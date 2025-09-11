  1. Privatkunden
Biden mahnt Trump gibt «radikaler Linken» Schuld am Mord an Charlie Kirk

Philipp Dahm

11.9.2025

«Politisches Attentat»: Einflussreicher Trump-Anhänger tot - Gallery. Der bekannte rechtskonservative Aktivist und Trump-Freund Charlie Kirk verteilte kurz vor dem Schussangriff auf dem Campus im Utah Kappen mit der Aufschrift der Trump-Bewegung «Make America Great Again».

Der bekannte rechtskonservative Aktivist und Trump-Freund Charlie Kirk verteilte kurz vor dem Schussangriff auf dem Campus im Utah Kappen mit der Aufschrift der Trump-Bewegung «Make America Great Again».

Bild: Keystone

«Politisches Attentat»: Einflussreicher Trump-Anhänger tot - Gallery. Charlie Kirk, einer der bekanntesten rechten Podcaster in den USA bei der Veranstaltung an einer Universität im US-Bundesstaat Utah kurz vor dem Angriff. 

Charlie Kirk, einer der bekanntesten rechten Podcaster in den USA bei der Veranstaltung an einer Universität im US-Bundesstaat Utah kurz vor dem Angriff. 

Bild: Keystone

«Politisches Attentat»: Einflussreicher Trump-Anhänger tot - Gallery. Eine Frau weint nach den Schüssen auf Charlie Kirk auf dem Campus der Utah Valley University in Orem im US-Teilstaat Utah.

Eine Frau weint nach den Schüssen auf Charlie Kirk auf dem Campus der Utah Valley University in Orem im US-Teilstaat Utah.

Bild: Keystone/Tess Crowley/The Deseret News via AP

«Politisches Attentat»: Einflussreicher Trump-Anhänger tot - Gallery. Nach den Schüssen: SWAT-Beamte auf dem Uni-Campus in Orem. 

Nach den Schüssen: SWAT-Beamte auf dem Uni-Campus in Orem. 

Bild: Keystone/AP Photo/Hannah Schoenbaum

«Politisches Attentat»: Einflussreicher Trump-Anhänger tot - Gallery. Kirk (r.) spielte eine Schlüsselrolle dabei, die Unterstützung junger Wähler für Trump bei der Präsidentschaftswahl im November zu mobilisieren. (Archivbild).

Kirk (r.) spielte eine Schlüsselrolle dabei, die Unterstützung junger Wähler für Trump bei der Präsidentschaftswahl im November zu mobilisieren. (Archivbild).

Bild: Keystone

«Politisches Attentat»: Einflussreicher Trump-Anhänger tot - Gallery. Die Polizei sperrt das Gelände ab, nachdem auf Kirk geschossen wurde.

Die Polizei sperrt das Gelände ab, nachdem auf Kirk geschossen wurde.

Bild: Keystone

«Politisches Attentat»: Einflussreicher Trump-Anhänger tot - Gallery. Studenten auf dem Uni-Campus rennen weg, nachdem Kirk angeschossen wurde.

Studenten auf dem Uni-Campus rennen weg, nachdem Kirk angeschossen wurde.

Bild: Keystone

Nach dem tödlichen Schuss auf den Maga-Aktivisten Charlie Kirkverurteilen sowohl Donald Trump als auch Joe Biden das Attentat. Der amtierende Präsident macht die «radikale Linke» verantwortlich.

Philipp Dahm

11.09.2025, 06:46

11.09.2025, 08:44

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nach dem Attentat auf Charlie Kirk am 10. September finden sowohl Donald Trump als auch Vorgänger Joe Biden mahnende Worte.
  • Trump kritisiert die «radikale Linke» und macht sie für den Todesschuss verantwortlich.
  • Die kritische Rhetorik habe den Mord beflügelt, so Trump.
Mehr anzeigen

Charlie Kirk hat zu einem wichtigen Kreis an einflussreichen rechtskonservativen Aktivisten in den USA gezählt. Wie sehr das konservative Lager hinter ihm steht, zeigen viele Trauer- und Beileidsbekundungen von Ministern der Trump-Regierung.

Trump schreibt, Kirk sei grossartig und legendär gewesen. «Niemand verstand die Jugend in den Vereinigten Staaten von Amerika besser oder hatte ein besseres Gespür für sie als Charlie.» Er sei von «ALLEN» geliebt und bewundert worden, auch von ihm selbst, ergänzt Trump. «Charlie, wir lieben Dich!» Aussenminister Marco Rubio spricht von einer Ermordung.

Charlie Kirk (links) mit Donald Trump im Juli 2022 in Tampa, Florida.
Charlie Kirk (links) mit Donald Trump im Juli 2022 in Tampa, Florida.
KEYSTONE

Doch nicht nur Republikaner melden sich zu Wort. Auf dem X-Account von Trumps Vorgänger, Demokrat Joe Biden, ist kurz nach der Todesnachricht zu lesen: «Es gibt keinen Platz in unserem Land für diese Form von Gewalt. Es muss jetzt enden.» Er und seine Frau Jill beten für die Familie Kirks. Der Podcaster war Vater von zwei Kindern und verheiratet.

Auch im Ausland wird Kirk nach seinem Tod gewürdigt: Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bezeichnete ihn auf X als «Freund Israels» und «unglaublichen Menschen», den man verloren habe.

Trump macht politische Gewalt zum Thema

Trump ordnet an, dass die US-Flagge am Weissen Haus und anderen Gebäuden, darunter den Botschaften weltweit, als Trauerbekundung auf halbmast gesetzt wird. Die Tat ereignet sich zu einer Zeit, in der Amerika tief gespalten ist.

«Es ist längst überfällig, dass alle Amerikaner und die Medien sich der Tatsache stellen, dass Gewalt und Mord die tragische Folge davon sind, wenn man diejenigen, mit denen man nicht einer Meinung ist, (...) verteufelt», sagt der US-Präsident in einem Video, das er in den sozialen Medien veröffentlicht.

Direkt nach dieser Ansprache an «alle Amerikaner», geht er zu einer Kritik an «radikalen Linken» über, die seiner Darstellung nach Amerikaner wie Kirk mit «Nazis und den schlimmsten Massenmördern und Verbrechern der Welt» verglichen hätten.

«Das ist ein dunkler Moment für Amerika»

«Diese Art von Rhetorik ist direkt verantwortlich für den Terrorismus, den wir heute in unserem Land erleben, und sie muss sofort aufhören.» Seine Regierung werde jeden finden, der zu dieser Gräueltat und zu anderer politischer Gewalt beigetragen habe.

Er war Trumps Draht zur Jugend. Maga-Aktivist Charlie Kirk stirbt nach Schuss in den Hals – Täter auf der Flucht

Er war Trumps Draht zur JugendMaga-Aktivist Charlie Kirk stirbt nach Schuss in den Hals – Täter auf der Flucht

Über Kirks Tod sagt er: «Das ist ein dunkler Moment für Amerika.» Trump erwähnt bei seiner Aufzählung von politischer Gewalt in den USA auch das Attentat im Bundesstaat Pennsylvania im vergangenen Sommer, das er überlebt hat.

Politische Gewalt gegen demokratische Politikerinnen und Politiker, wie etwa die tödlichen Schüsse auf eine demokratische Abgeordnete und ihren Ehemann im Bundesstaat Minnesota in diesem Sommer, erwähnt er nicht. 

