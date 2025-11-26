Trump beleidigt Journalistin als «hässlich» und «drittklassig»

Ein Bericht der «New York Times» hat US-Präsident Donald Trump erzürnt. Evan Vucci/AP/dpa

Arbeitsbeginn erst mittags: Donald Trump ist nach einem Bericht der «New York Times» über seine Gesundheit und zunehmende Müdigkeit erzürnt. Auf Social Media beschimpft er die Co-Autorin als «hässlich».

DPA, Agence France-Presse, Redaktion blue News Oliver Kohlmaier

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die «New York Times» berichtet über die angeschlagene Gesundheit und zunehmende Altersmüdigkeit des US-Präsidenten.

Demnach soll Trump erst Mittags mit der Arbeit beginnen,

Donald Trump reagiert dünnhäutig auf den Bericht und beschimpft die Co-Autorin Katie Rogers auf Social Media als «hässlich».

Die Gesundheit des US-Präsidenten sorgte zuletzt häufiger für Spekulationen.

US-Präsident Donald Trump hat wütend auf einen Bericht der «New York Times» über Altersmüdigkeit bei dem 79-Jährigen reagiert und dabei auch die Autorin persönlich beleidigt. Trump sprach am Mittwoch in seinem Onlinedienst Truth Social von einem «Hetzartikel». Die Co-Autorin Katie Rogers beschimpfte er als «drittklassig», sie sei «hässlich, innerlich wie äusserlich».

«Ich habe noch nie in meinem Leben so hart gearbeitet», betonte Trump. «Und trotzdem haben die radikalen linken Spinner der bald untergehenden New York Times einen Hetzartikel über mich geschrieben, dass ich vielleicht meine Energie verliere, obwohl die Fakten genau das Gegenteil zeigen.» Er verwies auf jüngste ärztliche Untersuchungen, die «perfekt» seien.

Die «New York Times» erklärte dazu, ihre Berichterstattung sei genau und faktenbasiert. «Beleidigungen und persönliche Angriffe ändern daran nichts, und unsere Journalisten werden weiterhin über diese Regierung berichten, trotz Einschüchterungstaktiken wie dieser.»

Termine nur am Nachmittag

Die für das Weisse Haus zuständige Journalistin Rogers und ihr Kollege Dylan Freedman hatten festgestellt: «Trump ist mit 79 der älteste Mensch, der je zum Präsidenten gewählt wurde, und er altert.»

Sie berichten, der Präsident habe seine Auftritte und seine Inlandsreisen seit seiner ersten Amtszeit (2017 bis 2021) deutlich reduziert und nehme die meisten öffentlichen Termine nur noch zwischen Mittag und 17 Uhr wahr.

Demnach soll der durchschnittliche Arbeitstag des US-Präsidenten erst um 12.08 Uhr beginnen, wie Terminanalysen zeigen. Donald Trump wirke zunehmend müde und erschöpft. Die «New York Times» veröffentlichte auf ihrer Webseite zudem ein bereits bekanntes Video, in dem Trump bei einem Termin im Weissen Haus einzuschlafen scheint.

«Der Tag wird kommen, an dem ich wenig Energie habe»

Über die Gesundheit des Präsidenten wurde zuletzt vielfach spekuliert. Ende Oktober war bekannt geworden, dass Trump sich einem MRT – auch Kernspintomografie genannt – unterzogen hat. Im Juli hatte das Weisse Haus mitgeteilt, Trump leide unter einer chronischen Venenschwäche. Auf Fotos und Videoaufnahmen waren wiederholt grosse blaue Flecken auf Trumps Händen zu sehen, die teils mit Schminke überdeckt wurden. Zudem waren seine Fussgelenke deutlich geschwollen.

Im Wahlkampf hatte Trump seinen Vorgänger Joe Biden von den Demokraten immer wieder als gebrechlich, senil und schläfrig bezeichnet und sich im Gegensatz dazu für topfit erklärt. Trump selbst räumte nun ein, das Amt fordere ihn. «Der Tag wird kommen, an dem ich wenig Energie habe», schrieb er auf Truth Social. Das passiere aber schliesslich jedem.

Trump stellt sich seit Jahren als Opfer einer ihm gegenüber angeblich besonders kritischen und feindseligen Presse dar. Kritiker werfen ihm vor, mit seinen herabwürdigenden Kommentaren vor allem Journalistinnen zu diskreditieren.