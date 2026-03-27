Trump hat im Iran jetzt schon mehrere grosse Probleme

US-Präsident Donald Trump befindet sich knapp einen Monat nach dem Kriegsausbruch im Iran in einem Dilemma. Bild: Keystone/AP Photo/Alex Brandon

Der Krieg im Iran verläuft nicht nach Donald Trumps Geschmack. Trotz jüngster Drohungen des US-Präsidenten bleibt das Mullah-Regime standhaft. Experten zufolge hat der Iran das Geschehen in der Hand – und Trump mehr als nur ein Problem.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Über seine Pressesprecherin liess Donald Trump verlauten, er sei bereit, im Krieg gegen den Iran «die Hölle loszulassen».

Experten glauben jedoch nicht, dass sich das iranische Regime von den Drohgebärden des US-Präsidenten einschüchtern lässt.

Dagegen sitzen Donald Trump gleich mehrere Probleme im Nacken: von einer drohenden Weltwirtschaftskrise bis zu stark sinkenden Zustimmungswerten in den USA. Mehr anzeigen

Den Sieg im Krieg gegen den Iran hat Donald Trump schon mehr als einmal verkündet. Doch die Realität sieht anders aus: Knapp einen Monat nach dem ersten Angriff der USA und Israel zeigt sich das Mullah-Regime nach wie vor widerstandsfähig.

«Sie haben mit ihren offensichtlichen Gegenmassnahmen ziemlich gut abgeschnitten», bilanziert Gregory Treverton, Professor an der Universität von Southern California gegenüber «Newsweek». «In gewisser Weise haben sie also tatsächlich die Kontrolle über den Krieg.» Gegensätzlich zum Trump'schen Narrativ, die USA besässen die Deutungshoheit über den Krieg, schätzt Treverton ein, es sei ein Krieg, «den sie [Anm. d.Red. der Iran] beenden können, wann sie wollen».

Entsprechend realitätsfern wirkt die jüngste Behauptung des US-Präsidenten in einem seiner Posts auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social, der Iran sei militärisch «ausgelöscht» und habe «null Chance auf eine Rückkehr». Würde das iranische Regime nicht bald auf die US-Forderungen einlenken, «dann wird es hässlich», drohte der US-Präsident.

USA mobilisieren Truppen

Dass er die iranischen Unterhändler bei den aktuellen Gesprächsversuchen in Pakistan obendrein als «anders und komisch» verunglimpfte, lässt nicht unbedingt auf einen deeskalierenden Ausgang der Gespräche hoffen. Der Iran bestreitet gar konkrete Verhandlungen. Gelingt keine Verständigung, bleibt Donald Trump womöglich nur eine Option: militärische Eskalation.

«Die Vergeltungsmassnahmen des Iran haben eindeutig zu einer schwierigeren Lage geführt, als die Vereinigten Staaten erwartet hatten», bestätigt Jonathan Panikoff, ehemaliger stellvertretender nationaler Geheimdienstbeauftragter für den Nahen Osten im National Intelligence Council.

Fest steht: Die USA verstärken derzeit ihr Aufgebot im Nahen Osten. Tausende neue Soldaten wurden entsandt, was die Spekulationen rund um eine mögliche US-Invasion anfeuert. Eingesetzt werden könnten sie rund um die Strasse von Hormus. Genau an jener bedeutenden Passage der Weltwirtschaft also, wo der Iran nun versucht, die Daumenschrauben mittels einer zwei Millionen Dollar teuren Durchfahrtsgebühr anzuziehen.

Weisses Haus droht: «Trump ist bereit, die Hölle loszulassen»

«Meiner Meinung nach muss sich die Lage ziemlich bald auf die eine oder andere Weise ziemlich dramatisch entwickeln», verweist Treverton auf gleich mehrere Probleme, denen die USA gegenübersteht. Waffen würden zuneige gehen, ebenso wie die Geduld von Verbündeten. Dazu spürt auch die USA eine drohende Weltwirtschaftskrise im Rücken.

