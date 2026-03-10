Trump: Der Irankrieg ist so gut wie beendet – Iran: Wir entscheiden über das Ende

«Komplette Zerstörung»: US-Präsident Trump droht Iran mit Ausweitung der Angriffe US-Präsident Donald Trump droht dem Iran mit der Ausweitung der Angriffe. Der Iran werde heute sehr hart getroffen und bislang nicht ins Visier genommene Gegenden würden für «komplette Zerstörung und sicheren Tod» ernsthaft geprüft. 07.03.2026

US-Präsident Donald Trump verstrickt sich in widersprüchlichen Aussagen darüber, wie lange der Krieg dauern soll. Irans Revolutionsgarden reagieren scharf – und wollen selbst über die Bedingungen eines Kriegsendes bestimmen. Und der Ölpreis sinkt. Das sind die Entwicklungen der vergangenen Stunden.

Agenturen Helene Laube

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Donald Trump hat in Aussicht gestellt, dass der Krieg mit dem Iran deutlich schneller beendet werden könnte als zunächst erwartet.

Ein paar Stunden sagte der US-Präsident dann, der Krieg werde nicht in dieser Woche enden.

Die iranischen Revolutionsgarden reagierten scharf auf die Äusserungen: Sie seien diejenigen, die über das Ende des Krieges entscheiden.

Trump warnt den Iran vor der Schliessung der Strasse von Hormus.

Israel fliegt unterdessen schwere Angriffe auf den Iran. Mehr anzeigen

Seit gut einer Woche tobt der Krieg im Iran. Trump ging zuletzt von einer Dauer von vier bis fünf Wochen auch. Jetzt sendet der US-Präsident andere – widersprüchliche – Signale.

blue News fasst zusammen, was in der Nacht auf Dienstag passiert ist.

Widersprüchliche Aussagen zur Dauer des Krieges

Inmitten heftiger israelischer Angriffe auf den Iran hat US-Präsident Donald Trump überraschend ein baldiges Ende des Krieges ins Spiel gebracht. «Ich denke, der Krieg ist so gut wie beendet. Sie haben keine Marine, keine Kommunikationssysteme, sie haben keine Luftwaffe», zitierte ihn der US-Sender CBS News nach einem Telefoninterview am Montagnachmittag (Ortszeit). Der Krieg verlaufe «weit vor dem Zeitplan.» Das Hauptrisiko sei vorbei. Der US-Präsident legte sich aber nicht auf einen konkreten Zeitpunkt fest.

NEW—In a phone interview, President Trump told me the war could be over soon: “I think the war is very complete, pretty much. They have no navy, no communications, they’ve got no Air Force.” He added that the U.S. is “very far” ahead of his initial 4-5 week estimated time frame. — Weijia Jiang (@weijia) March 9, 2026

Ein paar Stunden später sagte Trump dann, der Krieg werde nicht in dieser Woche enden. Trump antwortete mit «Nein» auf eine entsprechende Frage während einer Pressekonferenz in seinem Golfclub in Doral bei Miami am Montagabend (Ortszeit). Dies werde jedoch «sehr bald» der Fall sein, sagte er. Ein konkretes Datum nannte er nicht. Es gebe noch zu tun, bevor er den Krieg beende. Die grosse Gefahr in dem Krieg sei seit drei Tagen vorüber, sagt Trump weiter, ohne dies weiter auszuführen.

In den vergangenen Tagen hatten sich Aussagen von Trump und dem Verteidigungsministerium zum Status des Kriegs widersprochen. Das Pentagon erklärte am Montagabend auf X vollmundig: «Wir haben gerade erst angefangen zu kämpfen.» Und: «Keine Gnade.»

We have Only Just Begun to Fight. pic.twitter.com/PWM84ksTkw — DOW Rapid Response (@DOWResponse) March 9, 2026

Die iranischen Revolutionsgarden reagierten scharf auf Trumps Äusserungen. «Wir sind diejenigen, die über das Ende des Krieges entscheiden», hiess es in einer von der Nachrichtenagentur Tasnim verbreiteten Mitteilung. «Die Bedingungen auf dem Schlachtfeld und das Ende des Krieges liegen in den Händen der Islamischen Republik.»

Seit Ende Februar greifen Israel und die USA immer wieder den Iran an. Nach dem Beginn der US-Offensive hatte Trump zuletzt noch gesagt, dass er von einer Kriegsdauer von vier bis fünf Wochen ausgehe. Ende vergangener Woche nannte Regierungssprecherin Karoline Leavitt dann einen Zeitraum von vier bis sechs Wochen.

Wie lange wird der Krieg im Iran noch andauern? Bild: Keystone/EPA/Abedin Taherkenareh

Nach Trumps Aussagen: Ölpreis sinkt, Börsen im Plus

Auf dem Energiemarkt sorgte die Aussicht auf ein baldiges Kriegsende hingegen für Entspannung: Der Preis für Rohöl der Sorte Brent fiel am Montagabend (Ortszeit) auf 89,20 US-Dollar pro Fass (159 Liter) – gut 30 Dollar weniger als noch in der Nacht zum Montag.

Auch die Börsen goutierten Trumps Aussagen. Japans Leitindex Nikkei 225 legte zum Start am heutigen Dienstag um etwa drei Prozent zu. Südkoreas Leitindex Kospi ging mit einem 5,5-Prozent-Plus in den Handelstag. In China zeigten der Hongkonger Index Hang Seng mit 1,3 Prozent und der CSI-300-Index, der die wichtigsten Aktien in Festlandchina abbildet, zum Start mit 0,8 Prozent leicht nach oben.

Trump warnt Iran vor Schliessung der Strasse von Hormus

Trump hat den Iran davor gewarnt, die weltweite Ölversorgung zu stören. Die für die Schifffahrt und die Energieversorgung wichtige Strasse von Hormus zwischen dem Iran und der Arabischen Halbinsel müsse offen bleiben, sagte der US-Präsident. Er denke darüber nach, sie zu «übernehmen». Was er damit meinte, blieb offen. Zuvor hatte er bereits angekündigt, die US-Marine könne durchfahrende Schiffe zur Not eskortieren.

Später schrieb er in den sozialen Medien: «Wenn der Iran irgendetwas unternimmt, das den Ölfluss durch die Straße von Hormus stoppt, werden sie von den Vereinigten Staaten ZWANZIG MAL HÄRTER getroffen, als bisher.» Der Krieg hat die wichtigen Öl- und Gaslieferungen auf den Weltmärkten gedrosselt und die Kraftstoffpreise steigen lassen.

Seit Beginn der amerikanisch-israelischen Attacken auf den Iran und Teherans Gegenangriffen passieren kaum noch Schiffe die Meerenge zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman. In Friedenszeiten läuft täglich rund ein Fünftel des weltweiten Ölhandels durch die Strasse von Hormus. Der Iran weist Berichte über eine vollständige Sperrung der Strasse von Hormus zurück.

Israel fliegt schwere Angriffe auf Iran

Das israelische Militär teilte in der Nacht auf Dienstag mit, in zwei grossen Angriffswellen militärische Ziele im Iran ins Visier genommen zu haben. In der Hauptstadt Teheran sei eine Kommandozentrale der Al-Kuds-Brigaden der iranischen Revolutionsgarden und in Isfahan eine Stätte zur Herstellung und Lagerung von Waffen getroffen worden, hiess es in einer Armeemitteilung.