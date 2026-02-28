Noch während des Wahlkampfs 2020 vertrat Donald Trump überwiegend eine skeptische bis ablehnende Haltung gegenüber militärischen Interventionen im Nahen Osten. (Archiv) imago images/ZUMA Press

US-Präsident Trump, der nach eigener Aussage Kriege vermeiden wollte, ruft nun zum Umsturz in Iran auf. Er lässt Bomben auf das Land fallen, während Washington den Iranern Freiheit verspricht.

Der militärische Grossangriff der USA und Israels auf den Iran markiert eine deutliche strategische Wende von Präsident Donald Trump. Während Trump lange betont hatte, vor allem das iranische Atomprogramm eindämmen zu wollen, rief er nun offen zum Sturz der Führung in Teheran auf. In einer Videoansprache forderte er die Bevölkerung auf, nach Ende der Angriffe «ihre Regierung zu übernehmen» – eine explizite Aufforderung zu einem Regimewechsel.

Die Operation, die gemeinsam mit Israel durchgeführt wurde, richtet sich nach Angaben Washingtons gegen militärische und staatliche Einrichtungen sowie gegen Raketenprogramme.

Trump, der wochenlang öffentlich ein begrenzteres Ziel – die Erzwingung eines Abkommens mit dem Iran zur Beendigung seines Atomprogramms – angedeutet hatte, erklärte nun, die iranischen Raketen würden «ausgelöscht» und die USA würden die iranische Marine «vernichten».

Zwar schloss er einen Regimewechsel nie völlig aus, doch erst mit dem Angriff wurde er zum offenen politischen Ziel erklärt.

Trump kritisierte früher US-Interventionen im Nahen Osten

Unterstützung erhielt Trump von Exiloppositionellen. Reza Pahlavi, Sohn des 1979 gestürzten Schahs, rief die Iraner zur Vorbereitung eines Machtwechsels auf und kündigte koordinierte Proteste an.

Der Kurs steht im Kontrast zu Trumps früherer Kritik an US-Interventionen im Nahen Osten. Wiederholt hatte er den Versuch früherer Regierungen verurteilt, Staaten wie Irak oder Afghanistan politisch neu zu ordnen.

Kritiker warnen vor den Folgen einer weiteren Eskalation. Sie befürchten einen umfassenden Krieg, der Zivilisten treffen und die Region destabilisieren könnte. Zugleich bleibt unklar, ob militärischer Druck tatsächlich zum Sturz der iranischen Führung führen kann.

Der Angriff erfolgt vor dem Hintergrund gescheiterter Atomverhandlungen, wachsender regionaler Spannungen und innenpolitischer Unruhe im Iran. Beobachter sehen darin den riskantesten aussenpolitischen Schritt der USA seit Jahren.

