«Er sollte sich schämen» Trump attackiert Israels Präsident – Streit um Begnadigung

SDA

15.2.2026 - 12:18

Donald Trump kritisiert Israelischen Staatspräsidenten.
Donald Trump kritisiert Israelischen Staatspräsidenten.
Evan Vucci/AP/dpa

Mit scharfen Worten hat US-Präsident Donald Trump Israels Staatspräsidenten Izchak Herzog angegriffen. Dieser müsse sich «schämen», weil er Benjamin Netanjahu bislang nicht begnadigt habe. Jerusalems Präsidentenbüro reagiert mit einer deutlichen Klarstellung – und verweist auf die Rechtsstaatlichkeit Israels.

Keystone-SDA

15.02.2026, 12:18

15.02.2026, 12:54

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • US-Präsident Donald Trump forderte öffentlich, Israels Präsident Izchak Herzog solle den wegen Korruption angeklagten Premier Benjamin Netanjahu begnadigen, und warf ihm vor, sich schämen zu müssen.
  • Herzogs Büro betonte, der Antrag werde regulär geprüft und Israel entscheide souverän sowie im Einklang mit rechtsstaatlichen Verfahren – ohne äusseren Druck.
  • Nach einem Treffen zwischen Trump und Netanjahu wies dessen Umfeld Spekulationen zurück, der Premier habe Trumps Vorstoss initiiert.
Mehr anzeigen

Eine verbale Attacke des US-Präsidenten Donald Trump gegen den israelischen Staatspräsidenten Izchak Herzog sorgt in Israel für Spannungen.

Trump hatte vor Reportern im Weissen Haus gesagt, Herzog müsse sich «schämen», weil er den wegen Korruption angeklagten israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu bislang nicht begnadigt habe. Der Regierungschef habe immerhin in Kriegszeiten Aussergewöhnliches geleistet, erklärte der US-Präsident.

Klarstellung des Präsidentenbüros

Das Büro des israelischen Präsidenten stellte daraufhin klar, Herzog habe anders als von Trump dargestellt noch keine Entscheidung in der Begnadigungsfrage getroffen. Der Antrag, den Netanjahu im November gestellt hatte, werde noch im Justizministerium gemäss den festgelegten Verfahren geprüft.

Betonung von Rechtsstaatlichkeit und Souveränität

Erst nach Abschluss dieses Prozesses werde der Präsident den Antrag «im Einklang mit dem Gesetz, im besten Interesse des Staates Israel, geleitet von seinem Gewissen und ohne jeglichen äusseren oder inneren Druck prüfen», hiess es weiter. Herzog schätze Trump zutiefst für seine Unterstützung des jüdischen Staates. Israel sei jedoch ein souveräner Staat, der nach dem Prinzip der Rechtsstaatlichkeit regiert werde.

Spekulationen nach Trump-Netanjahu-Treffen

Kurz vor der Attacke Trumps gegen Herzog hatte der US-Präsident Netanjahu im Weissen Haus getroffen. Nach Medienberichten hat Herzogs Büro deshalb Erklärungen darüber gefordert, ob Netanjahu Trump zu seinen Äusserungen gegen den israelischen Präsidenten ermutigt habe.

Dementi aus Netanjahus Umfeld

Aus Kreisen um Netanjahu verlautete daraufhin, die Forderung Trumps nach einer Begnadigung sei ausschliesslich auf Initiative des US-Präsidenten selbst erfolgt. «Der Ministerpräsident erfuhr davon aus den Medien und wusste im Vorfeld nichts davon», hiess es weiter.

Netanjahu hatte Herzog in einem Schreiben offiziell um Begnadigung gebeten. Es ist unklar, wann es dazu eine Entscheidung des Präsidenten geben wird. Gegen den Regierungschef läuft seit mehr als fünf Jahren ein Korruptionsprozess. Er ist wegen Betrugs, Untreue und Bestechlichkeit angeklagt. Trump hatte Herzog schon mehrfach dazu aufgefordert, Netanjahu zu begnadigen.

Münchner Sicherheitskonferenz: Neue Welt der Grossmächte

Münchner Sicherheitskonferenz: Neue Welt der Grossmächte

Berlin, 13.02.2026: Krisen und Kriege: Das ist die Münchner Sicherheitskonferenz gewohnt. Dieses Jahr geht es in München aber um noch mehr: den tiefgreifendsten Umbruch der Weltordnung seit Ende des Kalten Krieges. Das transatlantische Bündnis ist seit Donald Trumps zweitem Amtsantritt als US-Präsident erodiert. Die auf internationalen Regeln und Institutionen basierende Weltordnung droht durch eine auf dem Recht des Stärkeren beruhenden Grossmachtpolitik verdrängt zu werden. Bundeskanzler Friedrich Merz hat diese Entwicklung bereits in zwei Reden beim Weltwirtschaftsforum in Davos und im Bundestag im Januar beschrieben und den Schluss gezogen: Europa werde seine Vorstellungen nur dann durchsetzen können, «wenn wir auch selbst die Sprache der Machtpolitik sprechen lernen, wenn wir selbst eine europäische Macht werden». Daran wird Merz anknüpfen, wenn er am frühen Nachmittag die diesjährige Konferenz eröffnet.

13.02.2026

Umstrittenes Atomwaffenprogramm: USA und Iran verhandeln erneut

Umstrittenes Atomwaffenprogramm: USA und Iran verhandeln erneut

USA und Iran wollen verhandeln: Für Freitag sind neue Gespräche der beiden Staaten im Oman geplant. Für die USA sollen der Sondergesandte Steve Witkoff und der Schwiegersohn von Präsident Donald Trump, Jared Kushner, teilnehmen. Unklar bleibt die Tagesordnung. Der Iran möchte laut Aussenminister Abbas Araghtschi nur über sein Atomprogramm und eine mögliche Lockerung von Sanktionen sprechen. Die USA drängen hingegen darauf, dass auch Irans Raketenprogramm sowie die Unterstützung von Irans Verbündeten Themen sein müssten.

06.02.2026

Gegen Trumps Drängen: Fed votiert für stabilen Leitzins

Gegen Trumps Drängen: Fed votiert für stabilen Leitzins

Keine weitere Zinssenkung in den USA: Die Notenbank Federal Reserve lässt den Leitzins unverändert. Wegen hoher Arbeitslosenquote und Inflation belassen die Währungshüter den Zins in der Spanne von 3,5 bis 3,75 Prozent. Zehn der zwölf Mitglieder stimmen für diesen Schritt.

29.01.2026

Münchner Sicherheitskonferenz: Neue Welt der Grossmächte

Münchner Sicherheitskonferenz: Neue Welt der Grossmächte

Umstrittenes Atomwaffenprogramm: USA und Iran verhandeln erneut

Umstrittenes Atomwaffenprogramm: USA und Iran verhandeln erneut

Gegen Trumps Drängen: Fed votiert für stabilen Leitzins

Gegen Trumps Drängen: Fed votiert für stabilen Leitzins

