Ballsaal wird genehmigt Trumps Machtdemonstration im Weissen Haus nimmt nächste Hürde

Jan-Niklas Jäger

2.3.2026

Im Juli 2025 wurde der Anbau ans Weisse Haus offiziell angekündigt.
Im Juli 2025 wurde der Anbau ans Weisse Haus offiziell angekündigt.
Bild: IMAGO/NurPhoto/Andrew Layden

Im Sommer 2025 kündigte Donald Trump den Bau eines Ballsaales im Weissen Haus an. Die Erweiterung gilt als Prestigeprojekt des US-Präsidenten. blue News verrät den aktuellen Stand des Projekts.

Jan-Niklas Jäger

02.03.2026, 04:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Donald Trump möchte einen grossen Ballsaal auf dem Gelände des Weissen Hauses errichten lassen.
  • Das Projekt wurde im Sommer 2025 angekündigt, im Herbst gab es erste Abrissarbeiten.
  • Vor kurzem hat eine von zwei erforderlichen Kommissionen grünes Licht für den Bau gegeben. Vorher hatte Trump die Mitglieder der Kommission entlassen und mit eigenen Loyalist*innen ersetzt.
  • Es läuft eine Klage gegen das Projekt.
Mehr anzeigen

Schon in der offiziellen Ankündigung liess sich Donald Trump erneut als Heilsbringer darstellen: «Seit 100 Jahren haben sich Präsidenten, Regierungen und Angestellte des Weissen Hauses nach einem Veranstaltungsort auf dem Gelände gesehnt, in den deutlich mehr Gäste passen als es aktuell erlaubt ist», heisst es darin.

Und weiter: «Präsident Donald J. Trump hat sich dazu verpflichtet, dieses Problem für zukünftige Regierungen und das amerikanische Volk zu lösen.» Die Lösung des «Problems»: Der Bau eines 90.000 Quadratmeter grossen Veranstaltungsortes, in dem insgesamt 650 Menschen Platz nehmen können – eine deutlich höhere Zahl gegenüber den 200 Plätzen, die der East Room im Weissen Haus bietet.

Der «White House Ballroom» – der Ballsaal des Weissen Hauses – soll vom Hauptgebäude auf dem Präsidentenanwesen separat errichtet werden, dessen Stil ästhetisch aber fortführen. Der Kostenpunkt beläuft sich laut der offiziellen Ankündigung auf etwa 200 Millionen US-Dollar.

Amazon, Google und Co. lassen Spenden springen

Laut Trump soll der Bau komplett von privaten Spendengeber*innen finanziert werden. Unter anderem sollen Apple, Amazon, Google und Meta Geld gegeben haben.

«State of the Union»-Ansprache. Drei Szenen zeigen auf, wie absurd Trumps Rede war

«State of the Union»-AnspracheDrei Szenen zeigen auf, wie absurd Trumps Rede war

Auch Chefarchitekt James McCrery war Feuer und Flamme: «In der modernen Ära stiessen Präsidenten als Gastgeber grosser Veranstaltungen im Weissen Haus immer wieder auf Probleme, weil es seit Präsident Harry Truman nicht mehr angerührt worden ist.» (Anmerkung der Redaktion: Truman war von 1945 bis 1953 US-Präsident.)

McCrery war «geehrt, dass Präsident Trump mir diese schöne und notwenige Renovation des Hauses des Volkes anvertraut hat». Doch McCrerys Involvierung in dem Projekt hielt nicht einmal ein halbes Jahr.

Trump ging es nicht schnell genug

Im Dezember wurde bekannt, dass Trump McCrery entlassen hat. Laut «Washington Post» ging das Projekt für Trumps Geschmack zu langsam voran. Ausserdem soll Trumps Idee, den Umfang des Ballsaales noch mehr zu vergrössern als ursprünglich angekündigt, bei dem Architekten auf wenig Gegenliebe gestossen sein.

Stattdessen wurde Shalom Baranes neuer Chefarchitekt, McCreary blieb lediglich als Berater für Baranes‘ Firma bei dem Projekt an Bord. Shalom werde nun «bauen was der grösste Anbau an das Weisse Haus seit dem Oval Office sein wird».

Bereits im Oktober ist der ehemalige Ostflügel des Weissen Hauses abgerissen worden, um Platz für den neuen Ballsaal zu machen. Dabei lagen zu diesem Zeitpunkt noch gar keine Pläne vor. Danach gab es Verzögerungen – und mindestens eine davon geht auf Trumps Kappe: Die Kommission für bildende Künste muss einem solchen Bauvorhaben ihre Zustimmung – nach ästhetischen Richtlinien – geben.

