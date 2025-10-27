Trump erhöht Druck auf Maduro – Kriegswahrscheinlichkeit bei über 75 Prozent?

Donald Trump trifft am 27. Oktober in Tokio ein. KEYSTONE

Die USA sind auf Kriegskurs: Washington hat nicht nur einen Bomber und einen Flugzeugträger in die Karibik verlegt, sondern auch Spezialeinheiten. Eine Expertin beziffert die Wahrscheinlichkeit eines Krieges auf über 75 Prozent.

Zuvor waren bereits weitere Marine-Schiffe in die Region abkommandiert worden.

Wahrscheinlichkeit über 75 Prozent: Einige Experten und Medien rechnen fest mit einer Attacke des US-Militärs auf Venezuela.

Trump-Hotel in Caracas? Ein Experte beschreibt drei Szenarien, wie sich die Spannung entladen könnte.

«Wir werden sie töten. Sie werden wie tot sein»: Donald Trump spricht über seinen Kreuzzug gegen den Drogenschmuggel. Mehr anzeigen

Die USA setzen ihre Jagd auf Drogenschmuggler in der Karibik unbeirrt fort: Inzwischen haben die US-Militärs dabei mindestens 43 Menschen auf zehn Booten getötet.

Verantwortlich dafür ist – noch – Alvin Holsey, doch der Admiral nimmt seinen Hut: Der 60-Jährige, der eigentlich für drei Jahre das Kommando des United States Southern Command übernehmen sollte, wirft nach einem Jahr das Handtuch.

Erneuter Angriff von US-Militär auf mutmassliches Drogenschmuggler-Boot STORY: Das US-Militär hat laut Angaben von Pentagon-Chef Pete Hegseth einen weiteren tödlichen Angriff auf ein angeblich mit Drogen beladenes Boot im Pazifik verübt. Die Attacke sei am Mittwoch in internationalen Gewässern erfolgt und habe zwei Menschen getötet, schrieb Verteidigungsminister Hegseth, der sich mittlerweile Kriegsminister nennt, auf der Plattform X. Ein US-Regierungsbeamter bestätigte am Mittwoch gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, dass sich zum Zeitpunkt des Einsatzes mutmassliche Schmuggler an Bord befanden. Weitere Einzelheiten wurden zunächst nicht genannt. Der Angriff ist Teil der Militäroperation der USA im Pazifik im Rahmen der Anti-Drogen-Politik der Trump-Regierung. Diese hatte bereits zu mindestens sieben Einsätzen in der Karibik geführt und die Spannungen mit Venezuela und Kolumbien deutlich verschärft. 23.10.2025

Laut «The Atlantic» hat Holsey Bedenken gegen die Attacken auf die Drogenschmuggler geäussert, was zu einem Treffen mit Kriegsminister Pete Hegseth geführt haben soll, das in der Kündigung des Admirals mündete. Dabei sind die Angriffe in internationalen Gewässern vielleicht noch das kleinste Problem für die US-Streitkräfte.

«Die USA bereiten sich auf einen Krieg mit Venezuela vor»

Der Grund? «The Atlantic» nennt das Kind beim Namen: «Die Vereinigten Staaten bereiten sich auf einen Krieg mit Venezuela vor», titelt das Magazin. Das würden nicht nur die militärischen Vorbereitungen suggerieren, sondern auf Donald Trumps Rhetorik.

Der US-Präsident hat zwar gesagt, Venezuelas Präsident habe «alles» angeboten, um einen Konflikt zu vermeiden. «Wissen Sie, warum?», fragt er Journalisten am 17. Oktober im Weissen Haus. «Weil er keinen Ärger mit den Vereinigten Staaten will», antwortet der 79-Jährige grad selbst, wobei er sich weniger diplomatisch ausdrückt als beschrieben.

