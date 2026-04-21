Todd Blanche (r.) hat Donald Trump in mehreren Strafverfahren vertreten und ist nun amtierender US-Justizminister. Um den Job endgültig zu bekommen, muss er sich gegen andere loyale Trump-Fans durchsetzen. (Archivbild) Bild: Keystone/EPA/Mark Peterson

Trump feuert seine Justizministerin und macht kein Hehl daraus, was er jetzt sucht: eine absolut loyale Vollstreckerfigur. In Washington scharren die ersten Hardliner bereits mit den Hufen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach dem Rauswurf von Pam Bondi brodelt es in Washington: Wer wird Donald Trumps neue Justizministerin oder neuer Justizminister?

Die Kandidatenliste liest sich wie ein Who's who der MAGA-Hardliner.

Mehrere Trump-Vertraute wittern ihre Chance – und bringen sich offensiv in Stellung. Mehr anzeigen

Einen Hehl aus seinen Erwartungen an das Justizministerium hatte Donald Trump nie gemacht. Der US-Präsident forderte unmissverständlich, gegen Personen vorzugehen, die er als Feinde begreift. Die Aufgabe übertrug er zu Beginn seiner zweiten Amtszeit Pam Bondi: Die ehemalige Generalstaatsanwältin des Bundesstaats Florida galt als treue Vertraute des Republikaners.

14 Monate später war Pam Bondi ihren Job schon wieder los. Trump feuerte sie Anfang April. Einerseits wegen ihres Zickzack-Kurses im Umgang mit den Epstein Akten, anderseits war er laut «New York Times» unzufrieden damit, dass Bondi ihr Amt nicht entschlossen genug genutzt habe, um juristisch gegen seine Gegner vorzugehen.

Trump sucht einen politischen Vollstrecker

Mehr als zwei Wochen ist Bondi nun schon weg: Trump hat ihren Stellvertreter Todd Blanche zum kommissarischen Leiter des «Department of Justice» (DOJ) ernannt. Der 51-Jährige hatte Trump zwischen seinen beiden Amtszeiten in mehreren Strafverfahren zur Seite gestanden.

Pam Bondi led this Department with strength and conviction and I’m grateful for her leadership and friendship.



Thank you to President Trump for the trust and the opportunity to serve as Acting Attorney General.



We will continue backing the blue, enforcing the law, and doing… https://t.co/ourLJWGAqv — Acting AG Todd Blanche (@DAGToddBlanche) April 2, 2026

Dass Todd Blanche den Job als Justizminister dauerhaft bekommt, gilt der «Washington Post» zufolge eigentlich als ausgemachte Sache. Denn Trump sucht nicht zwingend einen klassischen Justizminister, er sucht einen politischen Vollstrecker. Also jemanden, der bereit ist, das Ministerium kompromisslos auf Linie zu bringen. Dafür muss man vor allem loyal sein.

Nächster Abgang in Trumps Kabinett: Justizministerin Bondi entlassen Trump kündigt Bondi: US-Präsident Donald Trump setzt seine Justizministerin Pam Bondi ab. Vize-Justizminister Todd Blanche übernimmt vorerst ihre Aufgaben. 07.04.2026

Machtkampf im Trump-Lager

Todd Blanche erfüllt diese Voraussetzung. Aber er ist nicht der einzige. Und so ist in Trumps MAGA-Lager ein erbitterterer Machtkampf entbrannt – zwischen den loyalsten Anhängern des US-Präsidenten. Ihnen allen gemein ist, dass sie sich über Härte gegen Gegner profilieren und das ehemals unabhängige DOJ zunehmend politisieren.

Zwei von ihnen, Harmeet K. Dhillon und Jeanine Pirro, haben laut Einschätzung der «Washington Post» die vergangenen Tage genutzt, um sich eine bessere Ausgangslage im Rennen um den Posten an der Spitze des Justizministeriums zu verschaffen. Der ist schliesslich zu einem der wichtigsten in Trumps zweiter Amtszeit geworden.

Also, wer wird Donald Trumps neue Justizministerin oder neuer Justizminister? Das sind die aussichtsreichsten MAGA-Hardliner.

Todd Blanche – der loyale Front Runner

aktuell amtierender Justizminister («acting Attorney General»)

früher persönlicher Strafverteidiger von Donald Trump

galt bereits vor seiner Ernennung als politisch loyaler Vertrauter

treibt laut US-Medien den Umbau des Justizministeriums aktiv voran Mehr anzeigen

Blanche ist der klassische Trump-Kandidat: maximale Loyalität und vorauseilender Gehorsam. Nachdem er Pat Bondi kommissarisch beerbt hat, hat Blanche intern aufgeräumt und eigene Leute installiert. Und er treibt bereits aktiv Ermittlungen gegen Trumps Gegner voran.

Dass Blanche offenbar bereit ist, das Ministerium offensiv politisch auszurichten, stösst allerdings selbst bei Republikanern nicht auf ungeteilte Gegenliebe. Im Senat könnte seine Nähe zu Trump zum Problem werden.

Fazit: Todd Blanche geht mit Amtsbonus und als Favorit ins Rennen. Doch ausgerechnet seine Nähe zu Donald Trump könnte die Bestätigung im Senat gefährden.

