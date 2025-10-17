Als Trump möglichen USA-Russland-Tunnel anspricht, ist Selenskyj wenig amüsiert

Trump und Selenskyj sprechen über Tomahawk-Raketen STORY: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist am Freitag im Weissen Haus eingetroffen, um bei US-Präsident Donald Trump für die Lieferung von Tomahawk-Raketen zu werben. Hauptthema des Treffens soll die Frage sein, ob die USA der Ukraine diese Waffen mit grösserer Reichweite liefern. Sie würden den ukrainischen Streitkräften helfen, die Angriffe auf russische Energieinfrastruktur weit hinter der Grenze zu verstärken. Das Treffen mit Selenskyj ist als Mittagessen im kleinen Kreis in einem Sitzungssaal des Kabinetts geplant und nicht als öffentlicher Termin im Oval Office. Vor Beginn der Gespräche berichtete Selenskyj vor seinem Treffen mit US-Rüstungsfirmen. Dort sei unter anderem über Flugabwehr gesprochen worden. Die überraschende Ankündigung eines Treffens von Präsident Trump mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Budapest könnte die Chancen Selenskyjs auf die Tomahawk-Raketen jedoch schmälern. Trump und Putin hatten am Donnerstag länger telefoniert. 17.10.2025

Der ukrainische Präsident Selenskyj war erneut zu Besuch im Weissen Haus, um mit Trump über den Krieg in der Ukraine zu reden. Bei der Tomahawk-Frage legte sich der US-Präsident nicht fest.

US-Präsident Donald Trump hat den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Weissen Haus empfangen, um über den Krieg Russlands gegen Selenskyjs Heimat zu sprechen.

Bei den Gesprächen in der US-Hauptstadt Washington hoffte Selenskyj auf Trumps Freigabe für den Verkauf des US-Marschflugkörpers Tomahawk. Mit dieser Waffe mit hoher Reichweite könnte die Ukraine offensiver gegen Russland vorgehen und dabei etwa auch Ziele in Moskau präzise treffen.

Selenskyj und US-Vertreter betonen immer wieder, dass man die russische Führung nur mit einer Politik der Stärke zum Einlenken zwingen könne. Zugleich sagt Trump, auch sein Land selbst brauche die Tomahawks.

Hoffentlich könne man den Krieg beenden, ohne über diese Waffen nachdenken zu müssen, erklärte der US-Präsiden. Zugleich sagte Trump über ein mögliches Kriegsende: «Ich denke, wir sind ziemlich nah dran». Er glaube, dass Kremlchef Wladimir Putin einen «Deal» abschliessen wolle.

US-Präsident Donald Trump hat den ukrainischen Staatschef Wolodymr Selenskyj im Weissen Haus empfangen. Bild: AP Photo/Alex Brandon/Keystone

Der ukrainische Präsident sagte, dass die Ukraine Tausende Drohnen habe, aber keine Tomahawks. Sein Land brauche diese Marschflugkörper, bekräftigte er. Dabei brachte er auch erneut den Verkauf ukrainischer Drohnen an die USA ins Spiel. Trump erwiderte, die USA würden selbst «sehr gute Drohnen» produzieren.

Die von Moskau ins Spiel gebrachte Idee eines Tunnels zwischen dem russischen Sibirien und dem US-amerikanischen Alaska ist vom ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj indessen wenig enthusiastisch aufgenommen worden. «Ich bin nicht glücklich darüber», sagte der Ukrainer auf die direkte Frage von US-Präsident Donald Trump, der daraufhin auflachte. Zuvor hatte Trump das Vorhaben als «interessant» bezeichnet.

Nach einem Telefonat zwischen Kremlchef Wladimir Putin und Trump hatte der russische Sondergesandte Kirill Dmitrijew am Donnerstag bei der Plattform X von einem Eurasien und Amerika verbindenden «Putin-Trump-Tunnel» unter der Bering-Strasse geschrieben.

Erstes Treffen endete mit Eklat

Selenskyj hofft auf ein Ende des Krieges mit Russland durch Trumps Hilfe. «Präsident Trump hat eine grosse Chance, diesen Krieg zu beenden», sagte der Ukrainer vor dem Beginn der Unterredungen mit Trump. Beispiel sei die US-Vermittlung beim Erreichen der Waffenruhe im Gaza-Konflikt im Nahen Osten. Gleichzeitig sprach Selenskyj Kremlchef Wladimir Putin den Willen ab, eine Waffenruhe zu vereinbaren.