Q: What could Maduro do? TRUMP: He's offered everything. You know why? Because he doesn't want to fuck around with the United States



— Aaron Rupar (@atrupar.com) 17. Oktober 2025 um 20:16

Heute sieht es jedoch danach aus, dass Nicolás Maduro dennoch Ärger bekommen wird. Das vielleicht eindeutigste Indiz: Das Pentagon hat die 160th Special Operations Aviation Regiment in die Region verlegt. Die Night Stalker (Nachtschleicher) arbeiten mit Helikoptern, Drohnen und Spezialkräften, um Sonderoperationen durchzuführen.

Wahrscheinlichkeit für Angriff «bei über 75 Prozent»?

«Ich glaube wirklich, dass diese Leute die besten Rotor-Piloten der Welt sind. Sie sind die Formel-1-Fahrer der Luftfahrt», sagt Steven Hartov, der ein Buch über die Geheim-Einsätze der Elite-Einheit geschrieben hat, dem «Guardian».

Und weiter: «Wenn es eine Mission gibt, die aufgrund der Lage oder der Verteidigung des Feindes unmöglich erscheint – sei es die Befreiung eines wichtigen Ziels oder das Ausschalten eines besonders gefährlichen Ziels – sind die Night Stalkers die Einzigen, die sie erfüllen können.» Fliegen die US-Soldaten bald im Schutze der Dunkelheit in Venezuela ein, um den Sturz Maduros einzuleiten?

Das 160. Special Operations Aviation Regiment der US-Streitkräfte Das 160. Special Operations Aviation Regiment der US-Streitkräfte kommt bei heiklen Operationen zum Einsatz: Die Einheit war bei den Kriegen in Afghanistan und im Irak dabei und hat auch die Jagd auf Osama bin Laden unterstützt.

«Wenn es einen ‹Radar für die Wahrscheinlichkeit einer US-Militäraktion in Venezuela› gäbe, würde ich sagen, dass die Wahrscheinlichkeit zum jetzigen Zeitpunkt bei über 75 Prozent liegt», sagt Eva Golinger der britischen Zeitung, «wenn nicht sogar darüber, weil die Dinge noch nie so eskaliert sind.»

«Sorgfältig kalibrierte militärische Botschaft»

Die amerikanische Anwältin war Beraterin von Maduros Vorgänger Hugo Chávez: Sie denkt, Trump sei bereit für einen Krieg, «weil er glaubt, dass seine Macht unendlich ist». «Ich warte auf eine SMS oder einen Anruf mitten in der Nacht, dass es irgendeine Art von US-Eindringen oder ein selektives Bombardement gab.»

Venezuela steht laut Golinger im Mittelpunkt von Trumps Interesse – «und das ist ziemlich erschreckend». Robert Evan Ellis sieht in dem US-Aufmarsch «eine sorgfältig kalibrierte militärische Botschaft», die in drei unterschiedlichen Szenarien enden könnte, sagt der Berater des früheren Aussenministers Mike Pompeo dem «Guardian».

Trump is blowing up boats in the Caribbean to distract you while he lets Maduro cash checks from Big Oil. And the media isn’t telling the whole story. The White House lifted oil sanctions on Maduro to bribe him for his help deporting LEGAL TPS HOLDERS back to dictatorship.



— Rep. Debbie Wasserman Schultz (@wassermanschultz.house.gov) 26. Oktober 2025 um 23:56

Erstens: Venezuelas Militär stürzt Maduro «und löst das Problem ohne die USA». Zweitens: Washington liquidiert den Präsidenten. Drittens: Trump landet einen «substantiellen Deal», der Maduros Ende besiegelt und US-Firmen Zugang zu dem Land verschafft.

Trump-Hotel in Caracas?

Der Nachteil bei letzterem Punkt sei, dass wohl eine undemokratische Regierung an der Macht bleibe. Der Vorteil für den US-Präsidenten wäre, dass dabei wohl ein Trump-Hotel «mit einem tollen Golfplatz» in der Hauptstadt Caracas herausspringen könnte. Dass Maduro an der Macht bleibt, kann sich der Südamerika-Experte dagegen nicht vorstellen.

