Trump tobt über «gestörte Drecksäcke» und schreibt: «Es ist mir eine Ehre, zu töten»

Trump zum Angriff auf den Iran Donald Trump sagt, bei den US-Operationen gegen Iran könnten amerikanische Soldaten ums Leben kommen. «Wir wollen die Amerikaner schützen», sagt er. 28.02.2026

US-Präsident Donald Trump verschärft seine Rhetorik im Krieg gegen den Iran deutlich. In einem Beitrag auf Truth Social spricht er davon, das iranische Regime «vollständig zu zerstören».

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen US-Präsident Donald Trump droht dem Iran mit der vollständigen Zerstörung des Regimes.

In einem Truth-Social-Beitrag spricht er von «beispielloser Feuerkraft» und «unbegrenzter Munition».

Experten und Demokraten bezweifeln jedoch die Behauptung, dass die USA über unbegrenzte militärische Ressourcen verfügen. Mehr anzeigen

US-Präsident Donald Trump hat seine Drohungen gegen den Iran erneut verschärft. In einem Beitrag auf seiner Plattform Truth Social erklärte er, die Vereinigten Staaten würden das iranische Regime vollständig zerstören.

«Wir zerstören das terroristische Regime des Irans vollständig – militärisch, wirtschaftlich und auf andere Weise», schrieb der Republikaner.

Trump behauptete weiter, die militärischen Fähigkeiten des Irans seien bereits weitgehend zerstört. Die iranische Marine sei verschwunden, die Luftwaffe existiere nicht mehr, und Raketen sowie Drohnen würden systematisch vernichtet.

Zudem erklärte der Präsident, führende Vertreter des iranischen Machtapparats seien «von der Erde getilgt worden».

«Eine grosse Ehre»

In einem weiteren Beitrag formulierte Trump seine Aussagen noch schärfer. Er schrieb, der Iran habe seit Jahrzehnten unschuldige Menschen auf der ganzen Welt getötet.

Nun sei es für ihn als 47. Präsident der Vereinigten Staaten eine «grosse Ehre», Mitglieder der iranischen Führung auszuschalten.

Trump issues new threat about Iran: "Watch what happens to these deranged scumbags today" pic.twitter.com/dbBPRhG1Dd — BNO News Live (@BNODesk) March 13, 2026

Zugleich betonte Trump, die USA verfügten über «beispiellose Feuerkraft, unbegrenzte Munition und viel Zeit».

«Schaut, was heute mit diesen gestörten Drecksäcken passiert», schrieb der Präsident in dem Beitrag.

Experten zweifeln an Aussagen

Mehrere Sicherheitsexperten sowie politische Gegner aus den Reihen der Demokratischen Partei stellen Trumps Aussagen jedoch infrage.

Insbesondere seine Behauptung, die Vereinigten Staaten verfügten über unbegrenzte Munitionsreserven, wird von Militäranalysten als unrealistisch bezeichnet.