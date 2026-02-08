Trump beleidigt US-Freestyler: «Echter Loser»

Donald Trump hat US-Freestyler Hunter Hess nach dessen Äusserungen über die aktuelle Lage in den USA beleidigt. (Archivbild) Bild: dpa

Bei den Olympischen Spielen in Italien kommt es immer wieder zu politischen Statements zur aktuellen Lage in den USA. Nach Äusserungen aus dem US-Team reagiert Präsident Trump.

DPA, Redaktion blue News dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen US-Präsident Trump hat den US-Freestyler Hunter Hess nach dessen Äusserungen über die aktuelle Lage in den Vereinigten Staaten beleidigt.

Hess sei «ein echter Loser», sagte Trump.

Es sei schade, dass Hess dabei sei, schrieb Trump. Mehr anzeigen

US-Präsident Donald Trump hat den US-Freestyler Hunter Hess nach dessen Äusserungen über die aktuelle Lage in den Vereinigten Staaten beleidigt. Hess – «ein echter Loser» – sage, er würde die USA bei den Olympischen Spielen nicht vertreten, behauptete Trump auf seiner Plattform Truth Social. Wenn das der Fall sei, hätte sich Hess nicht darum bemühen sollen, Teil des US-Teams zu werden. Es sei schade, dass Hess dabei sei, schrieb Trump. «Es ist sehr schwer, jemanden wie ihn anzufeuern.»

Im Rahmen der Olympischen Spiele in Italien gab es bereits mehrfach Protest gegen die Politik von US-Präsident Donald Trump – besonders mit Blick auf die teils martialisch anmutenden Razzien der Einwanderungsbehörde ICE gegen Migranten. Der britische Freestyler Gus Kenworthy hatte kurz vor dem Start der Winterspiele auf Instagram etwa ein Bild gepostet, auf dem «fuck ICE» zu sehen ist – nach seinen Angaben hat Kenworthy den Schriftzug in den Schnee gepinkelt.

Der amerikanische Freestyler Hunter Hess sagte jüngst, es rufe «gemischte Gefühle» hervor, die USA im Moment zu vertreten. «Wenn es mit meinen moralischen Werten übereinstimmt, fühle ich mich vertreten. Aber nur weil ich die Flagge trage, heisst das nicht, dass ich alles repräsentiere, was gerade in den USA passiert.»