«Gefahr für die Demokratie» Trump will US-Sendern Lizenz entziehen – weil sie «schlechte Geschichten» über ihn verbreiten

SDA

25.8.2025 - 14:26

Trump will ABC die Lizenz entziehen. 
Trump will ABC die Lizenz entziehen. 
Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump hat erneut scharf gegen kritische Medien ausgeteilt. In mehreren Posts drohte er den Sendern ABC News und NBC News mit dem Entzug ihrer Sendelizenzen – und bezeichnete sie als Gefahr für die Demokratie.

Keystone-SDA

25.08.2025, 14:26

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Trump wirft den Sendern ABC und NBC vor, fast ausschliesslich negativ über ihn zu berichten
  • Er droht damit, die Sendelizenzen durch die Telekom-Behörde FCC entziehen zu lassen
  • Kritische Medien wie das «Wall Street Journal» oder die Nachrichtenagentur AP stehen ebenfalls auf seiner schwarzen Liste. 
Mehr anzeigen

Wegen angeblich unausgewogener Berichterstattung droht US-Präsident Donald Trump den Sendern ABC News und NBC News mit dem Verlust ihrer Sendelizenz.

Ungeachtet seiner hohen Beliebtheit verbreiteten die Sender zu «97% SCHLECHTE GESCHICHTEN» über ihn, und berichteten unfair über Republikaner beziehungsweise Konservative, schrieb Trump in mehreren Posts auf seiner Plattform Truth Social. «Nach Ansicht vieler» sollte den Nachrichtenkanälen dafür ihre Sendelizenz von der Telekommunikations-Aufsicht FCC entzogen werden. «Da wäre ich komplett dafür, weil sie so voreingenommen und unaufrichtig sind, eine tatsächliche Bedrohung für unsere Demokratie!!!»

Die Sender, die Trump als «FAKE NEWS» bezeichnete, müssten nach Ansicht des Präsidenten zudem eigentlich «Millionen Dollar an LIZENZGEBÜHREN im Jahr» zahlen für «das Privileg, jederzeit und überall die wertvollsten Funkwellen nutzen zu können».

Trump hat Kontrolle über Telekom-Behörde

In einer traditionell eigentlich neutralen Rolle vergibt die FCC unter anderem Sendelizenzen für Hörfunk und Fernsehen in den USA. In Trumps zweiter Amtszeit ist die Behörde zu einem Instrument geworden, um die Agenda des Präsidenten umzusetzen. Ihren Vorsitzenden, den Republikaner Brendan Carr, hatte Trump bereits kurz nach seiner Wahl im November bestimmt.

Den Nachrichtensendern der Netzwerke ABC und NBC wirft Trump wie auch etwa den Sendern CBS und CNN vor, massgeblich Sprachrohre der Demokraten zu sein und seine beziehungsweise die konservative Politik zu verleumden.

Zudem zieht er gegen verschiedene Medien ins Feld, deren Berichterstattung ihm zuwiderläuft. Zuletzt war das «Wall Street Journal» nach einem Bericht über Trumps Kontakt zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein von der Mitreise im Regierungsflieger ausgeschlossen worden. Ebenso nicht in der Air Force One mitfliegen darf weiter die Associated Press. Die US-Nachrichtenagentur hatte sich geweigert, die von Trump verfügte Neubezeichnung für den Golf von Mexiko – «Golf von Amerika» – zu übernehmen.

Trump erkennt Finnen-Regierungschef Stubb nicht

Trump erkennt Finnen-Regierungschef Stubb nicht

US-Präsident Donald Trump empfängt europäische Gäste am runden Tisch, um über die Zukunft der Ukraine zu sprechen. Dabei hatte er viel Lob für die anwesenden Staatschefs übrig.

18.08.2025

