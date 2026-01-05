  1. Privatkunden
«Klingt gut für mich» Nach Venezuela will Trump jetzt auch Kolumbiens Präsidenten stürzen

Sven Ziegler

5.1.2026

Videos zeigen US-Angriff auf Venezuela

Videos zeigen US-Angriff auf Venezuela

Die USA haben militärische Ziele in Venezuela angegriffen. Aufnahmen aus dem südamerikanischen Land zeigen Explosionen und Rauch.

03.01.2026

Nach der US-Intervention in Venezuela legt Präsident Donald Trump nach. In öffentlichen Aussagen bringt er eine militärische «Operation» gegen Kolumbien ins Spiel, erhebt erneut Anspruch auf Grönland und setzt auch Mexiko unter Druck.

,

Keystone-SDA, Sven Ziegler

05.01.2026, 08:50

05.01.2026, 09:25

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Donald Trump erwägt laut eigenen Aussagen ein militärisches Eingreifen in Kolumbien wegen Drogenschmuggels.
  • Der US-Präsident bekräftigt zudem seinen Anspruch auf Grönland aus Gründen der nationalen Sicherheit.
  • Auch Mexiko gerät unter Druck, während Trump ein Eingreifen in Kuba ausschliesst.
Mehr anzeigen

US-Präsident Donald Trump fühlt sich nach dem schnellen Vorgehen der USA in Venezuela offenbar zu weiteren Drohungen ermutigt. Am Sonntag sprach Trump an Bord der Air Force One über mögliche nächste Schritte – und nannte dabei mehrere Länder in Lateinamerika sowie Grönland.

Im Zentrum seiner Aussagen stand Kolumbien. Trump griff den kolumbianischen Präsidenten Gustavo Petro scharf an und beschuldigte ihn, Drogenschmuggel in Richtung USA zu tolerieren. Kolumbien werde «von einem kranken Mann geführt», sagte Trump laut dem US-Sender CNN. Auf die Nachfrage, ob dies ein militärisches Eingreifen der USA bedeuten könnte, antwortete der Präsident: «Klingt gut für mich.»

Grönland erneut im Visier

Es war nicht die einzige Drohkulisse an diesem Tag. Trump bekräftigte auch seinen Anspruch auf Grönland. In einem Interview mit dem Magazin The Atlantic erklärte er, die Insel sei für die nationale Sicherheit der USA «absolut notwendig».

Trump droht jetzt auch Kolumbien. 
Trump droht jetzt auch Kolumbien. 
Keystone/AP Photo/Alex Brandon

Als Begründung verwies Trump auf eine angebliche Präsenz russischer und chinesischer Kriegsschiffe in der Region. Dänemark, zu dem Grönland gehört, sei nicht in der Lage, diese Herausforderung alleine zu bewältigen.

Kein Eingreifen in Kuba

Auch Mexiko geriet ins Visier des US-Präsidenten. Trump forderte das Nachbarland auf, den Drogenschmuggel stärker zu unterbinden. «Mexiko muss sich zusammenreissen», sagte er. Er habe der mexikanischen Präsidentin Claudia Sheinbaum wiederholt Unterstützung durch US-Truppen angeboten. Diese habe jedoch gezögert und sei «ein bisschen ängstlich», so Trump.

Anders äusserte sich Trump über Kuba. Dort sehe er derzeit keinen Grund für ein militärisches Vorgehen. Das Regime auf der Karibikinsel werde seiner Einschätzung nach von selbst zusammenbrechen. «Ich denke, es wird einfach fallen. Ich glaube nicht, dass wir irgendetwas tun müssen», sagte Trump.

Die Aussagen markieren eine weitere rhetorische Eskalation der US-Aussenpolitik unter Trump. Ob den Drohungen konkrete Schritte folgen, bleibt offen.

