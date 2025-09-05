Trump gab Befehl für geheime Mission in Nordkorea – sie endete im Desaster

Ein Team der U.S. Navy Seals wurde mit einem U-Boot vor die Küste Nordkoreas gebracht und sollte ein Abhörgerät installieren. imago images/ZUMA Wire/Kristopher Kirsop/U.S. Navy (Symbolbild)

Die «New York Times» enthüllt in einem brisanten Bericht, wie eine streng geheime Seal-Team-Six-Mission in Nordkorea aus dem Ruder lief – und mehrere Zivilisten das Leben kostete.

Redaktion blue News Oliver Kohlmaier

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die «New York Times» berichtet von einer fehlgeschlagenen Geheimoperation in Nordkora, bei der Soldaten der Eliteeinheit Navy Seals Zivilisten töteten.

Die Mission wurde 2019 im Vorfeld des Treffens mit Kim Jong-un von US-Präsident Donald Trump autorisiert.

Ziel der Mission war es, ein Abhörgerät in Nordkorea zu platzieren und unbemerkt zu entkommen.

Die Seals wurden in einem atomgetriebenen U-Boot in nordkoreanische Gewässer entsandt und dann in zwei Mini-U-Booten an die Küste gebracht. Mehr anzeigen

Elitesoldaten sollen ein Abhörgerät hinter feindlichen Linien platzieren und unbemerkt wieder verschwinden. Doch die streng geheime Mission läuft völlig aus dem Ruder und endet schliesslich im Desaster.

Was wie eine Szene aus einem Actionfilm klingt, enthüllt nun die «New York Times» in einem brisanten Bericht. Demnach haben Soldaten der Elite-Truppe US Navy Seals während einer fehlgeschlagenen Geheimmission mehrere nordkoreanische Zivilisten erschossen.

Die streng geheime Operation sei 2019 von US-Präsident Donald Trump persönlich autorisiert worden, wie die Zeitung unter Berufung auf ungenannte Quellen berichtet, darunter aktuelle und ehemalige Militärbeamte mit Kenntnis der noch immer geheimen Details.

Kim Jong-un sollte abgehört werden

Der Plan sollte eine «Blindstelle» in den US-Geheimdiensten beseitigen, um die Kommunikation des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un abzufangen und Trump damit möglicherweise einen Vorteil vor dem Gipfeltreffen der beiden Staatschefs im Jahr 2019 zu verschaffen.

Der Auftrag wurde schliesslich an das Seal-Team Six vergeben, wie Militärbeamte der «New York Times» sagten. Dabei handelt es sich um eine legendäre Spezialeinheit, die unter anderem Osama bin Laden getötet hat.

Das Team sollte in das Gebiet gebracht werden, sich an den nordkoreanischen Grenztruppen vorbeischleichen, ein Abhörgerät installieren und schliesslich unbemerkt entkommen.

Sie töteten alle Fischer auf dem Boot

Im Februar 2019 ging es los. Die Soldaten wurden in einem atomgetriebenen U-Boot in nordkoreanische Gewässer entsandt und dann in zwei Mini-U-Booten in eisigen Gewässern ausgesetzt, wo sich die erste Panne ereignete. Während das erste Mini-U-Boot auf der vorgesehenen Stelle eintraf, fuhr das zweite zu weit nach vorne und musste wenden.

Als die Soldaten Richtung Küste schwammen, geriet die Mission ausser Kontrolle. Die Navy Seals stiessen auf nordkoreanische Zivilisten, die offenbar nach Muscheln tauchten. Ob die Fischer das Mini-U-Boot bemerkten, bleibt offen.

Die Elite-Soldaten eröffneten das Feuer und töteten alle Personen auf dem kleinen Fischerboot, heisst es in dem Bericht, der keine genaue Opferzahl nennt. Die Seals zogen sich demnach zurück, ohne das Gerät zu installieren.

Soldaten der Navy Seals bei einer Übung. Die Spezialeinheit tötete einst auch Osama bin Laden. John Scorza/U.S. Navy/dapd/Keystone (Archivbild)

Tötungen laut Pentagon gemäss Einsatzregeln

Weder die US-Regierung, noch die nordkoreanische Regierung haben die fehlgeschlagene Operation öffentlich gemacht. Vor der Genehmigung des Plans hatte das Weisse Haus Bedenken geäussert, dass selbst eine kleine Militäraktion gegen Nordkorea eine «katastrophale Vergeltungsmassnahme» provozieren könnte.

Eine geheime Überprüfung durch das Pentagon kam später zu dem Schluss, dass die Tötungen gemäss den Einsatzregeln gerechtfertigt waren, heisst es in dem Bericht.