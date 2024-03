Donald Trump 2020 bei einem Turnier: Der ehemalige US-Präsident hält sich gerne auf Golfplätzen auf. EPA

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat in seinem Golfklub zwei Turniere gewonnen. Die Stichelei von Joe Biden lässt nicht lange auf sich warten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Donald Trump hat zwei Turniere in seinem eigenen Golfklub gewonnen.

Darüber postete er in der Nacht auf Truth Social.

US-Präsident Joe Biden nutzte den Post für einen Seitenhieb. Mehr anzeigen

US-Präsident Joe Biden hat sich in einem Post auf der Plattform X über Donald Trump lustig gemacht. Trump postete in der Nacht auf dem Netzwerk Truth Social, dass er ein Golfturnier in seinem eigenen Verein gewonnen habe.

«Es ist mir eine grosse Ehre, heute Abend im Trump International Golf Club in West Palm Beach die Trophäe der Vereinsmeisterschaft und die Trophäe der Senioren-Vereinsmeisterschaften entgegenzunehmen. Ich habe beide gewonnen!», schrieb Trump in dem Post auf Truth Social.

«Ein grossartiger und schwieriger Platz machten das Spiel sehr spannend», fuhr Trump vor. «Sehr aufregend, danke vielmals!»

Biden postete in der Nacht auf Montag Schweizer Zeit einen Screenshot des Posts auf X und schrieb dazu: «Gratuliere, Donald! Was für eine Leistung.»

Die Antwort des Trump-Lagers liess nicht lange auf sich warten – und fiel heftig aus. «Der korrupte Joe Biden ist eifersüchtig, weil alles, was er körperlich tut, eine Peinlichkeit ist – sei es, dass er von seinem Fahrrad fällt, Golfbälle verschlägt oder einfach nur vor aller Welt auf den Hintern fällt», sagte ein Sprecher gegenüber der amerikanischen Politzeitung «The Hill».

Die Stichelei zwischen Biden und Trump ist lediglich das jüngste Kapitel in einer Serie von Attacken der beiden Lager. Beide Kandidaten stehen seit rund zwei Wochen als Kandidaten für die Präsidentschaftswahlen im November fest.

Trump liegt in den jüngsten Umfragen vor Biden – allerdings äusserst knapp. Rund 1,9 Prozentpunkte Vorsprung weist der republikanische Herausforderer derzeit auf den demokratischen Amtsinhaber aus.