Washington: Proteste gegen Trump STORY: Diese Demonstranten in der US-Hauptstadt Washington wollen, dass US-Präsident Donald Trump verschwindet. Trumps Pläne, die Polizei von Washington D.C. unter die direkte Kontrolle des Bundes zu stellen und die Nationalgarde zu schicken, kommt hier gar nicht gut an. «Als jemand, der in Washington aufgewachsen ist, ist es sehr schwer mitanzusehen, wie die Stadt von Donald Trump eingenommen wird und alle in Angst leben müssen» "Wir sind bereits eine Stadt mit extrem starker Polizeipräsenz, und ich finde einfach, dass DC ein Bundesstaat werden sollte. ir verdienen eine Vertretung, genau wie die Menschen im ganzen Land. Die Volksvertreter aus allen anderen Bundesstaaten kommen hierher in den Kongress, und wir zahlen Steuern wie alle anderen auch.» Die demokratische Bürgermeisterin von Washington, Muriel Bowser, wies Trumps Erklärungen zurück und sagte, die Stadt erlebe «keinen Anstieg der Kriminalität». Die Stadt werde kooperieren, aber ihre Autonomie verteidigen. O-Ton Muriel Bowser, Bürgermeisterin Washington: «Wir glauben nicht, und ich denke, ich spreche für alle Amerikaner, dass es legal ist, das amerikanische Militär gegen amerikanische Bürger auf amerikanischem Boden einzusetzen.» Trump hatte argumentiert, es müssten die Sicherheit wiederhergestellt, Obdachlose vertrieben sowie Kriminelle festgenommen werden. Seine Ankündigung wird von seinen Kritikern als weiterer Versuch gewertet, in von Demokraten regierten Städten die Oberhand zu bekommen. 12.08.2025

Elon Musks KI bezeichnet ihn als den grössten Kriminellen Washingtons – und ausgerechnet Donald Trump ruft die Nationalgarde in die Hauptstadt, um das Verbrechen zu bekämpfen. Der Präsident droht, das Schicksal blühe auch anderen demokratisch regierten Städten. Er hat damit Erfahrung.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Donald Trump beschreibt Washington DC als «dystopisches Höllenloch» und ruft die Nationalgarde in die Hauptstadt.

Trump droht weiteren Städten, die wie Washington demokratisch regiert sind, mit ähnlichen Massnahmen. Namentlich Los Angeles, New York, Chicago, Baltimore und Oakland.

So sehen die Statistiken aus und das sind die Hintergründe.

Demokraten brandmarken eine «Machtergreifung, die auf reinen Lügen beruht» – und klagen gegen den Präsidenten.

Elon Musks KI Grok bezeichnet auf Nachfrage ausgerechnet Trump mit 34 Straftaten als grössten Kriminellen Washingtons. Mehr anzeigen

«Unsere Hauptstadt ist von gewalttätigen Gangs, blutrünstigen Kriminellen und marodierenden Mobs von wilden Jugendlichen, zugedröhnten Verrückten und Obdachlosen übernommen worden», sagt Donald Trump am 11. August in Washington DC.

Und weiter: «Karawanen maskierter Jugendlicher randalieren durch die Strassen. Sie sind auf Quads und Motorrädern unterwegs. Sie reisen ziemlich gut.» Late-Night-Host Seth Meyers fasst zusammen: Der 79-Jährige beschreibt die Hauptstadt als ein «dystopisches Höllenloch aus einer Steampunk-Novelle».

CNN blendet während Trumps Ansprache Zahlen der örtlichen Polizeibehörde ein. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Mordrate um 12 Prozent gesunken. Sexueller Missbrauch: minus 49 Prozent. Bewaffnete Angriffe: minus 20 Prozent. Und Raub: minus 28 Prozent.

«Wem glauben Sie?»

Die Zahl der Gewaltverbrechen ist demnach zwischen 2023 und 2024 um 35 Prozent und zwischen 2024 und 2025 um 26 Prozent gesunken. «Wem glauben Sie?», fragt Meyers in seiner «Late Night»-Show: «den Statistik-Nerds von CNN oder dem Typen, der sagt, dass wir die Medikamentenpreise um 1500 Prozent senken können?»

Doch auch wenn Trump ganz andere Zahlen präsentiert ...

Mordrate in Washington DC 2024 laut Donald Trump. Truth Social/@realDonaldTrump

... als das Council on Criminal Justice ...

Mordrate in Washington DC zwischen 2018 und 2025 laut dem Council on Criminal Justice. Screenshot Council on Criminal Justice

.... hat der Präsident das Recht, die lokale Polizei seiner Justizministerin zu unterstellen und die Nationalgarde einzusetzen: Washington DC ist nun mal kein Bundesstaat. Auffällig ist, dass er das mit falschen Zahlen begründet – auch bei den Delikten Diebstahl und Carjacking.

Doch auch wenn der Trend bei Gewaltverbrechen in die richtige Richtung geht, wird die örtliche Polizei in Teilen nicht unfroh sein, Verstärkung im Kampf gegen die Kriminalität zu bekommen: «Die ganze Stadt könnte von diesen Bundes-Ressourcen profitieren», sagt etwa Tom Manger, früher Chef der U.S. Capitol Police, dem Sender MSNBC.

Trump droht: «Es wird weiter gehen»

Andererseits bleibt die Frage, warum Trump die Nationalgarde nicht am 6. Januar 2021 gerufen hat, als das Kapitol gestürmt wurde. Dass hinter seinem Schachzug auch politische Beweggründe stehen, suggerieren weiterhin seine Drohungen gegen anderen US-Städte.

