  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Massenproteste eskalieren Trump: «Der Iran hat angerufen, sie wollen verhandeln» +++ Schah-Sohn ruft zu Regimesturz auf

Agenturen/Redaktion blue News

12.1.2026 - 05:04

Trump sichert Demonstranten im Iran Hilfe zu – Teheran warnt

Trump sichert Demonstranten im Iran Hilfe zu – Teheran warnt

Unruhen im Iran. Und: Die Spannungen zwischen dem Iran und den USA verschärfen sich. Teheran droht mit Gegenschlägen gegen Israel und US-Stützpunkte, sollten diese die Proteste unterstützen. Das autoritäre Regime reagiert damit am Sonntag auf Berichte über mögliche US-Angriffe. US-Präsident Donald Trump sichert den Menschen auf den Strassen Unterstützung zu.

11.01.2026

In Iran gehen die Menschen seit Wochen auf die Strasse. Die Machthaber reagieren mit brutaler Härte, Hunderte Demonstranten sind tot. Der Sohn des letzten Schahs ruft zum Regimesturz auf. US-Präsident Trump droht dem Regime nun. Die Entwicklungen im Ticker.

Keystone-SDA, Agenturen/Redaktion blue News

12.01.2026, 05:04

12.01.2026, 06:11

Das Wichtigste im Überblick

  • Seit rund zwei Wochen gehen Menschen im Iran auf die Strasse.
  • Auslöser ist eine Wirtschaftskrise im Land.
  • US-Präsident Trump warnt Teheran vor Gewalt gegen die Protestierenden.
  • Der Iran droht mit Gegenschlägen, sollten sich die USA einmischen.
  • Trump hat die iranische Führung zuletzt mehrfach vor dem Einsatz von Gewalt gegen Demonstranten gewarnt.
  • Nun sagt der US-Präsident, Teheran wolle verhandeln – ohne auf Details einzugehen.
  • Die Massenproteste halten trotz wachsender Todeszahlen und exzessiver Drohungen des Sicherheitsapparats an.
  • Mehr als 500 Menschen sollen bisher getötet worden sein.
  • Warnungen des Irans und der USA lassen Sorgen vor einer regionalen Ausweitung wachsen.
Mehr anzeigen
  • Liveticker
    Neue Beiträge
  • Liveticker beendet
  • 5.35 Uhr

    Trump: «Der Iran hat angerufen, sie wollen verhandeln»

    Angesichts der Massenproteste im Iran gegen die autoritäre Staatsführung erhöht US-Präsident Donald Trump den Druck auf die Islamische Republik. «Der Iran will verhandeln», sagte er an Bord des Regierungsflugzeugs Air Force One vor Journalisten. Man werde sich vielleicht mit Vertretern des Irans treffen, ein Treffen werde vorbereitet. Angesichts dessen, was im Iran passiere, müssten die USA allerdings vielleicht auch vorher handeln, warnte Trump mit Blick auf die andauernden Proteste. Worüber der Iran mit den USA Gespräche führen möchte, führte er nicht aus.

    US-Präsident Donald Trump spricht am Sonntagabend (Ortszeit) an Bord der Air Force One mit Journalisten.
    US-Präsident Donald Trump spricht am Sonntagabend (Ortszeit) an Bord der Air Force One mit Journalisten.
    Bild: Keystone/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

    «Der Iran hat angerufen, sie wollen verhandeln», sagte Trump. Sie seien es leid, von den USA geschlagen zu werden, sagte er – wohl mit Blick auf die israelischen Angriffe auf das iranische Nuklearprogramm, an denen sich im vergangenen Jahr auch das US-Militär beteiligt hatte. Eine Journalistin hatte Trump im Flugzeug zunächst gefragt, ob der Iran möglicherweise erneut mit den USA über sein umstrittenes Atomprogramm verhandeln wolle. Im Anschluss fragte die Reporterin allerdings allgemein danach, ob der Iran verhandeln wolle.

    Trump erwägt, die Demonstranten im Iran mit Satelliteninternet zu unterstützen. Er wollte noch am Sonntag (Ortszeit) mit Tech-Milliardär Elon Musk telefonieren, dessen Firma SpaceX den Dienst Starlink betreibt. Irans Staatsführung hat den Internetzugang für die Menschen fast vollständig gesperrt, auch Telefonverbindungen schienen teils nicht mehr zu funktionierten. Damit will sie die Kommunikation zwischen den Demonstranten erschweren. Zudem soll die Veröffentlichung von Berichten, Fotos und Videos über die Massenproteste so unterdrückt werden.

    Vor den Angriffen im Iran im vergangenen Jahr hatten Vertreter Teherans mit dem US-Sondergesandten Steve Witkoff in indirekten Gesprächen über das umstrittene iranische Atomprogramm verhandelt.

