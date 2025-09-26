  1. Privatkunden
«Das weiss er besser» Trump stellt Erdogan vor laufenden Kameras bloss

Sven Ziegler

26.9.2025

Trump stichelt bei Treffen mit Erdogan über «manipulierte Wahlen»

Trump stichelt bei Treffen mit Erdogan über «manipulierte Wahlen»

Beim Besuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan im Weissen Haus hat Donald Trump mit einem Seitenhieb für Aufsehen gesorgt. In Anwesenheit des Gastes sprach der US-Präsident über «manipulierte Wahlen».

26.09.2025

Beim Besuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan im Weissen Haus hat Donald Trump mit einem Seitenhieb für Aufsehen gesorgt. In Anwesenheit des Gastes sprach der US-Präsident über «manipulierte Wahlen». 

,

Sven Ziegler, Agence France-Presse

26.09.2025, 07:58

26.09.2025, 08:02

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Trump empfing Erdogan erstmals seit 2019 wieder im Weissen Haus.
  • In einer Bemerkung über «manipulierte Wahlen» zielte er direkt auf den türkischen Präsidenten.
  • Gesprächsthemen waren die Gaza-Krise, die Ukraine sowie die Wiederaufnahme des F-35-Kampfjet-Programms.
Mehr anzeigen

US-Präsident Donald Trump und sein türkischer Amtskollege Recep Tayyip Erdogan haben bei ihrem Treffen in Washington versucht, die angespannten Beziehungen zwischen beiden Ländern zu verbessern. Für Schlagzeilen sorgte aber vor allem ein Seitenhieb des US-Präsidenten: «Er weiss besser als jeder andere über manipulierte Wahlen Bescheid», sagte Trump im Oval Office – und deutete dabei auf Erdogan.

Die Bemerkung fiel, als Trump über seine eigene politische Rückkehr sprach: «Wir waren Freunde, sogar während der vier Jahre, in denen ich im Exil war – durch eine manipulierte Wahl, wie sich herausstellte.» Erdogan lächelte daneben.

Das Treffen war Erdogans erster Besuch im Weissen Haus seit 2019. Unter Trumps Vorgänger Joe Biden hatte sich das Verhältnis deutlich abgekühlt – unter anderem wegen des harten Vorgehens der Türkei gegen Oppositionelle und Journalisten sowie wegen enger Energiebeziehungen zu Russland.

Schwierige Gespräche 

Nun setzte Trump andere Akzente. Er bezeichnete Erdogan als «toughe Persönlichkeit» und «wertvollen Verbündeten» – auch mit Blick auf die Konflikte in Syrien und der Ukraine.

Ein zentrales Thema war die mögliche Rückkehr der Türkei ins F-35-Programm. Ankara war 2019 ausgeschlossen worden, nachdem es russische S-400-Raketen beschafft hatte. Trump stellte nun eine Lösung in Aussicht: «Ich denke, Sie werden erfolgreich sein mit dem, was Sie kaufen wollen.»

Auch der Gaza-Krieg stand auf der Tagesordnung. Trump betonte, er wolle «diesen Krieg beenden» und sprach von laufenden Gesprächen mit Nahost-Staatschefs. Erdogan, der Israels Vorgehen seit Monaten scharf kritisiert, unterstützte die Initiative: «Ich glaube an die Friedensbemühungen von Präsident Trump.»

