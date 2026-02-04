Trump beschimpft CNN-Reporterin nach Epstein-Frage

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Schlechteste Journalistin» Trump beschimpft CNN-Reporterin nach Epstein-Frage

Sven Ziegler

4.2.2026

Trump beschimpft CNN-Reporterin nach Epstein-Frage

Trump beschimpft CNN-Reporterin nach Epstein-Frage

US-Präsident Donald Trump ist im Weissen Haus mit einer Journalistin von CNN aneinandergeraten. Auslöser war eine Frage zur Aufarbeitung des Jeffrey-Epstein-Skandals. Trump reagierte mit persönlichen Angriffen.

04.02.2026

US-Präsident Donald Trump ist im Weissen Haus mit einer Journalistin von CNN aneinandergeraten. Auslöser war eine Frage zur Aufarbeitung des Jeffrey-Epstein-Skandals. Trump reagierte mit persönlichen Angriffen.

Sven Ziegler

04.02.2026, 11:56

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Donald Trump attackierte eine CNN-Reporterin nach einer Frage zu den Opfern des Epstein-Skandals verbal.
  • Der Präsident bezeichnete die Journalistin als «schlechteste Reporterin» und warf CNN Unehrlichkeit vor.
  • Der Sender stellte sich öffentlich hinter seine Korrespondentin und sprach von professioneller Berichterstattung.
Mehr anzeigen

US-Präsident Donald Trump ist am Dienstag im Weissen Haus heftig mit der CNN-Journalistin Kaitlan Collins aneinandergeraten. Anlass war eine Frage der Reporterin zur juristischen Aufarbeitung des Jeffrey Epstein-Skandals und zur Perspektive der Opfer.

Collins hatte Trump gefragt, was er jenen Überlebenden sagen würde, die bis heute das Gefühl hätten, keine Gerechtigkeit erfahren zu haben. Der Präsident unterbrach sie daraufhin mehrfach und griff sie persönlich an. Er bezeichnete Collins als «die schlechteste Reporterin» und erklärte, der Nachrichtensender CNN habe «keine Einschaltquoten wegen Leuten wie Ihnen».

Trump fügte hinzu, er habe Collins «noch nie lächeln sehen» und warf ihr vor, «nicht die Wahrheit zu sagen». Als die Journalistin entgegnete, sie stelle eine Frage zu den Opfern von Epstein, unterbrach Trump sie erneut und sprach von einer «sehr unehrlichen Organisation».

CNN stellt sich hinter Reporterin

CNN reagierte noch am selben Abend mit einer Stellungnahme. Ein Sprecher erklärte, Collins sei eine «aussergewöhnliche Journalistin», die täglich aus dem Weissen Haus berichte und von Zuschauern weltweit als verlässliche Quelle geschätzt werde.

Der Vorfall reiht sich in eine Serie konfrontativer Auftritte Trumps gegenüber Journalistinnen ein. Bereits im November hatte er bei einem anderen Termin eine Reporterin verbal angegangen. Das Weisse Haus verteidigte diese Wortwechsel damals mit dem Argument, der Präsident stelle sich regelmässig «uneingeschränkten Fragen» der Medien.

Auch Trumps Sprecherin Karoline Leavitt greift Reporter immer wieder persönlich an. Im Januar bezeichnete sie einen Journalisten als «linken Aktivisten». CBS News drohte sie zudem nach einem Trump-Interview mit einer Milliarden-Klage

Mehr internationale News

Russland. Kremlchef Putin erhält Solidaritätsbekundung von Xi Jinping

RusslandKremlchef Putin erhält Solidaritätsbekundung von Xi Jinping

Politik. Ukraine-Gespräche in Abu Dhabi begonnen

PolitikUkraine-Gespräche in Abu Dhabi begonnen

Aussergewöhnlicher Vorgang. Polizei setzt AfD-Abgeordneten im Parlamentssaal fest

Aussergewöhnlicher VorgangPolizei setzt AfD-Abgeordneten im Parlamentssaal fest

Meistgelesen

Neue Betrugsmasche hebelt gängige Sicherheitsmechanismen aus
Bub wird aus Bus geworfen und muss bei Schnee heimlaufen
Schweizer vorne mit dabei – nur Cochran-Siegle und Franzoni schneller als Odermatt
Börsenbeben vernichtet 300 Milliarden in wenigen Stunden
Tanja Frieden: «Ich hätte meine Goldmedaille für meine Beziehung zurückgegeben»