  • 3.39 Uhr

    «Die Strassen sind voller Blut»

    Laut Aktivisten haben sich die Demonstrationen im Iran auf 186 Städte ausgeweitet. 483 Demonstranten seien getötet worden, berichtete das Menschenrechtsnetzwerk HRANA mit Sitz in den USA. Insgesamt seien bisher 544 Menschen ums Leben gekommen, darunter auch Kinder sowie 47 Sicherheitskräfte. Rund 10'700 Menschen seien festgenommen worden, hiess es weiter. Die Angaben der Organisation liessen sich unabhängig nicht überprüfen.

    Der britische Sender BBC zitierte eine Quelle in Teheran am Sonntag mit den Worten: «Die Lage hier ist sehr, sehr schlimm». Die Sicherheitskräfte hätten mit scharfer Munition geschossen. «Es ist wie in einem Kriegsgebiet, die Strassen sind voller Blut. Sie transportieren die Leichen in Lastwagen ab», hiess es. Auch diese Angaben liessen sich zunächst nicht überprüfen.

    Die iranische Regierung hat bisher keine offiziellen Gesamtopferzahlen genannt. Unabhängig liessen sich die Zahlen von HRANA nicht überprüfen, weil im Iran das Internet abgeschaltet und Telefonverbindungen unterbrochen wurden. Bei früheren Protesten hat HRANA aber verlässliche und letztlich akkurate Zahlen geliefert. Die Organisation stützt sich auf ein Netzwerk von Aktivisten innerhalb des Irans.

    Iran: Kein Ende der Proteste in Sicht – Sorge vor Ausweitung - Gallery
    Iran: Kein Ende der Proteste in Sicht – Sorge vor Ausweitung - Gallery. Die iranische Führung versucht, die landesweiten Proteste herunterzuspielen.

    Die iranische Führung versucht, die landesweiten Proteste herunterzuspielen.

    Bild: Keystone/UGC via AP

    Iran: Kein Ende der Proteste in Sicht – Sorge vor Ausweitung - Gallery. Ein maskierter Demonstrant hält ein Bild des ehemaligen iranischen Kronprinzen Reza Pahlavi während einer Demonstration in Teheran hoch. (9. Januar 2026) 

    Ein maskierter Demonstrant hält ein Bild des ehemaligen iranischen Kronprinzen Reza Pahlavi während einer Demonstration in Teheran hoch. (9. Januar 2026) 

    Bild: UGC via AP

    Iran: Kein Ende der Proteste in Sicht – Sorge vor Ausweitung - Gallery. In einem Standbild eines vom iranischen Staatsfernsehen ausgestrahlten Video sind brennende Motorräder und Autos in Teheran zu sehen. (8. Januar 2026)

    In einem Standbild eines vom iranischen Staatsfernsehen ausgestrahlten Video sind brennende Motorräder und Autos in Teheran zu sehen. (8. Januar 2026)

    Bild: Keystone/Iran state TV via AP

    Iran: Kein Ende der Proteste in Sicht – Sorge vor Ausweitung - Gallery. US-Präsident Trump hat den Teilnehmern der Massenproteste gegen die Staatsführung im Iran Unterstützung zugesichert. (Archivbild)

    US-Präsident Trump hat den Teilnehmern der Massenproteste gegen die Staatsführung im Iran Unterstützung zugesichert. (Archivbild)

    Bild: dpa

    Iran: Kein Ende der Proteste in Sicht – Sorge vor Ausweitung - Gallery. Aus Solidarität mit den Demonstranten im Iran gingen auch in Berlin und Frankfurt am Main Menschen auf die Strasse.

    Aus Solidarität mit den Demonstranten im Iran gingen auch in Berlin und Frankfurt am Main Menschen auf die Strasse.

    Bild: dpa

    Iran: Kein Ende der Proteste in Sicht – Sorge vor Ausweitung - Gallery
    Iran: Kein Ende der Proteste in Sicht – Sorge vor Ausweitung - Gallery. Die iranische Führung versucht, die landesweiten Proteste herunterzuspielen.

    Die iranische Führung versucht, die landesweiten Proteste herunterzuspielen.

