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Szene sorgt für viel Gesprächsstoff Trumps erster Auftritt in Evian lässt das Netz explodieren

Barman Nicolas

16.6.2026

Hier ergreift Trump Brigitte Macrons Hand

Hier ergreift Trump Brigitte Macrons Hand

Noch bevor die ersten Gespräche am G7-Gipfel beginnen, sorgt Donald Trump für Schlagzeilen. Bei seiner Ankunft in Évian schenkt der US-Präsident nicht Emmanuel Macron.

16.06.2026

Noch bevor die ersten Gespräche am G7-Gipfel beginnen, sorgt Donald Trump für Schlagzeilen. Bei seiner Ankunft in Évian schenkt der US-Präsident nicht Emmanuel Macron, sondern dessen Ehefrau Brigitte die grösste Aufmerksamkeit – und löst damit weltweit Reaktionen aus.

Nicolas Barman

16.06.2026, 10:09

16.06.2026, 10:46

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Donald Trump sorgte bei seiner Ankunft am G7-Gipfel in Évian mit einer herzlichen Begrüssung von Brigitte Macron für Aufsehen.
  • Die Bilder verbreiteten sich innerhalb weniger Minuten in den sozialen Medien und wurden weltweit kommentiert.
  • Während die Staats- und Regierungschefs über Kriege, Handel und künstliche Intelligenz beraten wollen, dominierte zunächst eine symbolträchtige Szene die Schlagzeilen.
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Der G7-Gipfel in Évian ist kaum eröffnet, da liefert Donald Trump bereits die ersten Bilder, über die weltweit gesprochen wird.

Als Frankreichs Präsident Emmanuel Macron seinen amerikanischen Amtskollegen auf dem roten Teppich begrüsst, scheint zunächst alles nach dem üblichen diplomatischen Protokoll abzulaufen. Doch Trump richtet seine Aufmerksamkeit rasch auf Brigitte Macron.

Nach einem kurzen Händedruck mit dem französischen Präsidenten begrüsst der US-Präsident die First Lady herzlich, tauscht einige Worte mit ihr aus und nimmt sie an der Hand. Anschliessend bewegt er sich gemeinsam mit ihr einige Schritte vom Empfangsbereich weg. Emmanuel Macron verfolgt die Szene sichtbar gelassen und mit einem Schmunzeln.

Die Aufnahmen wurden live übertragen und verbreiteten sich innert kürzester Zeit in den sozialen Netzwerken. Tausende Nutzer kommentierten die Bilder, während Medien rund um den Globus die ungewöhnliche Begrüssung aufgriffen.

Dabei stehen in Évian eigentlich weitreichende politische Themen auf dem Programm. Die Staats- und Regierungschefs der führenden Industrienationen wollen unter anderem über den Krieg in der Ukraine, internationale Handelskonflikte, künstliche Intelligenz und Sicherheitsfragen beraten.

Macron äussert sich entspannt zu Trump

Doch wie so oft bei internationalen Gipfeltreffen erhalten Gesten und symbolische Momente beinahe ebenso viel Aufmerksamkeit wie politische Entscheidungen. Jede Umarmung, jeder Blickkontakt und jede Handbewegung wird genau analysiert.

Macron selbst hatte sich wenige Stunden zuvor überraschend entspannt über sein Verhältnis zu Trump geäussert. In einem Interview mit dem französischen Fernsehsender TF1 sagte er mit Blick auf frühere Spannungen: «Nach all diesen Jahren hätte ich ein Problem, wenn ich nachtragend wäre.»

Gleichzeitig machte der französische Präsident deutlich, dass er seinen amerikanischen Gast möglichst bis zum Ende des Gipfels in Frankreich behalten möchte. Beim G7-Treffen im Jahr zuvor hatte Trump die Veranstaltung vorzeitig verlassen. Diesmal hofft Macron auf Fortschritte bei Themen wie Digitalisierung und künstlicher Intelligenz.

Ob Trump tatsächlich bis zum Schluss bleibt, wird sich zeigen. Für die ersten Schlagzeilen des Gipfels hat der US-Präsident jedenfalls bereits gesorgt – noch bevor die eigentlichen Verhandlungen begonnen haben.

Bei seiner Ankunft in Évian am Montag bot der US-Präsident eine ebenso unerwartete wie viel diskutierte Szene an der Seite des Ehepaars Macron. Als Emmanuel Macron ihn auf dem roten Teppich empfing, schien der französische Staatschef ihn einzuladen, weiterzugehen. Doch Donald Trump entschied sich anders.

Nach einem kurzen Händedruck mit Emmanuel Macron wendet er sich Brigitte Macron zu. Er umarmt sie herzlich, wechselt ein paar Worte mit ihr und hält dann lange ihre Hand. Der US-Präsident beginnt sogar, an ihrer Seite davonzugehen, unter den Augen eines Emmanuel Macron, der sichtlich amüsiert über die Szene ist.

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