Nun hat sich auch ICE-Chef Tom Homan geäussert. Bei einer Pressekonferenz am Donnerstag in Minneapolis hat er den laufenden Einwanderungseinsatz in Minnesota verteidigt und zugleich eine Anpassung der Strategie angekündigt. «Präsident Donald Trump will das gelöst haben – und ich werde es lösen», sagte Homan. Unter Trumps Führung habe das Land «die sicherste Grenze in der Geschichte der Nation».
Konkrete Zahlen zur Anzahl der aktuell eingesetzten Beamten von ICE oder der Grenzschutzbehörde nannte Homan nicht. Sein Fokus liege nun auf einem schrittweisen Abzug («draw down») der Kräfte – abhängig davon, ob die Lage stabil bleibe. Der massive Einsatz sei nötig gewesen, um eine «humanitäre Krise» zu bewältigen. Zur Begründung verwies Homan auf die Zeit unter Joe Biden, in der nach seiner Darstellung bis zu 12’000 Menschen pro Tag illegal die Grenze überschritten hätten.
ICE will künftig in Gefängnissen operieren
Trotz offener Differenzen betonte Homan den Austausch mit den Verantwortlichen vor Ort. Seit seiner Ankunft traf er Minnesotas Gouverneur Tim Walz sowie den Bürgermeister von Minneapolis, Jacob Frey, die beide ein Ende der Bundesoperation fordern.
«Ich will nicht, dass irgendjemand stirbt – weder Polizisten noch Menschen aus der Gemeinschaft», sagte Homan und sprach von einem «herausfordernden Umfeld» für Einsatzkräfte. Feindseligkeit und hasserfüllte Rhetorik müssten aufhören.
Enforcement operations will be targeted, prioritizing criminal aliens and public safety and national security threats, while maintaining that all undocumented individuals remain subject to enforcement.
Dieses Vorgehen sei «sicherer für die Gemeinschaft, sicherer für die Beamten und sicherer für die Betroffenen», sagte Homan. Ziel sei es, weniger Agenten auf der Strasse einzusetzen und mehr Kontrollen in Haftanstalten vorzunehmen.