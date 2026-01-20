Trump droht Frankreich mit Zöllen – wegen Absage an seinen «Friedensrat»

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

200 Prozent auf Champagner Trump droht Frankreich mit Zöllen – wegen Absage an seinen «Friedensrat»

Samuel Walder

20.1.2026

200 Prozent auf Champagner: Trump droht Frankreich mit Zöllen – wegen Absage an seinen «Friedensrat»

200 Prozent auf Champagner: Trump droht Frankreich mit Zöllen – wegen Absage an seinen «Friedensrat»

Donald Trump will ein neues internationales Gremium zur Konfliktlösung etablieren – mit sich selbst an der Spitze. Frankreich lehnt die Teilnahme ab, worauf Trump mit massiven Strafzöllen droht.

20.01.2026

Donald Trump will ein neues internationales Gremium zur Konfliktlösung etablieren – mit sich selbst an der Spitze. Frankreich lehnt die Teilnahme ab, worauf Trump mit massiven Strafzöllen droht.

Samuel Walder

20.01.2026, 08:18

20.01.2026, 08:43

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • US-Präsident Trump droht Frankreich mit 200 % Zöllen auf Wein und Champagner, nachdem Paris seine Einladung zum von ihm initiierten «Friedensrat» abgelehnt hat.
  • Der «Friedensrat» soll laut Trump eine alternative Konfliktlösungseinrichtung zur UNO sein, mit Beteiligung u. a. von Russland – unter Trumps eigener Leitung.
  • Mitgliedstaaten müssen über eine Milliarde Dollar zahlen, um einen ständigen Sitz zu erhalten; die Initiative wird international kritisch hinterfragt, auch wegen möglicher Missachtung von UN-Prinzipien.
Mehr anzeigen

US-Präsident Donald Trump hat Frankreich mit hohen Zöllen auf Wein und Champagner gedroht, nachdem Paris seine Einladung zur Teilnahme am sogenannten Friedensrat abgelehnt hat. «Ich werde seine Weine und seinen Champagner mit Zöllen von 200 Prozent belegen», sagte Trump am Montag (Ortszeit) an Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron gerichtet. Macron werde Teil des von Trump ins Leben gerufenen Gremiums werden, «aber er muss nicht teilnehmen», fügte Trump hinzu. Das meldet die Nachrichtenagentur AFP.

Frankreichs Aussenminister Jean-Noël Barrot hatte Trumps Einladung am Montag vorerst abgelehnt. Frankreich müsse «nein sagen, weil die Charta dieses ‹Friedensrates› über den Gazastreifen und damit über den von den Vereinten Nationen unterstützten Friedensplan hinausgeht», sagte Barrot vor Abgeordneten.

Prinzipien dürfen auf keinen Fall in Frage gestellt werden

Die Trump-Initiative werfe Fragen, insbesondere im Bezug auf die «Achtung der Prinzipien und der Struktur der Vereinten Nationen» auf, hiess es zudem aus dem Umkreis von Macron. Diese Prinzipien dürften auf gar keinen Fall in Frage gestellt werden. Frankreich gehört als ständiges Mitglied dem UN-Sicherheitsrat an.

Indes bestätigte Trump am Montag, dass auch Russlands Präsident Wladimir Putin Teil des sogenannten Friedensrates werden soll. «Ja, er wurde eingeladen», sagte Trump.

Trump kritisierte regelmässig UNO

Trump will mit dem «Friedensrat», den er selbst leiten will, ein Gremium schaffen, das in Konkurrenz zu den Vereinten Nationen weltweit Konflikte lösen soll. Der US-Präsident hatte die UNO regelmässig kritisiert und in diesem Monat den Rückzug der USA aus 66 internationalen Organisationen verkündet.

Mehrere Länder, darunter Deutschland, erhielten bereits eine Einladung für eine Mitgliedschaft in dem «Friedensrat». Regierungssprecher Stefan Kornelius sagte am Montag, die Bundesregierung werde in Absprache mit ihren Partnern darüber beraten, wie sie mit dieser Einladung umgehe. Eine Zusage für die Teilnahme Deutschlands gab er noch nicht ab.

Ursprünglich für Gazastreifen gedacht

Der «Friedensrat» war ursprünglich zur Überwachung des Wiederaufbaus im Gazastreifen ins Leben gerufen worden. In der achtseitigen Charta der Initiative, die AFP am Montag vorlag, wird das Palästinensergebiet jedoch nicht ausdrücklich genannt.

Für einen ständigen Sitz in Trumps «Friedensrat» sollen Mitgliedstaaten eine Gebühr in Höhe von mehr als einer Milliarde Dollar zahlen. Wer sie nicht bezahlt, hat nur Anrecht auf einen dreijährigen Sitz in dem Gremium.

Meistgelesen

«Måke Califørnia Great Ægain»: Dänische Petition zum Kauf von US-Bundesstaat nimmt Fahrt auf
1 Jahr Trump in 5 Punkten
Rentnerin (85) wegen fehlendem Hunde-Billett verurteilt – jetzt muss sie 1000 Franken zahlen
Trump droht Frankreich mit Zöllen – wegen Absage an seinen «Friedensrat»
Kaulitz-Brüder übernehmen von Gottschalk «Wetten, dass ...?»

Mehr aus dem Ressort

Politik. Macron schlägt G7-Treffen mit Russland und Dänemark vor

PolitikMacron schlägt G7-Treffen mit Russland und Dänemark vor

Politik. Trump droht Frankreich mit 200-Prozent-Zöllen

PolitikTrump droht Frankreich mit 200-Prozent-Zöllen

Politik. Macron schlägt G7-Treffen mit Russland und Dänemark vor

PolitikMacron schlägt G7-Treffen mit Russland und Dänemark vor