Nicolás Maduros Tage an der Spitze Venezuelas sind gezählt, glauben Experten. Jesus Vargas/dpa

Das Pentagon setzt den Aufmarsch in der Region fort: Ein US-Kriegsschiff hat in der Hauptstadt von Trinidad und Tobago, Port of Spain, angelegt. Regierungsvertreter Trinidads und Tobagos sowie der USA erklärten gestern, das Kriegsschiff werde bis zum 30. Oktober für gemeinsame Übungen vor Ort bleiben.

Ein ranghoher Militärbeamter des Inselstaates sagte der Nachrichtenagentur AP, der Einsatz sei erst kürzlich geplant worden. Das venezolanische Aussenministerium bezeichnete die Militärübungen in den Gewässern seines Nachbarlandes als «ernsthafte Bedrohung» für die Karibikregion und als «feindliche Provokation» gegen Venezuela.

Lenkwaffen-Zerstörer vor Ort – Flugzeugträger im Anmarsch

Die Ankunft des Lenkwaffen-Zerstörers USS Gravely ergänzt die Präsenz des Flugzeugträgers USS Gerald R. Ford, der sich derzeit dem Nachbarland Venezuela nähert. Der venezolanische Präsident Nicolás Maduro kritisierte die Verlegung des Flugzeugträgers als Versuch der US-Regierung, «einen neuen ewigen Krieg» gegen sein Land zu inszenieren.

US warship docks in Trinidad & Tobago 🚢 amidst escalating tensions w/ Venezuela. USS Gravely joins USS Gerald R. Ford carrier strike group near Caracas, sparking accusations of "military provocation" & a planned "eternal war" by Pres. Maduro.



— News X (@news-x.bsky.social) 27. Oktober 2025 um 01:31

Die Ministerpräsidentin von Trinidad und Tobago, Kamla Persad-Bissessar, gilt als entschiedene Befürworterin der US-Militärpräsenz und der tödlichen Angriffe auf mutmassliche Drogenschiffe in den Gewässern vor Venezuela. Viele Menschen in Trinidad und Tobago kritisieren jedoch das Anlegen des Kriegsschiffs.

Bei einer Demonstration vor der US-Botschaft sagte kürzlich David Abdulah, Vorsitzender der sozialistischen Partei Movement for Social Justice: «Da ist ein Kriegsschiff in Trinidad, das hier mehrere Tage lang nur wenige Meilen von Venezuela entfernt ankern wird – und das in einer Situation, in der Kriegsgefahr besteht», sagt Abdulah. «Das ist eine Abscheulichkeit.»

«Wir werden sie töten. Sie werden wie tot sein»

Wenn der Flugzeugträger USS Gerald R. Ford in der Region eintrifft, wird die US Navy etwa so viele Schiffe vor Ort haben, wie Israel nach dem Angriff auf den Iran geschützt haben, weiss «The Atlantic»: «Das Einzige, wofür man den Flugzeugträger einsetzen könnte, ist der Angriff auf Ziele an Land, weil sie nicht so effektiv auf kleine Boote auf See zielen können», sagt Bryan Clark von der Washingtoner Denkfabrik Hudson Institute.

Wie könnte das Riesen-Schiff eingesetzt werden? «Wenn man innerhalb Venezuelas zuschlägt, ist der Flugzeugträger ein effizientes Mittel, da es in der Region keine Basen gibt», antwortet Clark. Donald Trump selbst heizt die Spekulationen am 23. Oktober an: «In Venezuela wird es bald eine Landaktion geben», kündigt er an.

Trump: "I don't think we're necessarily going to ask for a declaration of war, I think we're just gonna kill people that are bringing drugs into our country. We're going to kill them. They're going to be, like dead."



— Aaron Rupar (@atrupar.com) 23. Oktober 2025 um 22:27

Das Repräsentantenhaus will der Präsident dabei aussen vor lassen: «Ich werde nicht unbedingt nach einer Kriegserklärung fragen. Ich denke, wir werden einfach die Leute töten, die Drogen in unser Land bringen. Okay? Wir werden sie töten. Sie wissen schon, sie werden wie tot sein.»