Weshalb Trump seinen Kurs gegenüber Putin nun ändert

Trump droht Russland mit Sekundärzöllen

STORY: NATO-Generalsekretär Mark Rutte zu Gast im Weissen Haus am Montag. Dort kündigte US-Präsident Donald Trump zur Unterstützung der Ukraine die Lieferung von Waffen an den Nordatlantikpakt an. Man werde, Zitat, «Waffen der Spitzenklasse» herstellen und sie an die Nato liefern, sagt Trump. Dazu würden auch vollständige Patriot-Flugabwehrsysteme gehören. Für die Kosten würden die Nato-Mitgliedsländer aufkommen und nicht der amerikanische Steuerzahler. «Wir werden die besten Raketen an die NATO schicken und in einigen Fällen vielleicht auch an, das war Marks Vorschlag, nach Deutschland, wo sie im Voraus Raketen schicken werden, und diese werden ersetzt. Die NATO wird sich darum kümmern.» «Einer der Gründe, warum Sie heute hier sind, ist, weil wir sehr unzufrieden sind mit Russland, zumindest bin ich das. Darüber werden wir vielleicht ein andermal sprechen. Aber wir sind sehr, sehr unzufrieden mit ihnen, und wir werden sehr harte Zölle erheben, wenn wir nicht innerhalb von 50 Tagen eine Einigung haben. Zölle in Höhe von etwa 100 Prozent. Sekundärzölle.» Im Zollstreit sei er offen für weitere Verhandlungen mit der EU und anderen Handelspartnern, bevor ab Anfang August höhere US-Zölle gelten sollen, sagte Trump. EU-Vertreter würden dazu für Gespräche in die USA kommen. Der Republikaner hatte der EU am Wochenende mit pauschalen Zöllen von 30 Prozent ab August gedroht.

14.07.2025