Trump will Nationalgarde in Washington D. C. einsetzen STORY: US-Präsident Donald Trump will die Polizei von Washington D.C. unter direkte Kontrolle des Bundes stellen und die Nationalgarde in die US-Hauptstadt schicken. Diese solle «Recht, Ordnung und öffentliche Sicherheit wiederherstellen», sagte Trump am Montag vor der Presse im Weissen Haus. Donald Trump, US-Präsident: «Heute rufen wir im District of Columbia den öffentlichen Sicherheitsnotstand aus, und Generalstaatsanwältin Pam Bondi – die grossartig ist – übernimmt ab sofort die Leitung des Metropolitan Police Department. Ich werde die entsprechenden Mitteilungen an den Kongress und an die Bürgermeisterin machen. […] Diese Stadt wird nicht länger ein Zufluchtsort für illegale, kriminelle Einwanderer sein. Wir werden eine vollständige, nahtlose, integrierte Zusammenarbeit auf allen Ebenen der Strafverfolgung haben. Und wir werden mit überwältigender Präsenz Beamte im gesamten Distrikt einsetzen. Ihr werdet mehr Polizei haben und ihr werdet so glücklich sein, weil ihr sicher sein werdet, wenn ihr die Strasse entlanggeht.» Zudem sollen 800 Nationalgardisten eingesetzt werden. Der Schritt ist nicht nur ungewöhnlich, er ist auch umstritten. Trumps Ankündigung ist sein jüngster Versuch, von Demokraten regierte Städte in den Griff zu nehmen, indem er die Exekutivgewalt über traditionell kommunale Angelegenheiten ausübt. Kritik, er wolle eine Krise herbeiführen, um die Ausweitung der präsidialen Macht zu rechtfertigen, weist er zurück. 11.08.2025

«[Washington] wird so sicher sein, dass es ein Vorbild sein wird. Und dann werden wir uns auch andere Städte ansehen», so Trump. «Es wird weiter gehen. Wir fangen sehr stark mit D.C. an und werden dort sehr schnell aufräumen.» Namentlich nennt der New Yorker seine Geburtsstadt, Los Angeles, Chicago, Baltimore und Oakland.

Die Lage ist dort ähnlich wie in Washington: Die demokratischen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister dieser Städte sehen sinkende Kriminalitätsraten und sehen in Trumps Drohung eine reine Provokation. Das Ganze erinnert an den Einmarsch der Nationalgarde im Juni in Los Angeles, die vorgeblich ICE-Operationen absichern sollte.

Wer und was Trump wütend macht

Besonders der Bundesstaat Illinois mit Chicago ist Trump ein Dorn im Auge: Die demokratische Hochburg beherbergt gerade jene Demokraten, die aus Texas geflohen sind, um dort eine Wahlkreis-Neuaufteilung zu verhindern. JB Pritzker hat gedroht, dasselbe zu tun: Dem Illinois-Gouverneur wird nachgesagt, er könnte 2028 für die Präsidentschaft kandidieren.

Nicht nur deshalb lässt sich Trump am 11. August zu abfälligen Bemerkungen über Pritzkers Familienverhältnisse und sein Gewicht hinreissen. Seine Administration nervt, dass Pritzker 2023 eine Kaution eingeführt hat, bei der aber kein Geld hinterlegt werden muss. Die Kriminalität ist trotz der Lockerung nicht gestiegen, weiss «Time».

🚨BREAKING: Trump just attacked Gov. JB Pritzker, falsely claiming his family “threw him out of the business,” and sneering that Pritzker “wants to be president” but might win now that he’s lost some weight.



Trump is scared shit of Pritzker because he knows he’s a REAL leader. pic.twitter.com/mVvd3snW2z — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) August 11, 2025

Das Magazin schreibt weiter, dass die Kriminalitätsrate in Chicago seit 2023 um 15 Prozent gesunken sei, dass die Zahl der Morde in New York und Los Angeles sinke und auch Oakland in Kalifornien und Baltimore weniger Verbrechen verzeichneten.

Musk-KI: Trump ist der grösste Kriminelle

Baltimores Bürgermeister Brandon Scott und Marylands Gouverneur Wes Moore sprachen in einer gemeinsamen Erklärung von einer «Machtergreifung, die auf reinen Lügen über unsere Gemeinden beruht». Gemein hätte die Stadt mit Washington, dass es Fortschritte bei der öffentlichen Sicherheit gebe, obwohl Trump Bundeshilfen streiche.

Dass der Präsident die Krisen nur konstruiert, um dann die Nationalgarde aufzubieten, glaubt Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom – und hat das Weisse Haus deshalb verklagt. Erste Anhörungen zu dem Fall laufen laut CNN seit dieser Woche.

Soldaten in Los Angeles gehen gegen Demonstranten vor Soldaten der Nationalgarde setzen Tränengas gegen Demonstranten ein. Die Nationalgarde beschützt ein Gefängnis des Bundes in Los Angeles.

Auf der anderen Seite hat Trump mit dem Einsatz der Nationalgarde Erfahrung: Bei den George-Floyd-Protesten im Jahr 2020 war sie ebenfalls im Einsatz, doch auch der ist juristisch umstritten. Damals wie heute will sich Trump als einer profilieren, der in Sachen öffentliche Sicherheit aktiv durchgreift.

In Washington haben die 800 Nationalgardisten in der ersten Nacht 23 Personen wegen verschiedener Vergehen verhaftet. Nicht dabei ist der grösste Verbrecher der Hauptstadt, nach dem X-User Elon Musks Künstliche Intelligenz Grok gefragt haben. Der antwortete, dass Donald Trump mit 34 Straftaten «der berüchtigtste Kriminelle» sei.