Kommisionsmitglieder ausgetauscht

Das Problem: Ende Oktober feuerte Trump die sechs verbleibenden Mitglieder der Kommission, nachdem der Vorsitzende, der Architekt Billi Tsien, bereits gekündigt hatte, um seiner Entlassung vorzukommen.

USA unter Donald Trump. Demokraten fordern Trump-Aussage im Epstein-Ausschuss

USA unter Donald TrumpDemokraten fordern Trump-Aussage im Epstein-Ausschuss

Es ist eigentlich unüblich, dass Präsidenten Mitglieder der Kommission proaktiv austauschen, allerdings schuf den Präzedenzfall nicht Trump, sondern dessen Vorgänger: Joe Biden rief 2021 vier Kommissionsmitglieder dazu auf, ihre Kündigung einzureichen, die von Trump während dessen erster Amtszeit ernannt worden waren. Mehr als um eine Revanche wird es Trump wohl darum gegangen, Sympathisant*innen zu ernennen, die seine Pläne auch durchwinken würden.

Das mag geglückt sein, doch es hat lange gedauert: Erst am Freitag, also fast vier Monate nach dem voreiligen Abriss des Ostflügels, war die Kommission wieder ausreichend aufgestellt, um eine Entscheidung bezüglich der ästhetischen Beurteilung der Baupläne zu fällen. Diese fiel positiv aus. Damit hat das Projekt Ballsaal eine weitere wichtige Hürde genommen.

Letzte Hürde ist noch zu nehmen

Es war jedoch noch nicht die letzte. Auch die für die Hauptstadt zuständige Kommission für Stadtplanung muss noch ihre Zustimmung signalisieren. Sechs der zwölf Mitglieder des Gremiums sind von Trump ernannt worden, zwei weitere sitzen für die Republikaner im US-Kongress.

Ebenfalls mitreden möchte die Nationale Stiftung für Denkmalpflege. Die hat eine Klage auf Bundesebene eingereicht. «Keinem Präsidenten ist es erlaubt, Teile des Weissen Hauses ohne jegliche Prüfungen abzureissen – nicht Präsident Trump, nicht Präsident Biden oder sonst jemand», heisst es in der Klageschrift.

Und weiter: «Keinem Präsidenten ist er erlaubt, einen Ballsaal auf öffentlichem Grund zu bauen, ohne der Öffentlichkeit die Möglichkeit zu geben, mitzureden.» Das Gerichtsverfahren läuft noch.

Trump tauscht Architekten für Ballsaal-Projekt aus

Trump tauscht Architekten für Ballsaal-Projekt aus

STORY: 300 Millionen Dollar soll der neue Ballsaal von Donald Trump am Weissen Haus kosten. Es ist das grösste Bauvorhaben am Regierungssitz der US-Präsidenten seit Jahrzehnten. Nun hat Trump den Architekten seines Projektes ausgetauscht. Die Leitung übernehme nun Shalom Baranes, teilte ein Sprecher des Weissen Hauses am Donnerstag mit. Der bisherige Architekt, James McCrery, bleibe als Berater tätig. Die Zeitung «Washington Post» hatte berichtet, McCrery habe zur Zurückhaltung geraten, um zu verhindern, dass der neue Ballsaal den bestehenden Bau des Weissen Hauses in den Schatten stellt. Im Oktober hatte Trump für sein Projekt den Ostflügel des Weissen Hauses abreissen lassen. Dies löste Proteste von Kritikern und Denkmalschützern aus. Trump wies die Kritik zurück und erklärte, das Weisse Haus benötige einen Ballsaal für Staatsbankette und andere Grossveranstaltungen. Der Ballsaal ist eine von mehreren baulichen Veränderungen, die Trump seit seinem Amtsantritt vorgenommen hat. So liess er den Rasen des Rosengartens pflastern und im Oval Office goldene Verzierungen anbringen. Ein Mitspracherecht bei der endgültigen Grösse des Projekts könnte die Nationale Hauptstadt-Planungskommission (NCPC) haben. Das Weisse Haus hat seinen Vorschlag für den Ballsaal jedoch noch nicht zur Genehmigung vorgelegt. Ein hochrangiger Trump-Mitarbeiter leitet die Kommission.

05.12.2025

