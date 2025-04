Trump enttäuscht selbst seine treuesten Wähler – Zustimmung bricht massiv ein

Die neusten Umfragewerte dürften Trump kaum gefallen. Alex Brandon/AP/dpa

Donald Trump erlebt zum Ende seiner ersten 100 Tage im Amt einen deutlichen Vertrauensverlust. Laut einer neuen Umfrage sinken seine Zustimmungswerte auf historische Tiefststände.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Trumps Zustimmung sinkt auf 39 Prozent – ein Rekordtief für einen Präsidenten nach 100 Tagen.

Mehrheit der Amerikaner kritisiert seine Wirtschaftspolitik, Umgang mit Bundesgerichten und den Ausbau der Exekutivmacht.

Trotz Trumps Schwäche gewinnt die Demokratische Partei kaum Vertrauen zurück. Mehr anzeigen

Knapp 100 Tage nach Amtsantritt zieht eine Mehrheit der US-Bevölkerung eine ernüchternde Bilanz der Präsidentschaft von Donald Trump. Laut einer aktuellen Washington Post-ABC News-Ipsos-Umfrage liegt seine Zustimmung bei nur noch 39 Prozent, während 55 Prozent der Befragten seine Amtsführung ablehnen. Es ist ein historischer Wert, wie die «Washington Post» schreibt. Bei seinem Vorgänger Joe Biden lag die Zustimmung zu diesem Zeitpunkt bei rund 52 Prozent.

Keine moderne US-Regierung hat schneller und aggressiver in Politik und Institutionen eingegriffen als Trumps Administration: Der Präsident reorganisierte die Bundesbehörden, stellte die Weltwirtschaftsordnung infrage, verschärfte die Migrationspolitik und legte sich sogar mit führenden Universitäten an. Doch diese Umbrüche haben nicht nur politische und wirtschaftliche Unsicherheit ausgelöst, sondern auch eine Welle an Klagen provoziert.

Trumps Umgang mit der Wirtschaft wird kritisch gesehen. Alex Brandon/AP/dpa

Die Umfrage zeigt: Keine der abgefragten Trump-Initiativen findet eine Mehrheit in der Bevölkerung. Besonders kritisch sehen die Amerikaner seinen Umgang mit der Wirtschaft, den internationalen Beziehungen sowie seine Versuche, föderale Institutionen wie das Bildungsministerium oder die Umweltbehörden zu schwächen.

Selbst in seiner Kernkompetenz, der Wirtschaftspolitik, verliert Trump massiv an Zustimmung – 61 Prozent beurteilen seine Arbeit hier negativ.

Trump enttäuscht Stammwähler

Auch Trumps Vorgehen gegenüber Migranten und seine Versuche, die Exekutivmacht auszubauen, stossen auf breite Ablehnung. Rund 60 Prozent der Befragten sind überzeugt, dass Trump die Grenzen seiner präsidentiellen Autorität überschreitet und die Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit missachtet.

Besonders kritisch sehen die Amerikaner auch den Umgang seiner Regierung mit Bundesgerichten – zwei Drittel befürworten, dass Richter Präsidentenerlasse blockieren können, wenn diese mutmasslich verfassungswidrig sind.

Erhebliche Einbussen verzeichnet Trump unter weissen Wählern ohne Hochschulabschluss, jungen Erwachsenen sowie jenen, die sich bei der Wahl im November enthalten hatten. Während die republikanische Basis ihm weiterhin weitgehend die Treue hält, schwindet die Unterstützung unter unabhängigen Wählern merklich.

Einige politische Massnahmen, etwa Trumps Schutzzölle, werden zwar von Teilen der Bevölkerung noch positiv bewertet, etwa im Hinblick auf die Schaffung von Industriearbeitsplätzen. Dennoch befürchtet eine deutliche Mehrheit eine Rezession als Folge seiner Wirtschaftspolitik.

Trotz dieser deutlichen Kritik an Trump können auch die Demokraten kaum von der aktuellen Stimmung profitieren. Die Bevölkerung vertraut ihnen bei der Lösung grosser Probleme sogar weniger als dem Präsidenten – viele sehen die Partei als noch stärker abgekoppelt von den Bedürfnissen der Menschen.

Deutliche Warnsignale

Besonders deutlich wird die Ablehnung bei Einzelthemen: Mehr als 70 Prozent lehnen Kürzungen bei der medizinischen Forschung ab, zwei Drittel sprechen sich gegen das Ende des Geburtsortsrechts aus, ebenso gegen die Schliessung des Bildungsministeriums und eine Lockerung von Umweltstandards.

Der Umfrage zufolge sehen rund 49 Prozent die Vereinigten Staaten unter Trump auf einem Weg, der sie von ihren Gründungsprinzipien entfernt. Weniger als ein Drittel ist der Meinung, Trump bringe das Land diesen Prinzipien näher.

Für Trump und seine Regierung sind dies deutliche Warnsignale: Nach den ersten 100 Tagen droht nicht nur ein historischer Einbruch der Zustimmungswerte, sondern auch der Verlust des wirtschaftlichen Vertrauens – einst eine der wichtigsten Stärken des Präsidenten.