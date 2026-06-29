Natalie Harp ist eine treue Begleiterin von Donald Trump, die ihm auch mal süsse Briefchen im Weissen Haus hinterlässt. Vor allem aber schreibt die 34-Jährige das Gros von seinen Social-Media-Posts – und ist auch sonst oft an seiner Seite. Dafür behandelt der Präsident sie wie niemanden anders.

«Sie wird mich nie verlassen» Trump behandelt sie wie eine Tochter, sie schreibt seine Posts – das ist Natalie Harp

Darum geht’s Jüngere Publikationen werfen das Scheinwerferlicht auf Natalie Harp: Sie macht Donald Trumps Social-Media-Kommunikation.

Die 34-Jährige hat zu dem 80-Jährigen eine sehr enge Bindung: Er soll sie wie seine Tochter behandeln, sie hinterlässt ihm Briefchen.

Harp kommt aus christlich-konservativen Hause und hat gesagt, sie habe Trump ihr Leben zu verdanken – wegen besiegtem Krebs.

Sie hinterlässt Donald Trump persönliche Botschaften in seinen privaten Räumen. Sie lauten etwa: «Sie sind alles, was mir wichtig ist.» Der Präsident lobt die 34-Jährige dafür vor seinen Mitarbeitenden: Sie sei «die Einzige, die ihn genauso liebte wie seine Frau und seine Kinder».

Die Rede ist von Natalie Harp, die im Weissen Haus eine Sonderrolle spielt: Offenbar vertraut der Präsident nur wenigen so wie ihr. «Alle von euch werden gehen und Geld machen», soll er seinem Stab gesagt haben. «Sie wird mich nie verlassen.»

Publik wird das intime Miteinander durch das aktuelle Buch «Regime Change: Inside the Imperial Presidency of Donald Trump» der Journalisten Maggie Haberman und Jonathan Swan. Dass Harp so viel mit dem wohl mächtigsten Mann der Welt zusammen ist, hat einen guten Grund: Sie soll für das Gros seiner Social-Media-Posts verantwortlich sein.

Die Beziehung ist angeblich so eng, dass Trumps spätere Stabschefin Susie Wiles sich fragte: «Wo bin ich hier eigentlich?» Sogar eine Affäre ist dem Duo schon angedichtet worden: «Die Behauptung beruht auf Hörensagen und Spekulationen», stellt jedoch die Website «Snopes», die auf Fakten-Checks spezialisiert ist, klar.

«Ohne Sie würde ich heute nicht leben»

Fest steht dagegen: Natalie Harp ist Donald Trump treu ergeben. «Ohne Sie würde ich heute nicht leben», bekundet sie im August 2020 öffentlich bei der Republican National Convention in Charlotte, North Carolina. Der Hintergrund: 2015 wurde bei Harp Knochenkrebs diagnostiziert.

Dass sie 2019 wieder genesen ist, verdanke sie einem Trump-Gesetz, das den Einsatz experimenteller Medikamente erleichtert, so Harp. Experten zweifeln allerdings an ihrer Darstellung des Heilungsverlaufes, berichtet die «Washington Post» nach ihrem Auftritt beim Republikaner-Treffen.



















1 / 10 Natalie Harp ist ein Mysterium: Obwohl sie als Journalistin gearbeitet hat und für die Regierung tätig ist, kennt man bloss ihren Jahrgang – 1991 – und den Bundesstaat, aus dem sie kommt: Kalifornien. Genaues Datum und genauer Ort ihrer Geburt sind nicht öffentlich. Bild : www.imago-images.de

Nach diesem Auftritt wird ihre Bindung zu Donald Trump immer enger. Dank ihrer beruflichen Laufbahn – siehe oben – ist sie prädestiniert dafür, die präsidiale Kommunikation zu prägen. Sie bewährt sich schon im Wahlkampf: Ein Clip von 2024 zeigt, wie Trump und Harp Social-Media-Posts absprechen, während Demokratin Kamala Harris eine Rede hält.

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Mit dem Wahlsieg des Politikers gewinnt auch seine Beraterin: «Treue Vertraute, die für einen steten Strom guter Nachrichten sorgt, wird Trump ins Weisse Haus folgen», titelt die «New York Times» (NYT) im November 2024 und enthüllt, dass Kollegen Harp «menschlicher Drucker» nennen.

«Sweetie» wurde «omnipräsent»

Der Grund: Die Kalifornierin hat immer einen tragbaren Drucker nebst Wechselbatterien dabei, um ihrem Boss Informationen so zu reichen, wie er sie mag – auf Papier. Oder sie liest ihm die Nachrichten vor. Dafür nennt der New Yorker sie «Sweetie» und behandelt sie wie eine Tochter, heisst es aus dem Umfeld des Präsidenten. Trump gefällt der Bericht gar nicht:

Harp legt in Trumps Universum einen kometenhaften Aufstieg hin: Sie berät ihn während seiner Präsidentschaftskampagne 2022 und nimmt seit seinem Wahlsieg 2024 eine immer grössere Rolle ein. «Sie wurde omnipräsent in seinem Wahlkampf», sagt Autorin Haberman CNN.

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Ab 2022 habe sie Trump immer wieder auch zu dessen Golf-Exkursionen und nach Florida in seinen Luxusclub Mar-a-Lago begleitet, erklärt die NYT-Journalistin: «Er will sich mit Leuten umgeben, die ihn entweder glücklich machen oder ihm die Informationen geben, die er bevorzugt.»

«Nah-ta-lie» liefert «die richtigen Zahlen»

Haberman bezieht sich auf eine Szene in ihrem Buch, in der Trumps Leute ihm Daten zum Zollstreit liefern, die ihm nicht gefallen. Er habe dann Harp beauftragt, ihm «richtige Zahlen» zu besorgen – und sie habe geliefert. Dass Harp Trumps Social-Media-Posts kontrolliere, mache sie «ziemlich wichtig».

Und wenn sie mal danebengreift, deckt ihr Boss ihr den Rücken. So hagelte es zwar Kritik, als Trumps Truth-Social-Kanal die Obamas als Affen verunglimpfte. Oder als dort Trump als Jesus dargestellt wurde – die Posts wurden sogar mittlerweile wieder gelöscht, doch entschuldigen musste sich dafür niemand.

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Harps Vergangenheit holt sie inzwischen ein: Weil sie nach Joe Bidens Wahlsieg 2020 auf dem One America News Network die Mär verbreitet hat, es habe Wahlbetrug gegeben, nennt das Wochenmagazin «The Week» sie die «rechtsextreme Verbreiterin von Verschwörungstheorien, die Trumps Informationswächter wird».

this is definitely written by that weird natalie harp woman but the half finished thought about the niemoller poem is kind of fascinating



[image or embed] — dog on the spectrum (@sponcon.bsky.social) 23. Juni 2026 um 00:38

Sie ist eine Frau, die viel grösseren Einfluss auf den mächtigsten Mann der Welt hat, als viele meinen. Er spricht ihren Vornamen Französisch aus: «Nah-ta-lie».

An Miss Harp müssen sich die Beobachterinnen und Beobachter des politischen Washington offenbar gewöhnen.