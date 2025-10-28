  1. Privatkunden
Fed vor Zinssenkung Trumps Wunsch wird heute wohl erfüllt – trotzdem wird er enttäuscht sein

Sven Ziegler

28.10.2025

US-Präsident Trump besucht die Fed mit US-Notenbank-Chef Powell.
US-Präsident Trump besucht die Fed mit US-Notenbank-Chef Powell.
Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa

Nach einer Serie von Angriffen auf die US-Notenbank Fed könnte Präsident Donald Trump am Mittwoch ein Quäntchen Genugtuung empfinden. Zum zweiten Mal binnen sechs Wochen dürfte die Fed den Leitzins senken.

Agence France-Presse

28.10.2025, 07:47

28.10.2025, 08:43

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die US-Notenbank Fed dürfte den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte senken – auf 3,75 bis 4,0 Prozent.
  • Präsident Trump drängt seit Monaten auf eine drastische Senkung um drei Prozentpunkte.
  • Wegen der Haushaltssperre fehlen wichtige Wirtschaftsdaten – die Fed stochert im Nebel.
Mehr anzeigen

Die Zinsentscheidung, die Fed-Chef Jerome Powell am Mittwoch in Washington verkünden will, gleicht diesmal einem Stochern im Nebel. Denn wegen der Haushaltssperre in den USA, dem sogenannten Shutdown, hat die Regierung in den vergangenen drei Wochen wichtige Wirtschaftsdaten etwa zur Arbeitslosigkeit nicht veröffentlicht. Diese liegen in normalen Zeiten den Fed-Beratungen zugrunde.

Doch unter Trump ist in den USA wenig normal. Lediglich offizielle Inflationszahlen liegen vor. Die Inflationsrate stieg im September auf das Jahr hochgerechnet auf 3,0 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitgeteilt hat. Das ist ein ganzer Prozentpunkt über der von der Fed angestrebten Marke von 2,0 Prozent und spräche eigentlich gegen eine Zinssenkung.

Allerdings soll die Fed laut ihrem Mandat nicht nur die Inflation berücksichtigen, sondern auch die Lage auf dem Arbeitsmarkt. Die hatte sich nach den letzten verfügbaren Zahlen vom August eingetrübt. Die Arbeitslosenquote stieg auf 4,3 Prozent, den höchsten Stand seit 2021, nur rund 22'000 Jobs wurden geschaffen. Das spricht für einen Zinsschnitt.

«Die relative Schwäche des Arbeitsmarktes wiegt in der Beurteilung der Lage stärker als die Robustheit des Wachstums und der moderate Anstieg der Inflation», erklärt der Chefvolkswirt der deutschen Investment- und Entwicklungsbank KfW, Dirk Schumacher. Vor diesem Hintergrund liessen Äusserungen von Mitgliedern der US-Notenbank «wenig Zweifel aufkommen, dass eine weitere Zinssenkung ansteht».

Allerdings dürfte der Zinsschnitt nicht massiv, wie von Trump gefordert, sondern vorsichtig um 0,25 Prozentpunkte, auf eine Spanne zwischen 3,75 und 4,0 Prozent. Das jedenfalls erwarten viele Börsenhändler und Analysten.

Trump baut Fed-Führung teilweise um

Zufrieden dürfte Trump dennoch nicht sein. Der Präsident fordert seit Monaten einen drastischen Zinsschnitt um ganze drei Prozentpunkte. Vom billigen Geld könnten potenzielle Hauskäufer und andere Kreditnehmer profitieren, argumentiert der Immobilienmagnat.

Was Trump verschweigt: Das Tilgen der Staatsschulden würde ebenfalls günstiger. Der Haushaltsfehlbetrag ist in den ersten neun Monaten seiner zweiten Amtszeit auf das Allzeithoch von 38 Billionen Dollar gestiegen (fast 33 Billionen Euro), wie das Finanzministerium vergangene Woche mitteilte - eine Zahl mit zwölf Nullen.

Geldpolitik. US-Minister prüft Fed-Umbau – aber keinen Powell-Rücktritt

GeldpolitikUS-Minister prüft Fed-Umbau – aber keinen Powell-Rücktritt

Um seine Zinsschnitt-Forderung leichter durchsetzen zu können, hat Trump seinen bisherigen Wirtschaftsberater Stephen Miran im Fed-Vorstand installiert. Zudem hat der Präsident mit Zentralbank-Vorständin Lisa Cook die einzige schwarze Frau im Fed-Gouverneursrat entlassen. Cook wehrt sich allerdings juristisch gegen den Rauswurf. Anfang Oktober gelang ihr ein Punktsieg gegen Trump: Der Oberste Gerichtshof stoppte ihre Entlassung, zumindest vorläufig.

Darüber hinaus hat Trump Fed-Chef Jerome Powell wiederholt als «Schwachkopf» und «Verlierer» beschimpft und ihm sogar mit einer Entlassung gedroht, sollten die Leitzinsen nicht deutlich sinken. Der von Trump selbst im Jahr 2017 nominierte Powell gibt sich bisher stoisch. «Wir bleiben fest entschlossen, unsere Unabhängigkeit zu bewahren», sagte er bei der letzten Fed-Sitzung Mitte September.

