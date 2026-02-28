  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Strategiewechsel in Washington Trump beerdigt Atomdeal und setzt auf Umsturz in Teheran

Gabriela Beck

28.2.2026

Noch während des Wahlkampfs 2020 vertrat Donald Trump überwiegend eine skeptische bis ablehnende Haltung gegenüber militärischen Interventionen im Nahen Osten. (Archiv)
Noch während des Wahlkampfs 2020 vertrat Donald Trump überwiegend eine skeptische bis ablehnende Haltung gegenüber militärischen Interventionen im Nahen Osten. (Archiv)
imago images/ZUMA Press

US-Präsident Trump, der nach eigener Aussage Kriege vermeiden wollte, ruft nun zum Umsturz in Iran auf. Er lässt Bomben auf das Land fallen, während Washington den Iranern Freiheit verspricht.

Redaktion blue News

28.02.2026, 16:29

28.02.2026, 17:45

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

Mehr anzeigen

Der militärische Grossangriff der USA und Israels auf den Iran markiert eine deutliche strategische Wende von Präsident Donald Trump. Während Trump lange betont hatte, vor allem das iranische Atomprogramm eindämmen zu wollen, rief er nun offen zum Sturz der Führung in Teheran auf. In einer Videoansprache forderte er die Bevölkerung auf, nach Ende der Angriffe «ihre Regierung zu übernehmen» – eine explizite Aufforderung zu einem Regimewechsel.

Trump zum Angriff auf den Iran

Trump zum Angriff auf den Iran

Donald Trump sagt, bei den US-Operationen gegen Iran könnten amerikanische Soldaten ums Leben kommen. «Wir wollen die Amerikaner schützen», sagt er.

28.02.2026

Die Operation, die gemeinsam mit Israel durchgeführt wurde, richtet sich nach Angaben Washingtons gegen militärische und staatliche Einrichtungen sowie gegen Raketenprogramme.

Trump, der wochenlang öffentlich ein begrenzteres Ziel – die Erzwingung eines Abkommens mit dem Iran zur Beendigung seines Atomprogramms – angedeutet hatte, erklärte nun, die iranischen Raketen würden «ausgelöscht» und die USA würden die iranische Marine «vernichten».

Zwar schloss er einen Regimewechsel nie völlig aus, doch erst mit dem Angriff wurde er zum offenen politischen Ziel erklärt.

Angriff auf den Iran. Iran droht: «Alle US-Stützpunkte sind jetzt Angriffsziele» +++ Offenbar hochrangige Personen getötet

Angriff auf den IranIran droht: «Alle US-Stützpunkte sind jetzt Angriffsziele» +++ Offenbar hochrangige Personen getötet

Trump kritisierte früher US-Interventionen im Nahen Osten

Unterstützung erhielt Trump von Exiloppositionellen. Reza Pahlavi, Sohn des 1979 gestürzten Schahs, rief die Iraner zur Vorbereitung eines Machtwechsels auf und kündigte koordinierte Proteste an.

Schah-Sohn wird lauter. Ein Name aus der Vergangenheit kehrt in Irans Krise zurück

Schah-Sohn wird lauterEin Name aus der Vergangenheit kehrt in Irans Krise zurück

Der Kurs steht im Kontrast zu Trumps früherer Kritik an US-Interventionen im Nahen Osten. Wiederholt hatte er den Versuch früherer Regierungen verurteilt, Staaten wie Irak oder Afghanistan politisch neu zu ordnen.

Kritiker warnen vor den Folgen einer weiteren Eskalation. Sie befürchten einen umfassenden Krieg, der Zivilisten treffen und die Region destabilisieren könnte. Zugleich bleibt unklar, ob militärischer Druck tatsächlich zum Sturz der iranischen Führung führen kann.

Der Angriff erfolgt vor dem Hintergrund gescheiterter Atomverhandlungen, wachsender regionaler Spannungen und innenpolitischer Unruhe im Iran. Beobachter sehen darin den riskantesten aussenpolitischen Schritt der USA seit Jahren.

mit Agenturmaterial von AFP

Video zeigt enormen Einschlag von iranischen Rakete in US-Marinebasis in Bahrein

Video zeigt enormen Einschlag von iranischen Rakete in US-Marinebasis in Bahrein

Der Iran hat mehrerer US-Basen am Persischen Gold attackiert – darunter auf den Stützpunkt in Bahrein, der die amerikanische 5. Flotte beheimatet. Mehrere Videos zeigen den Einschlag einer iranischen Rakete, die augenscheinlich grossen Schaden anrichtet, aber offenbar niemanden verletzt hat.

28.02.2026

Mehr zum Iran-Angriff 

Abgeordnete warnten. Trump befiehlt Angriff auf den Iran – aber darf er das überhaupt?

Abgeordnete warntenTrump befiehlt Angriff auf den Iran – aber darf er das überhaupt?

Gewaltiges Raketenarsenal. So könnte der Iran nach dem Angriff zurückschlagen

Gewaltiges RaketenarsenalSo könnte der Iran nach dem Angriff zurückschlagen

Was wir zum Angriff auf den Iran wissen. Raketen über dem Golf – Nahost steuert auf offenen Krieg zu

Was wir zum Angriff auf den Iran wissenRaketen über dem Golf – Nahost steuert auf offenen Krieg zu

Video veröffentlicht. «Das ist die einzige Chance» – jetzt spricht Trump zum Iran-Angriff

Video veröffentlicht«Das ist die einzige Chance» – jetzt spricht Trump zum Iran-Angriff

Meistgelesen

Iran droht: «Alle US-Stützpunkte sind jetzt Angriffsziele» +++ Offenbar hochrangige Personen getötet
Luxus-Hotel in Dubai steht nach Raketenangriff in Flammen
«Wir sehen das Ende der alten Ordnung im Nahen Osten»
Odermatt zieht mit Hermann Maier gleich – Ösi-Abfahrtsleiden geht weiter
von Allmen: «Huere Frühling – es ist viel zu warm, um Skizufahren»