Izchak Herzog solle den wegen Korruption angeklagten Premier Benjamin Netanjahu begnadigen, und warf ihm vor, sich schämen zu müssen.
Herzogs Büro betonte, der Antrag werde regulär geprüft und Israel entscheide souverän sowie im Einklang mit rechtsstaatlichen Verfahren – ohne äusseren Druck.
Nach einem Treffen zwischen Trump und Netanjahu wies dessen Umfeld Spekulationen zurück, der Premier habe Trumps Vorstoss initiiert.
Eine verbale Attacke des US-Präsidenten Donald Trump gegen den israelischen Staatspräsidenten Izchak Herzog sorgt in Israel für Spannungen.
Trump hatte vor Reportern im Weissen Haus gesagt, Herzog müsse sich «schämen», weil er den wegen Korruption angeklagten israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu bislang nicht begnadigt habe. Der Regierungschef habe immerhin in Kriegszeiten Aussergewöhnliches geleistet, erklärte der US-Präsident.
Klarstellung des Präsidentenbüros
Das Büro des israelischen Präsidenten stellte daraufhin klar, Herzog habe anders als von Trump dargestellt noch keine Entscheidung in der Begnadigungsfrage getroffen. Der Antrag, den Netanjahu im November gestellt hatte, werde noch im Justizministerium gemäss den festgelegten Verfahren geprüft.
Betonung von Rechtsstaatlichkeit und Souveränität
Erst nach Abschluss dieses Prozesses werde der Präsident den Antrag «im Einklang mit dem Gesetz, im besten Interesse des Staates Israel, geleitet von seinem Gewissen und ohne jeglichen äusseren oder inneren Druck prüfen», hiess es weiter. Herzog schätze Trump zutiefst für seine Unterstützung des jüdischen Staates. Israel sei jedoch ein souveräner Staat, der nach dem Prinzip der Rechtsstaatlichkeit regiert werde.
Spekulationen nach Trump-Netanjahu-Treffen
Kurz vor der Attacke Trumps gegen Herzog hatte der US-Präsident Netanjahu im Weissen Haus getroffen. Nach Medienberichten hat Herzogs Büro deshalb Erklärungen darüber gefordert, ob Netanjahu Trump zu seinen Äusserungen gegen den israelischen Präsidenten ermutigt habe.
Dementi aus Netanjahus Umfeld
Aus Kreisen um Netanjahu verlautete daraufhin, die Forderung Trumps nach einer Begnadigung sei ausschliesslich auf Initiative des US-Präsidenten selbst erfolgt. «Der Ministerpräsident erfuhr davon aus den Medien und wusste im Vorfeld nichts davon», hiess es weiter.
Netanjahu hatte Herzog in einem Schreiben offiziell um Begnadigung gebeten. Es ist unklar, wann es dazu eine Entscheidung des Präsidenten geben wird. Gegen den Regierungschef läuft seit mehr als fünf Jahren ein Korruptionsprozess. Er ist wegen Betrugs, Untreue und Bestechlichkeit angeklagt. Trump hatte Herzog schon mehrfach dazu aufgefordert, Netanjahu zu begnadigen.
