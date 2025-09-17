  1. Privatkunden
Verhaftungen vor Staatsbesuch Plötzlich taucht Trumps Bild mit Epstein auf Schloss Windsor auf

dpa

17.9.2025 - 06:09

Das Trump-Bild mit Epstein auf Schloss Windsor.
Das Trump-Bild mit Epstein auf Schloss Windsor.
X

Vor dem Empfang von Donald Trump bei König Charles III. sorgt eine Protestaktion am Schloss Windsor für Aufsehen. Die Polizei meldet Festnahmen. Der Ablauf für den US-Präsidenten ist genau geplant.

DPA

17.09.2025, 06:09

17.09.2025, 07:35

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Donald Trump und First Lady Melania werden am Mittag von König Charles und Königin Camilla erwartet.
  • Der US-Präsident wird mit militärischen Ehren, Königsglanz und Staatsbankett in Grossbritannien empfangen.
  • Die britische Regierung erhofft sich davon neue Allianzen.
  • Doch die Epstein-Affäre wirkt bis London.
Mehr anzeigen

Die Bilder, die Donald Trump nicht sehen will, sind am Vorabend seines Staatsbesuchs bei König Charles III. überlebensgross auf das Schloss Windsor projiziert worden. In der Dunkelheit strahlten Aktivisten Fotos des US-Präsidenten und des verurteilten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein auf einen Turm des Schlosses. Die Polizei bestätigte vier Festnahmen. Die Affäre holt Trump auch in Grossbritannien ein. 

Die Beamten hätten schnell reagiert und die Projektion gestoppt, sagte Chief Superintendent Felicity Parker. In der Welt waren die Bilder und Videos der Aktion, die fast gleichzeitig zur Ankunft des US-Präsidenten am Flughafen verlief, trotzdem. Schon vor dem royalen Empfang heute kam es zu einer Sicherheitspanne bei dem bis ins kleinste Detail durchgeplanten Staatsbesuch.

Trump (79) und First Lady Melania (55) werden am Mittag von König Charles (76) und Königin Camilla (78) erwartet. Nach einem vollen Tag mit royalem Programm auf dem Schlossgelände folgt am Abend das grosse Staatsbankett mit Reden von Trump und dem König. Bei der Ankunft am Dienstagabend sagte Trump Reportern, er «liebe» das Vereinigte Königreich.

König und Präsident ohne Volk

Camilla hatte bereits am Dienstagmittag für den ersten kleinen Schreck gesorgt. Aus gesundheitlichen Gründen konnte sie nicht an der Trauerfeier für die verstorbene Herzogin von Kent teilnehmen. Eine Entzündung der Nasennebenhöhlen plage die Königin. Nach dpa-Informationen hofft sie allerdings, an den Veranstaltungen im Zuge von Trumps Staatsbesuchs vollständig teilnehmen zu können.

Ein anderer Unsicherheitsfaktor war bei der Planung des Staatsbesuchs frühzeitig beseitigt worden. Die gesamte pompöse Prozedur findet hinter den verschlossenen Eisentoren des Schlosses statt – auf die Strassen Windsors wagt sich die Staatsbesuchsgesellschaft nicht. Auch die Kutschprozession ist nur für das Schlossgelände geplant. So werden mögliche Demonstranten ferngehalten

Tausende Menschen werden zur Demonstration in London erwartet

Die «Stop Trump Coalition» hat für heute dafür Proteste in London angekündigt. Während Trumps erstem Staatsbesuch waren Tausende Menschen zu Demonstrationen auf die Strasse gegangen. Kommt auch dieses Mal wieder ein riesiger Ballon, der Trump als Baby in Windeln stilisiert, zum Einsatz? Auf den Bannern der Demo dürfte auch Epstein wieder eine Rolle spielen.

Der US-Multimillionär, der in höchsten Kreisen verkehrte, hatte einen Missbrauchsring betrieben, er wurde 2019 verhaftet und angeklagt. Offiziellen Angaben zufolge beging der damals 66-Jährige im selben Jahr in seiner Gefängniszelle Suizid. In Teilen der US-Gesellschaft sorgte sein Tod für wilde Spekulationen, weil Epstein beste Kontakte in die amerikanische High Society hatte. Auch Trump verbrachte Zeit mit Epstein, wie mehrere Videos und Fotos belegen. Eine Verwicklung des US-Präsidenten in die Verbrechen Epsteins bestreiten Trump und die US-Regierung vehement.

