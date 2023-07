Trump fordert republikanische Konkurrenten zum Rückzug auf

Dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump könnte die Verschwörung gegen die US-Regierung zur Last gelegt werden. Alex Brandon/AP/dpa

Der in mehreren Punkten angeklagte ehemalige US-Präsident Donald Trump ist dennoch der aussichtsreichtste Kandidat seiner Partei. Nun fordert er seine republikanischen Konkurrenten zum Aufgeben auf.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen. Donald Trump hat seine republikanischen Rivalen um die Präsidentschaftskandidatur zur Aufgabe aufgefordert.

Der ehemalige US-Präsident bezeichnete die anderen Bewerber als «Clowns». Mehr anzeigen

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat seine republikanischen Rivalen um die Präsidentschaftskandidatur zur Aufgabe aufgefordert. Jeder Dollar, der von den Republikanern für Angriffe auf ihn ausgegeben werde, unterstütze die Kampagne von Amtsinhaber Joe Biden, sagte Trump am Samstagabend bei einem Wahlkampfauftritt in Erie im US-Staat Pennsylvania. Es sei an der Zeit für die anderen Bewerber, die er als Clowns bezeichnete, das Feld zu räumen.

Trump beschuldigte seine Konkurrenten um die Nominierung, Hunderte Millionen Dollar zu verschwenden, die besser in den Wahlkampf gegen Biden investiert werden könnten. Er forderte die republikanischen Abgeordneten im Kongress auf, sich auf Ermittlungen gegen Biden zu konzentrieren. Zudem sollten sie Militärhilfe für die Ukraine stoppen, bis das Weisse Haus mit den Ermittlungen gegen Biden und seine Familie kooperiere.

Gegen Trump wurde im Zusammenhang mit seinem Umgang mit Geheimdokumenten und wegen Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin Anklage erhoben. Zudem untersucht ein Sonderermittler Trumps Rolle beim Sturm auf das Kapitol in Washington im Januar 2021 und seine Versuche, den Ausgang der Präsidentschaftswahl 2020 zu kippen. Dennoch liegt Trump in den Umfragen deutlich vor seinen republikanischen Konkurrenten um die Präsidentschaftskandidatur.

Der Ex-Präsident nutzte auch am Samstag die Anklagen für den Wahlkampf. «Sie klagen nicht mich an, sie klagen euch an. Ich stehe nur zufällig im Weg», sagte er seinen Zuhörern in Erie. «Jedes Mal, wenn die linksradikalen Demokraten, Marxisten, Kommunisten und Faschisten mich anklagen, betrachte ich das als eine grosse Ehre.... Denn ich werde für euch angeklagt.»

AP/toko