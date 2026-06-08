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«Entweder korrupt oder dumm» Trump bricht Interview nach kritischen Fragen ab

Noemi Hüsser

8.6.2026

US-Präsident Donald Trump hat ein Interview mit NBC vorzeitig abgebrochen. Auslöser waren kritische Nachfragen zu erneuten, unbelegten Vorwürfen von Wahlbetrug.

Redaktion blue News

08.06.2026, 07:21

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Trump brach ein Interview mit dem TV-Sender NBC ab.
  • Im Interview wiederholte Trump unbelegte Vorwürfe über Wahlbetrug bei der US-Wahl 2020. Auch für aktuelle Betrugsbehauptungen zu Auszählungen in Kalifornien nannte er keine Beweise.
  • Nach kritischen Nachfragen griff Trump die Moderatorin persönlich an. Anschliessend brach er das Interview vorzeitig ab und verliess das Gespräch.
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US-Präsident Donald Trump hat ein Interview mit dem TV-Sender NBC vorzeitig beendet. Auslöser waren Nachfragen zu einem umstrittenen Entschädigungsfonds für mutmassliche Opfer politisch motivierter Strafverfolgung sowie zu seinen wiederholten Behauptungen über Wahlbetrug.

Trump verteidigte den sogenannten «Weaponization Fund» in Höhe von 1,8 Milliarden Dollar und sagte, er würde die Betroffenen entschädigen, falls das Projekt doch noch bewilligt werde. Das Vorhaben ist politisch umstritten und wurde zuletzt juristisch gestoppt. Der Fonds könnte auch verurteilte Teilnehmer*innen des Kapitolsturms vom 6. Januar 2021 entschädigen.

«Danke, Schatz, viel Spass noch»

Im Interview wiederholte Trump zudem seine Vorwürfe, die Wahlen 2020 seien manipuliert gewesen. Zudem behauptete er ohne Belege, auch bei den laufenden Auszählungen in Kalifornien werde Wahlbetrug begangen. Auf Nachfragen nach konkreten Beweisen lieferte er keine.

«Entweder sind Sie korrupt oder dumm», sagte Trump daraufhin zu Moderatorin. Als diese weiter nachhakte, brach der Präsident das Gespräch ab und verliess das Interview. «Lassen wir es gut sein, ich habe genug. Danke, Schatz, viel Spass noch», sagte Trump zum Abschied.

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