Trump-Behörde schiebt 3 Kinder ab – darunter schwer krebskrankes Mädchen

Dass Vorgehen der Immigrations-Polizei ICE sorgt derzeit immer wieder für Kritik. KEYSTONE

In Louisiana sind drei US-amerikanische Kinder – darunter ein krebskrankes Mädchen – zusammen mit ihren Müttern nach Honduras abgeschoben worden. Der Fall löst heftige Kritik an den Abschiebepraxis der Trump-Regierung aus.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen ICE schiebt drei US-Kinder ohne Verfahren ab – darunter eine vierjährige Krebspatientin ohne Medikamente.

Anwälte und Gerichte sehen Hinweise auf massive Verletzungen verfassungsmässiger Rechte.

Der Fall reiht sich ein in eine Serie harter Einwanderungsmassnahmen der Trump-Regierung. Mehr anzeigen

Drei US-amerikanische Kinder im Alter von zwei, vier und sieben Jahren wurden am frühen Freitagmorgen gemeinsam mit ihren Müttern von der Einwanderungsbehörde ICE abgeschoben. Unter den Betroffenen befindet sich eine vierjährige Krebspatientin im Endstadium, die ohne Medikamente und ohne Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit ihren Ärzten nach Honduras ausgeflogen wurde, wie die Familienanwälte gegenüber der «Washington Post» berichten.

Beide Familien befanden sich im Rahmen des sogenannten Intensive Supervision Appearance Program (ISAP), das es ermöglicht, während laufender Asylverfahren in den USA zu bleiben. Während routinemässiger Check-ins in New Orleans wurden sie jedoch festgenommen, drei Stunden entfernt nach Alexandria gebracht und ohne Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit Anwälten oder Angehörigen in ein Flugzeug gesetzt.

Der Vorfall heizt die Debatte um die Rechtmässigkeit der beschleunigten Deportationen der Trump-Regierung erneut an. Alanah Odoms von der ACLU Louisiana bezeichnete die Abschiebung von US-Bürgern ohne Gerichtsverfahren als «eklatanten Verfassungsbruch». Besonders schwer wiegt, dass unter den Abgeschobenen schwerkranke Kinder sind.

Bis heute gibt es keine offiziellen Zahlen darüber, wie viele US-Bürger fälschlich von ICE festgenommen oder abgeschoben wurden. Unabhängige Recherchen belegen jedoch, dass solche Fälle seit der Gründung von ICE 2003 in die Tausende gehen.

Justizministerium verteidigt Vorgehen

Ein Eilantrag zur Freilassung der zweijährigen V.M.L. wurde eingereicht – doch das Kind wurde noch vor Öffnung des Gerichts nach Honduras deportiert. Bundesrichter Terry A. Doughty, selbst ein Trump-Ernannter, äusserte sich besorgt über die Abschiebung ohne das Wissen und Einverständnis des Vaters. Er setzte eine Anhörung für den 16. Mai an, ohne jedoch bisher eine Rückführung des Kindes anzuordnen.

Laut Gerichtsakten wurden die Kinder unter Missachtung grundlegender Verfahrensrechte abgeschoben, schreibt die «Washington Post» weiter. Anwältin Gracie Willis kritisiert, die Mütter hätten keine Möglichkeit gehabt, ihre Entscheidung in Ruhe mit Anwälten oder den Vätern der Kinder abzusprechen.

Das Justizministerium verteidigt das Vorgehen mit Verweisen auf angebliche schriftliche Zustimmungen der Mütter. Allerdings zweifeln die Anwälte an, dass diese Einverständniserklärungen ohne Druck zustande kamen. Die Regierung bestreitet die US-Staatsbürgerschaft der Kinder nicht.

Öffentliches Echo von Empörung geprägt

Im grösseren Kontext passen die Ereignisse zu Trumps radikaler Einwanderungspolitik seit seinem Amtsantritt 2025. Seine Regierung erklärte die Grenzsituation zum nationalen Notstand, entsandte Truppen, kappte humanitäre Schutzprogramme und beschloss Massendeportationen – darunter auch von Migranten nach Guantánamo.

Während Bundesgerichte bereits mehrere dieser Massnahmen gestoppt haben, etwa den Versuch, das Geburtsortsprinzip (birthright citizenship) abzuschaffen, laufen weitere Klagen von Bürgerrechtsgruppen.

Das öffentliche Echo auf die Abschiebung der US-Bürgerkinder, insbesondere der schwerkranken Vierjährigen, ist von Empörung geprägt. Viele Kommentatoren sprechen von unmenschlichem Verhalten und einem Tiefpunkt im Umgang der USA mit den eigenen Grundrechten.