Kritiker sprechen von Machtmissbrauch Trump feuert Architektur-Kommission, die ihn bremsen könnte

Sven Ziegler

29.10.2025

So könnte Donald Trumps Monument einst aussehen.
So könnte Donald Trumps Monument einst aussehen.
Keystone

Donald Trump greift in Washington tief in die Architekturpolitik ein: Der US-Präsident hat alle sechs Mitglieder der Kommission für bildende Künste entlassen – ausgerechnet jene Behörde, die seine umstrittenen Baupläne für ein Ballhaus und einen Triumphbogen prüfen sollte.

Sven Ziegler

29.10.2025, 13:42

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Trump hat die gesamte Kommission für bildende Künste (CFA) in Washington abgesetzt.
  • Das Gremium hätte Trumps Baupläne für ein Ballhaus und einen Triumphbogen prüfen sollen.
  • Kritiker sehen darin einen Versuch, Kontrollinstanzen auszuschalten und politische Gefolgsleute zu installieren.
Mehr anzeigen

Im Weissen Haus herrscht neuer Baustellengeist – und dieser birgt politischen Sprengstoff: Präsident Donald Trump hat alle sechs Mitglieder der Commission of Fine Arts entlassen, einer traditionsreichen Behörde, die Bau- und Designvorhaben in der US-Hauptstadt begutachtet.

In einem Schreiben aus der Personalabteilung des Weissen Hauses hiess es laut Washington Post, ihre Mandate würden «mit sofortiger Wirkung beendet». Die Kommission war unter Joe Biden mit Architektinnen, Stadtplanern und Kulturschaffenden besetzt worden – deren Amtszeit eigentlich bis 2028 gelaufen wäre.

Ein Sprecher des Weissen Hauses bestätigte den Schritt: Man bereite nun «eine neue Besetzung vor, die stärker mit Präsident Trumps America-First-Politik übereinstimmt». Zu den Projekten, die demnächst auf den Schreibtischen liegen sollen, gehört ein 300-Millionen-Dollar-Ballsaal auf dem Gelände des Weissen Hauses sowie ein Triumphbogen in Washington, beides Prestigeprojekte des Präsidenten.

Trump plant Ballsaal und Triumphbogen

Die Entscheidung folgt einem bereits im Sommer erfolgten Schritt: Damals entliess das Weisse Haus auch alle Biden-Ernannten aus der National Capital Planning Commission, der wichtigsten Planungsbehörde der Hauptstadt. Trumps Vertraute halten dort inzwischen die Mehrheit.

Vielsagende Bilder. Vergolden, planieren, umbauen – so pflügt Donald Trump durch das Weisse Haus

Vielsagende BilderVergolden, planieren, umbauen – so pflügt Donald Trump durch das Weisse Haus

Offiziell soll die neue Kommission die Bauvorhaben lediglich «beraten». Doch Trump könnte – ähnlich wie einst Harry S. Truman beim Bau des berühmten Weissen-Haus-Balkons – die Prüfinstanzen umgehen. Bereits letzte Woche liess er Teile des East Wing abreissen, ohne formelles Prüfverfahren.

Ehemalige Kommissionsmitglieder wie der Architekt Bruce Becker reagierten empört: «Die Kommission spielt eine entscheidende Rolle dabei, wie die Öffentlichkeit das architektonische Gesicht der Hauptstadt erlebt. Sie zu entmachten, gefährdet historische Kontinuität und Transparenz.»

Während das Ballhaus wohl direkt auf Regierungsgelände entstehen soll, würde der geplante Triumphbogen auf Bundesland ausserhalb des Weissen Hauses gebaut – was eine offizielle Genehmigung zwingend erforderlich macht.

Trumps Baupläne stehen für einen kulturpolitischen Kurswechsel: weg von modernen Linien, hin zu klassizistischer Monumentalität – ganz im Stil seiner früheren «Beautify America»-Initiative. Für Kritiker ist die Entlassung der Kommission ein weiterer Versuch, institutionelle Kontrolle durch Loyalität zu ersetzen.