Mittwoch der König, Donnerstag die Politik 

Nach dem Tag der Proteste in London und Ehrungen in Windsor trifft sich Trump am Donnerstag unter anderem mit Premierminister Keir Starmer. Die britische Regierung verkündete vorab einen «Technologie-Wohlstands-Pakt» mit Washington mit milliardenschweren US-Investitionen in den Bereichen Künstliche Intelligenz, Quantentechnologie und Nuklearenergie. Kurz vor der Ankunft Trumps berichtete allerdings der «Guardian» unter Berufung auf Regierungsquellen, das der von den Briten erhoffte Wegfall von Stahl- und Aluminiumzöllen vorerst nicht kommen werde. 

Von «DJ TRUMP»-Scheck bis Kinder-Zeichnung. Was Trumps Spur in Epsteins «Geburtstags-Buch» bedeutet

Von «DJ TRUMP»-Scheck bis Kinder-ZeichnungWas Trumps Spur in Epsteins «Geburtstags-Buch» bedeutet

Ein weiteres Entgegenkommen Trumps im Zollstreit galt als Hauptargument für den in Grossbritannien umstrittenen zweiten Staatsbesuch. Im Mai hatten beide Länder einen Deal verkündet, der dem Vereinigten Königreich erheblich niedrigere Zölle für Exporte in die USA in Aussicht stellte als anderen westlichen Partnern. Statt der weltweit verhängten 50 Prozent sollten britische Stahl- und Aluminiumexporte zunächst nur mit 25 Prozent belegt werden und schliesslich ganz verschwinden.

Was machen William und Kate?

Der Thronfolger und seine bei den Briten enorm beliebte Ehefrau sind die Ersten, die Trump und dessen Gefolge am Schloss in Empfang nehmen. Der Prinz und die Prinzessin von Wales geleiten die Trumps dann zum Empfang bei König und Königin, wie dem Protokoll zu entnehmen ist. William und Kate (beide 43) fahren auch bei der Kutschprozession mit. Für Donnerstag ist zudem ein Privattermin von Melania und Kate bei einer Pfadfindergruppe geplant.

«Fantastischer Job». Donald Trump lobt Prinz William bei Treffen in höchsten Tönen

«Fantastischer Job»Donald Trump lobt Prinz William bei Treffen in höchsten Tönen

Williams jüngerer Bruder Harry (41) und dessen Frau Meghan (44) werden im Protokoll – wenig überraschend – mit keinem Wort erwähnt. Die beiden haben sich von der königlichen Familie losgesagt und leben in den USA. Die jüngsten Versuche einer Aussöhnung spielen beim Trump-Besuch keine Rolle.

Operation Staatsbesuch 

Für die Sicherheitskräfte ist der Tag in Windsor eine enorme Herausforderung. Tausende Beamte werden im Einsatz sein, das Schloss wird zu diesem Zweck zu einer Festung. Der Nachrichtenagentur PA teilte die Polizei mit, dass die Beamten bereit sein werden, auf einen möglichen Vorfall mit «sehr hoher Bedrohungsstufe» in Windsor zu reagieren. Die Stadt werde aus der Luft, auf den Strassen und entlang der Themse abgesichert. Der Zwischenfall mit den Aktivisten wirft ein schlechtes Licht auf die Vorbereitung.

Die US-Delegation reiste unter dem Eindruck des Attentats auf den ultrakonservativen Trump-Anhänger Charlie Kirk nach Grossbritannien. Der rechte Aktivist war auf einer seiner Veranstaltungen auf einem Uni-Campus vor Hunderten Menschen erschossen worden. Zu möglichen Änderungen nach dem Kirk-Attentat äusserte sich die Polizei nicht. Ein Sprecher sagte: «Wir überprüfen unseren Ansatz für diese Einsätze ständig. Wir tun dies täglich, während der gesamten Planungsphase.»

Donald Trump dementiert Unterschrift auf Epstein-Brief: «Das ist nicht meine Sprache»

Donald Trump dementiert Unterschrift auf Epstein-Brief: «Das ist nicht meine Sprache»

In einem Interview zu einem angeblichen Geburtstagsbrief an Jeffrey Epstein weist Donald Trump die Vorwürfe entschieden zurück. Er betont, die Unterschrift stamme nicht von ihm.

10.09.2025