    Bild: Keystone/UGC via AP

    Iran: Kein Ende der Proteste in Sicht – Sorge vor Ausweitung - Gallery. Ein maskierter Demonstrant hält ein Bild des ehemaligen iranischen Kronprinzen Reza Pahlavi während einer Demonstration in Teheran hoch. (9. Januar 2026) 

    Ein maskierter Demonstrant hält ein Bild des ehemaligen iranischen Kronprinzen Reza Pahlavi während einer Demonstration in Teheran hoch. (9. Januar 2026) 

    Bild: UGC via AP

    Iran: Kein Ende der Proteste in Sicht – Sorge vor Ausweitung - Gallery. In einem Standbild eines vom iranischen Staatsfernsehen ausgestrahlten Video sind brennende Motorräder und Autos in Teheran zu sehen. (8. Januar 2026)

    In einem Standbild eines vom iranischen Staatsfernsehen ausgestrahlten Video sind brennende Motorräder und Autos in Teheran zu sehen. (8. Januar 2026)

    Bild: Keystone/Iran state TV via AP

    Iran: Kein Ende der Proteste in Sicht – Sorge vor Ausweitung - Gallery. US-Präsident Trump hat den Teilnehmern der Massenproteste gegen die Staatsführung im Iran Unterstützung zugesichert. (Archivbild)

    US-Präsident Trump hat den Teilnehmern der Massenproteste gegen die Staatsführung im Iran Unterstützung zugesichert. (Archivbild)

    Bild: dpa

    Iran: Kein Ende der Proteste in Sicht – Sorge vor Ausweitung - Gallery. Aus Solidarität mit den Demonstranten im Iran gingen auch in Berlin und Frankfurt am Main Menschen auf die Strasse.

    Aus Solidarität mit den Demonstranten im Iran gingen auch in Berlin und Frankfurt am Main Menschen auf die Strasse.

    Bild: dpa

  • 3.28 Uhr

    Trump erwägt Hilfe für Proteste mit Satelliteninternet

    Angesichts der Kommunikationsblockade im Iran erwägt US-Präsident Donald Trump, die Massenproteste in dem Land mit Satelliteninternet zu unterstützen. Auf die Frage einer Journalistin, ob er Starlink im Iran zugänglich machen werde, sagte der Republikaner, man werde darüber sprechen und das Internet wieder zum Laufen bringen, wenn das möglich sei. Trump erklärte später, er werde noch am Sonntagabend (Ortszeit) Tech-Milliardär Elon Musk anrufen. Dessen Firma SpaceX ist mit dem Dienst Starlink der weltweit bedeutendste Provider von Satelliteninternet.

    Trump hatte den Teilnehmern der anhaltenden Massenproteste gegen die autoritäre Staatsführung in der Islamischen Republik Iran zuvor bereits mehrfach Unterstützung in Aussicht gestellt.

    Die iranische Führung blockiert seit Donnerstag das Internet im Land, teils auch Telefonverbindungen. Damit will sie in der Regel die Kommunikation zwischen den Demonstranten erschweren. Ausserdem soll die Veröffentlichung von Berichten, Fotos und Videos über die Massenproteste unterdrückt werden. Eine Verbindung zur Aussenwelt wäre über das Starlink-Satellitensystem möglich, sofern die dafür notwendigen Terminals vorhanden sind.

    Der US-Präsident sagte vor Journalisten an Bord des Regierungsfluzeugs Air Force One auch, dass die Vereinigten Staaten die Lage im Iran sehr ernst nähmen. «Das Militär befasst sich damit, und wir prüfen einige sehr drastische Optionen. Wir werden eine Entscheidung treffen.» Trump gab an, stündlich Berichte zur Entwicklung im Iran zu bekommen.

    Mehrere US-Medien hatten zuvor unter Berufung auf US-Beamte berichtet, dass Trump mögliche Militärschläge im Iran erwäge, aber auch Massnahmen, die kein direktes militärisches Eingreifen verlangten. Trump und sein Team für nationale Sicherheit prüften unter anderem Cyberangriffe und militärische Angriffe durch die USA oder Israel, sagten zwei in die Beratungen im Weissen Haus eingeweihte Personen der Nachrichtenagentur AP.

    Der Iran hatte dem Erzfeind Israel und den USA für den Fall eines US-Angriffs zur Unterstützung der landesweiten Protestbewegung mit Gegenschlägen gedroht, etwa auf Ziele wie US-Militärstützpunkte im Nahen Osten. Darauf angesprochen sagte Trump nun: «Wenn sie das tun, werden wir sie so hart treffen, wie sie noch nie zuvor getroffen wurden.»

  • 2 Uhr

    Bericht: US-Regierung berät Optionen gegen Iran

    Nach Informationen des «Wall Street Journal» ist am Dienstag ein Treffen mit ranghohen Beamten geplant. Dabei soll es um mögliche Optionen gehen, darunter die Stärkung regierungsfeindlicher Online-Quellen, der Einsatz von Cyberwaffen gegen iranische Militär- und Zivilstandorte sowie weitere Sanktionen gegen die Staatsführung und Militärschläge. Es wird aber nicht erwartet, dass Trump bei dem Treffen eine endgültige Entscheidung trifft.