Selenskyj war bereits am Donnerstag in Washington eingetroffen. Er wollte sich nach eigenen Angaben mit Vertretern von Rüstungsunternehmen treffen, um die Verteidigung seines Landes zu stärken. Dabei sollte es Gespräche über zusätzliche Lieferungen von Flugabwehrsystemen geben.

Es ist der dritte Besuch des ukrainischen Präsidenten in diesem Jahr im Weissen Haus. Mitte August hatten sich beide Staatsoberhäupter zuletzt getroffen – in entspannterer Atmosphäre, nachdem das erste Gespräch in Washington im Februar in einem beispiellosen Eklat geendet war.

Diesmal herrschte von Anfang an eine entspannte und freundliche Atmosphäre. So lobte Trump etwa das Outfit von Selenskyj. Der Republikaner sagte, der Ukrainer sehe «schön» aus in seinem Jackett und ergänzte: «Sehr stilvoll. Mir gefällt es.» Selenskyj trug eine schwarze Anzugjacke.

Der Kommentar weckte Erinnerungen an den Besuch des Ukrainers im Weissen Haus im Februar. Selenskyj war für sein angeblich zu legeres Outfit kritisiert worden, ein rechter Online-Kommentator hatte die Beanstandungen vor laufenden Kameras im Oval Office geäussert. Selenskyj erschien damals im schlichten Pullover – ein Symbol seiner Rolle als Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, das auf US-Seite jedoch als Respektlosigkeit ausgelegt wurde.

Trump und Putin peilen Treffen in zwei Wochen an

Kurz vor dem jetzigen Treffen hatte Trump unterdessen mit Russlands Präsident Wladimir Putin telefoniert und danach ein gemeinsames Treffen in Aussicht gestellt. Der Republikaner wolle sich «wahrscheinlich in den nächsten zwei Wochen» in Budapest mit dem Kremlchef treffen, teilte Trump am Donnerstag mit.

Budapest als Austragungsort eines solchen Formats wirft Fragen auf. Denn seit März 2023 liegt gegen Putin ein internationaler Haftbefehl vor. Dieser erging, weil der Kremlchef nach Ansicht des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) für die Verschleppung ukrainischer Kinder nach Russland verantwortlich ist.

Derzeit hat dieser Haftbefehl vor allem eine symbolische Bedeutung: Das Gericht mit Sitz in Den Haag verfügt über keine eigene Polizeimacht, um Putin festzunehmen.

Viktor Orban möchte vermitteln

Ungarn als EU-Mitgliedsland müsste den Haftbefehl vollstrecken – auch, obwohl das Land im Mai beschlossen hatte, das Weltgericht zu verlassen. Wirksam wird dies aber erst ein Jahr später. Formell muss Budapest zudem weiter bei Ermittlungen mit dem Gericht zusammenarbeiten, wenn diese vor dem Austritt des Landes begonnen haben.

Davon zeigte sich Budapest unbeeindruckt: Man werde Putin nicht festnehmen, hiess es. Ungarns Regierung garantiere ihm eine ungehinderte Ein- und Ausreise aus dem EU-Land sowie die erfolgreiche Durchführung seiner Verhandlungen.

Hierzu sei keine Abstimmung mit irgendjemandem erforderlich, «da wir ein souveränes Land sind», sagte Ungarns Aussenminister Peter Szijjarto. Dabei dürfte auch eine Rolle spielen, dass Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban gute Beziehungen sowohl zu Putin als auch zu Trump pflegt.

Ist ein weiteres Treffen realistisch?

Bereits im August hatten sich Trump und Putin in Alaska gesehen – ohne Selenskyj und ohne greifbares Ergebnis. Auch diesmal soll Selenskyj nicht direkt an dem Gespräch teilnehmen. Trump versprach aber, mit dem ukrainischen Präsidenten in engem Kontakt zu bleiben. Ein Ende des Krieges sei absehbar, sowohl Putin als auch Selenskyj wollten es.

Ob sich Putin und Trump tatsächlich ein weiteres Mal in diesem Jahr treffen werden, könnte auch vom Ausgang der Gespräche mit Selenskyj im Weissen Haus abhängig sein – und davon, ob die USA der Ukraine Tomahawk-Marschflugkörper bereitstellen wird. In diesem Falle dürften die Nato-Partnerstaaten den USA die Waffen abkaufen und sie der Ukraine zur Verfügung stellen.

Trump versuchte schon lange, als Vermittler im Ukraine-Krieg zu intervenieren, bislang ohne grössere Erfolge. Ursprünglich hatte Trump nach dem Alaska-Treffen Verhandlungen um ein Ende der Kämpfe zu dritt anvisiert – doch diese haben nie stattgefunden.