Todd Blanche leitet das US-Justizministerium derzeit kommissarisch. J. Scott Applewhite/AP/dpa

Harmeet Dhillon – die ideologische Hardlinerin

leitet die Civil Rights Division im Justizministerium

profilierte sich als konservative Aktivistin gegen «Woke»-Programme

hat ihre Abteilung personell und inhaltlich radikal umgebaut Mehr anzeigen

Harmeet K. Dhillon steht für den ideologischen Kern von Trumps Bewegung. Sie verbindet juristische Erfahrung mit klarer politischer Agenda – insbesondere im Kampf gegen Diversitätsprogramme und liberale Gesellschaftspolitik.

Damit hat sie sich Trumps Wohlwollen gesichert und trifft den Nerv der MAGA-Basis, die sie gerne via X anspricht, wie sie regelmässig juristische Schritte ankündigt – etwa zu Wahlrechtsthemen und DEI-Programmen. Mehrere ihrer Vorstösse wurden von vielen Seiten kritisiert oder sind vor Gericht gescheitert.

Funding race, color, & national origin discrimination with @TheJusticeDept money? Not on @CivilRights’ watch!



After we notified the Illinois Student Assistance Commission that its program included unlawful DEI, it revised its law to make benefits available to everyone. #Winning… — AAGHarmeetDhillon (@AAGDhillon) April 16, 2026

Fazit: Dhillon punktet mit ihrer forschen Art vor allem bei der MAGA-Basis, ist auf dem Capitol Hill aber juristisch und politisch hochumstritten. Für einige Republikaner im Senat könnte sie deshalb ein zu riskanter Vorschlag sein.

Harmeet K. Dhillon ist eine knallharte Ideologin und gilt Beobachtern als schärfste Konkurrentein für Todd Blanche. IMAGO/ZUMA Press Wire

Jeanine Pirro – die provokante Lautsprecherin

enge Trump-Vertraute mit direktem Draht zum Präsidenten

frühere Staatsanwältin und Richterin im Bundesstaat New York

bekannt als langjährige TV-Kommentatorin bei Fox News

öffentliche und lautstarke Unterstützerin von Trump Mehr anzeigen

Jeanine Pirro ist weniger Juristin im klassischen Sinn als eher politische Kommunikatorin. Ihre Stärke liegt darin, Trumps Narrative öffentlich zu verteidigen und emotional aufzuladen. Das macht sie für ihn attraktiv.

People want law & order and we have a President willing to deploy law enforcement resources necessary to deliver it.



Unfortunately, local laws are emboldening youth crime by not allowing us to prosecute those under 18 who commit crimes during these teen takeovers. It’s ABSURD! pic.twitter.com/fSCykQunRd — US Attorney Pirro (@USAttyPirro) April 1, 2026

Doch genau darin liegt auch ihr Problem: Ihre stark polarisierende Art und ihre Nähe zu politischen Kampagnen dürften sie im Senat schwer vermittelbar machen. Sie leitet als US-Staatsanwältin für Washington D.C. Ermittlungen gegen die unabhängige Notenbank Federal Reserve - ein klarer Versuch, Fed-Chef Jerome Powell zu diskreditieren, der sich wiederholt gegen Trump gestellt hatte.

Fazit: Sehr loyal – aber im Senat schwer durchsetzbar. Für viele wäre Pirro das Symbol einer endgültigen Politisierung des Justizministeriums. Der republikanische Senator Thom Tillis aus North Carolina drohte bereits offen mit einer Blockadehaltung bei der obligatorischen Bestätigung.

Staatsanwältin Jeanine Pirro ist seit langem als Unterstützerin von US-Präsident Donald Trump bekannt. Cliff Owen/FR170079 AP/dpa

Drei Aussenseiter – einer mit Chancen

Ed Martin gilt als politischer Aktivist aus dem Trump-Lager mit klar ideologischer Ausrichtung. Seine Stärke liegt im Netzwerk innerhalb der konservativen Bewegung, weniger in juristischer Erfahrung auf höchster Ebene. Deshalb wird er eher als Aussenseiter gehandelt – interessant für die Basis, aber kaum konsensfähig.

Stanley Woodward ist ein Anwalt mit Verbindungen ins Trump-Umfeld und Erfahrung in politisch sensiblen Fällen. Ihm fehlt jedoch die öffentliche und politische Durchsetzungskraft, die für den Posten nötig wäre. Seine Rolle ist eher die eines Insiders im Hintergrund als die eines öffentlichen Machtspielers.

Lee Zeldin wurde gemäss «Washington Post» bereits früh als Option ins Spiel gebracht und bringt als erfahrener Politiker ein anderes Profil mit: weniger juristisch, dafür politisch etabliert und Medien-erprobt. Er könnte eine kompromissfähige Lösung sein – gerade gegenüber dem Senat. Allerdings fehlt ihm die direkte Verankerung im Justizapparat, was seine Chancen im Trump-internen Wettbewerb schmälert.

Loyalität schlägt Kompetenz

Egal, wer das Rennen um den begehrten Posten des Attorney General macht: Am Ende wird nicht – in diesem Fall juristische – Kompetenz entscheidend sein, sondern wie kompromisslos Trumps Agenda durchgezogen wird. Einen Persilschein hat Donald Trump allerdings nicht.

Der Senat muss seinen Kandidaten oder seine Kandidatin bestätigen. Doch mittlerweile kündigen selbst Republikaner Widerstand gegen zu extreme Positionen an und wollen dem Department of Justice noch einen Rest Unabhängigkeit von der politischen Agenda im Weissen Haus lassen.