    Pahlavi rief derweil auf ausserdem dazu auf, ausserhalb des Irans an allen iranischen Botschaften und Konsulaten die «schändliche Flagge der Islamischen Republik» gegen die alte Flagge auszutauschen, die zuletzt während der Herrschaft seines Vaters Schah Mohammed Reza Pahlavi genutzt worden war. Dessen prowestliche Monarchie wurde 1979 durch eine islamische Revolution gestürzt. Der Schah verliess das Land mit seiner Familie und starb im Ausland.

    Die alte Flagge war eine grün-weiss-rote Trikolore mit einem Löwen und der Sonne in der Mitte, einem historischen Symbol Persiens. Die ebenfalls grün-weiss-rote Flagge der Islamischen Republik weist in der Mitte ein rotes Emblem auf, das stilisiert das arabische Wort «Allah» (Gott) darstellt. Entlang der Übergänge zwischen Grün und Weiss sowie zwischen Weiss und Rot steht der Ausdruck «Allahu Akbar» (Gott ist am grössten) in weisser kufischer Schrift.

  • 1.27 Uhr

    Schah-Sohn ruft zu Regimesturz auf

    Reza Pahlavi, der Sohn des 1979 gestürzten Schahs, ruft in einer neuen Botschaft an die Protestbewegung im Iran zur nächsten Phase des Aufstands auf, «um die Islamische Republik zu stürzen». Neben der Besetzung zentraler Strassen in den Städten seien jetzt auch alle Institutionen, die für die Propaganda der Staatsführung und die Unterbrechung der Kommunikation verantwortlich seien, «legitime Ziele», erklärte er auf der Plattform X. Wegen der Internetsperre ist aber unklar, ob und in welchem Ausmass Menschen im Iran seine Forderungen überhaupt zu sehen bekommen.

    Pahlavi rief zudem dazu auf, ausserhalb des Irans an allen iranischen Botschaften und Konsulaten die «schändliche Flagge der Islamischen Republik» gegen die alte Flagge auszutauschen, die zuletzt während der Herrschaft seines Vaters Schah Mohammed Reza Pahlavi genutzt worden war. Dessen prowestliche Monarchie wurde 1979 durch eine islamische Revolution gestürzt. Der Schah verliess das Land mit seiner Familie und starb im Ausland.

  • 0.10 Uhr

    Neue Drohungen gegen Demonstranten

    Irans Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf hat der Protestbewegung vorgeworfen, eine Grundlage für eine Militärintervention der USA schaffen zu wollen. Die «Feinde» müssten jedoch wissen, dass die Verteidiger des Landes sie vernichten würden, sagte er laut Übersetzung des Propagandakanals Press TV.

  • Montag, 12. Januar 2026, 0.01 Uhr

    Guterres fordert Ende der Gewalt

    UN-Generalsekretär António Guterres hat ein Ende der staatlichen Gewalt gegen die Demonstranten gefordert. Er sei «schockiert» angesichts der Berichte über die Gewalt, schrieb er auf X und forderte «maximale Zurückhaltung» der Sicherheitskräfte. EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola ermunterte die Demonstranten, die Proteste fortzusetzen. «An die mutigen Mädchen, Studenten, Männer und Frauen auf den Strassen: Das ist eure Zeit», schrieb sie in sozialen Medien. Sie rief die Staatsführung auf, den Kurswechsel einzuleiten.

    Irans Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf warf zuvor der Protestbewegung vor, eine Grundlage für eine Militärintervention der USA schaffen zu wollen. Die «Feinde» müssten jedoch wissen, dass die Verteidiger des Landes sie vernichten würden, sagte er laut Übersetzung des Propagandakanals Press TV. US-Präsident Trump hatte Teheran wiederholt vor der Tötung von Demonstranten gewarnt. Laut US-Medien erwägt er, den Iran wegen der Unterdrückung der Massenproteste anzugreifen.

    • Mehr anzeigen

Meistgelesen

Streit auf Kirchenreise – Teilnehmer zerrt Pfarrerin vor Gericht
Implantate zerbröseln im Körper – jetzt steht Berner Starchirurg vor Gericht
80 Verletzte sind weiterhin in Spitalpflege +++ Treppe wurde zur Todesfalle
Barça schlägt Real spektakulär und gewinnt erneut den spanischen Supercup
3 Fragen zu Europas politischer Zukunft, die zu denken geben

Mehr zum Thema

Sorge vor Ausweitung. Im Iran ist kein Ende der Proteste in Sicht

Sorge vor AusweitungIm Iran ist kein Ende der Proteste in Sicht

Drohungen nach Maduro-Coup. Trumps lange Liste – welches Land ist als Nächstes dran?

Drohungen nach Maduro-CoupTrumps lange Liste – welches Land ist als Nächstes dran?

Darum die neue Protestwelle. «Geladen und entsichert» – Trump warnt die Mullahs vor Gewalt gegen das Volk

Darum die neue Protestwelle«Geladen und entsichert» – Trump warnt die Mullahs vor Gewalt gegen das Volk