Nahost-Konflikt Immer wieder kommt es zu Eskalationen im Nahen Osten. Jüngst sorgten die USA und Israel mit Angriffen auf den Iran für Unruhen. blue News informiert dich laufend über alle wichtigen Entwicklungen in Nahost.

Entsprechend unmissverständlich war die Botschaft, die Pressesprecherin Karoline Leavitt am Mittwoch sendete. Sie forderte den Iran auf, «nukleare Ambitionen endgültig aufzugeben und damit aufzuhören, Amerika und unsere Verbündeten aktiv zu bedrohen».

Sofern das Regime nicht einlenke, drohte das Weisse Haus mit einer weiteren Eskalation. «Präsident Trump blufft nicht, und er ist bereit, die Hölle loszulassen», so Leavitt.

Der iranische Aussenminister Abbas Araghchi sieht sein Land im Krieg gegen die USA in einer guten Ausgangsposition. Bild: Keystone/AP Photo/Khalil Hamra

Experte sieht iranische Streitkräfte intakt

Ein Einlenken des Irans sehen Experten derzeit aber nicht als realistisch an. Dazu passen jüngste Äusserungen von Abbas Araghchi. Laut des iranischen Aussenministers kontrolliere man nicht nur die Strasse von Hormus. Zudem sei es gelungen, die Glaubwürdigkeit der USA zu diskreditieren, verwies Araghchi auf die mangelhafte Unterstützung des Krieges durch internationale Partner.

«Der Iran versucht, den Aggressorstaaten einen entscheidenden Schlag zu versetzen, um seine Abschreckungskraft zu untermauern», schätzt Ali Bagheri Dolatabadi, Professor an der Yasouj-Universität in der iranischen Hauptstadt Teheran, gegenüber «Newsweek» ein. Obwohl die USA mit Ali Chamenei den Obersten Führer des Iran und einige führende Kommandeure ausgeschaltet haben, seien die Streitkräfte weiter intakt.

«Der Iran hatte sich bereits auf diese Situation vorbereitet und eine Art dezentralisiertes System eingeführt», erklärt Dolatabadi. Ex-US-Militäranalyst Michael Eisenstadt sieht es ähnlich. Dank guter Vorbereitung sei es dem Iran gelungen, Militärschläge der Kriegsgegner gut wegzustecken.

Drohende globale Rezession als «grösste Herausforderung»

Ziel des Regimes sei es nun, den Krieg «mit erheblichen verbleibenden militärischen Kapazitäten» zu überstehen. Gleichzeitig wolle man «den Vereinigten Staaten und Israel – und notfalls auch der Weltwirtschaft – grösstmöglichen Schaden» zufügen, erläutert Eisenstadt. So wolle man zusätzlich für Abschreckung vor künftigen Angriffen sorgen.

Die USA seien derweil mit der Herausforderung konfrontiert, «sicherzustellen, dass das Öl und Gas der Region auf den Markt gelangt, um eine globale Rezession zu vermeiden». Das sei die «grösste Herausforderung der kommenden Tage», so Eisenstadt.

Donald Trump hat derzeit mit sinkenden Zustimmungswerten der US-Bürger zu kämpfen. Bild: Keystone/AP Photo/Luis M. Alvarez

Bleibt die Frage offen, ob eine von den USA herbeigeführte Eskalation wirklich den Willen des iranischen Regimes brechen könnte. «Ich sehe nicht, wie eine Operation auf der Insel Kharg oder eine ähnliche Aktion den Verlauf des Krieges ändern soll», bescheinigt Nate Wanson, der einst im Nationalen Sicherheitsrat sass, dem derzeitigen Regime Stabilität.

So scheint es eher Donald Trump zu sein, der unter Zugzwang steht. In einer am Dienstag veröffentlichten Studie fielen die Zustimmungswerte der US-Bürger für Trump auf ein Rekordtief seit seiner zweiten Amtseinführung. Nur mehr 36 Prozent sind zufrieden mit der Politik des Präsidenten. Für Frust sorgen unter anderem gestiegene Benzinpreise – nur ein Aspekt der zunehmend lauter werdenden Kritik an Trumps derzeit wichtigster Mission: dem Krieg gegen den Iran.