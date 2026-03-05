Trump entlässt umstrittene Heimatschutzministerin Noem - Gallery Als erste Ministerin der aktuellen Trump-Regierung muss US-Heimatschutzministerin Kristi Noem gehen. (Archivfoto) Bild: dpa Als erste Ministerin der aktuellen Trump-Regierung muss US-Heimatschutzministerin Kristi Noem gehen. (Archivfoto) Bild: dpa Trump entlässt umstrittene Heimatschutzministerin Noem - Gallery Als erste Ministerin der aktuellen Trump-Regierung muss US-Heimatschutzministerin Kristi Noem gehen. (Archivfoto) Bild: dpa Als erste Ministerin der aktuellen Trump-Regierung muss US-Heimatschutzministerin Kristi Noem gehen. (Archivfoto) Bild: dpa

US-Präsident Donald Trump hat die Heimatschutzministerin Kristi Noem entlassen. Ab Ende März soll Senator Markwayne Mullin übernehmen.

DPA, Redaktion blue News dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen US-Präsident Donald Trump hat seine umstrittene Heimatschutzministerin Kristi Noem entlassen.

Noem war nach der Tötung zweiter US-Bürger in Minneapolis immer stärker unter Druck geraten.

Am 31. März wird Markwayne Mullin das Ministerium übernehmen. Derzeit ist er Senator des Bundesstaates Oklahoma. Mehr anzeigen

US-Präsident Donald Trump hat seine umstrittene Heimatschutzministerin Kristi Noem entlassen. Mit Wirkung zum 31. März solle der Senator des Bundesstaates Oklahoma, Markwayne Mullin, das für Einwanderungs- und Grenzschutzbehörden zuständige Ressort führen, teilte Trump auf seiner Plattform Truth Social mit. «Markwayne wird ein hervorragender Heimatschutzminister», kündigte Trump an. Er solle sich für die Sicherheit an den Grenzen einsetzen und gegen die Kriminalität durch Migranten ohne Aufenthaltsgenehmigung vorgehen.

Noem soll nun den Posten der Sondergesandten für den «Schild Amerikas» übernehmen, einer neuen Sicherheitsinitiative für die westliche Hemisphäre. Mit westlicher Hemisphäre ist zumeist der Doppelkontinent Amerika gemeint.

Noem ist damit das erste Kabinettsmitglied, das in Trumps zweiter Amtszeit ausscheidet. Sie sah sich zuletzt massiver Kritik ausgesetzt, insbesondere nach dem Tod von zwei Aktivisten in Minneapolis durch Schüsse von Bundesbeamten. Noem wurde auch für den Umgang ihres Ministeriums mit Milliardensummen kritisiert, die ihr vom Kongress bewilligt worden waren. In Anhörungen im Kongress in dieser Woche sah sie sich Vorwürfen von Demokraten und auch einigen Republikanern ausgesetzt.

Einst Trumps Wunschkandidatin

Noem – einst Trumps Wunschkandidatin für das Heimatschutzministerium – war zuvor Gouverneurin von South Dakota und hatte sich vor allem als überzeugte Unterstützerin des Republikaners einen Namen gemacht. Noch vor ihrer Ernennung zur Ministerin bezeichnete sie die Situation an der Südgrenze der USA zu Mexiko als «Kriegsgebiet».

Zeitweise im Gespräch als Trumps Vize, bescherten ihre Memoiren ihr negative Schlagzeilen: Darin beschrieb Noem, wie sie ihre junge Hündin Cricket erschoss, weil diese sich nicht zum Jagdhund eignete. Später erklärte sie, dies zeige ihre Bereitschaft zu harten Entscheidungen.

Noem war in Bedrängnis geraten

Bei einer Senatsanhörung war die 54-Jährige zuletzt ins Kreuzverhör zu Todesfällen bei Einsätzen der Einwanderungs- und Grenzschutzbehörden gegen Migranten und zu den Taktiken ihres Ministeriums genommen worden. Die teils rabiaten Einsätze hatten zu landesweiten Protesten geführt. Kritiker werfen der Regierung unter Noem vor, dabei Bürgerrechte zu verletzen.

Noch Ende Januar hatte sich Trump demonstrativ dazu hinter Noem gestellt. «Ich denke, dass sie sehr gute Arbeit geleistet hat», sagte er nach den tödlichen Schüssen von Bundesbeamten auf zwei US-Bürger bei Zusammenstössen mit Anwohnern. In der Folge entbrannte ein Haushaltsstreit über Kurs und Finanzierung der Einwanderungspolitik. Während Republikaner teils noch schärfere Massnahmen fordern, kritisieren Demokraten die Ausweitung von Befugnissen und verlangen stärkere parlamentarische Kontrolle und Transparenz im Gegenzug für Geldmittel.

Millionenschwere Kampagne führte zu Kritik

Noem hatte bei der Anhörung wiederholt betont, die Massnahmen ihres Ministeriums dienten der nationalen Sicherheit und beruhten auf gesetzlicher Grundlage. Sie war ausserdem gefragt worden, ob sie ihre früheren Äusserungen revidieren wolle, wonach die getöteten US-Bürger als «Terroristen im Inland» zu betrachten seien. Die Beschreibung war im Nachhinein durch Videomaterial und lokale Berichte stark infrage gestellt worden. Noem erklärte, sie habe sich auf Berichte von Einsatzkräften vor Ort verlassen und weigerte sich ausdrücklich, ihre Aussagen zurückzunehmen oder sich zu entschuldigen.

Zum Verhängnis wurde Noem aber vor allem auch eine millionenschwere Werbekampagne zur Abschreckung illegaler Migration. Ein republikanischer Senator merkte an, die Kampagne wäre eher zur Selbstvermarktung als zur effektiven Durchsetzung genutzt worden. Noem behauptete daraufhin, das Budget dafür sei von Trump abgesegnet worden - daraufhin sagte der Senator, das könne er sich nicht vorstellen, denn das bringe Trump in eine «äusserst unangenehme Lage». Trump selbst sagte im Anschluss, er habe nicht zugestimmt. Insgesamt zeigte die Anhörung, dass Sorgen über Noems Führungsverhalten mittlerweile parteiübergreifend sind.