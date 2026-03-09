Videos zeigen apokalyptische Szenen über Teheran Israel hat in der Nacht mehrere Öllager in Teheran bombardiert. Videos aus der iranischen Hauptstadt zeigen apokalyptische Szenen. 08.03.2026

Mitten im Krieg übernimmt der Sohn des getöteten Ali Khamenei die Führung in Iran. Der Krieg treibt den Rohölpreis drastisch in die Höhe. Und Trump sagt, er werde – gemeinsam mit Israel – entscheiden, wann der Krieg endet. Das sind die Entwicklungen der vergangenen Stunden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Donald Trump wird – gemeinsam mit Israel – entscheiden, wann der Krieg mit dem Iran beendet wird, sagte der US-Präsident in einem Kurzinterview.

Im Iran ist mitten im Krieg der Sohn des getöteten Ajatollahs Ali Chamenei zum neuen religiösen und staatlichen Oberhaupt gewählt worden.

Der Ölpreis ist infolge des Iran-Kriegs erstmals seit Jahren wieder auf über 100 US-Dollar angestiegen.

Die israelische Armee setzt ihre Angriffe auf Ziele im Iran und im Libanon fort. Mehr anzeigen

Die Islamische Republik Iran hat einen neuen obersten Führer. Israel und die USA haben bereits Drohungen ausgesprochen. Derweil gehen die Angriffe im Iran weiter – wie auch Teherans Gegenschläge.

blue News fasst zusammen, was in der Nacht auf Montag passiert ist.

Trump sagt, er werde gemeinsam mit Israel entscheiden, wann der Krieg mit dem Iran endet

Donald Trump wird gemeinsam mit Israel entscheiden, wann der Krieg mit dem Iran beendet wird, sagte der US-Präsident in einem kurzen Telefoninterview mit «The Times of Israel». Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu werde an der Entscheidung beteiligt sein, Washington werde jedoch das letzte Wort haben, sagte Trump weiter. «Ich denke, es ist ein wenig gegenseitig», sagte Trump gegenüber der Online-Version der israelischen Zeitung «Wir haben darüber gesprochen. Ich werde zum richtigen Zeitpunkt eine Entscheidung treffen, aber alles wird berücksichtigt werden.»

Er hat das letzte Wort, wann der Krieg gegen den Iran zu Ende ist, sagt US-Präsident Donald Trump. Israels Premierminister Benjamin Netanjahu darf aber mitentscheiden. (Archivbild) Bild: Keystone/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Chameneis Sohn wird oberster Führer im Iran

Im Iran ist mitten im Krieg der Sohn des getöteten Ajatollahs Ali Chamenei zum neuen religiösen und staatlichen Oberhaupt gewählt worden. Das gab das zuständige Wahlgremium laut der Nachrichtenagentur Irna und dem staatlichen Rundfunk Irib bekannt. Der 56-jährige Modschtaba Chamenei wurde vom sogenannten Expertenrat, dem wichtigsten religiösen Gremium des Landes, ernannt. In dem Amt wird er künftig das letzte Wort in allen politischen und militärischen Belangen haben. US-Präsident Donald Trump hatte jüngst bereits deutlich gemacht, dass er Modschtaba Chamenei als neues staatliches Oberhaupt ablehne. Dessen Vater war bei einem israelischen Luftangriff am 28. Februar in Teheran getötet worden.

Nach dem Tod von Ajatollah Ali Chamenei übernimmt sein Sohn Modschtaba Chamenei die Macht. (9. März 2026) Bild: Keystone/Iran state TV via AP

Der Expertenrat habe «trotz der akuten Kriegssituation und der direkten Drohungen der Feinde» keinen Augenblick gezögert, hiess es in einer von Irna veröffentlichten Mitteilung des Gremiums. Die Entscheidung sei nach «sorgfältigen und umfassenden Prüfungen» erfolgt.

Der oberste Führer im Iran war bislang die unangefochtene Autorität. Er vereint die politische Macht und religiöse Legitimation und bestimmt letztlich die strategische Ausrichtung des Staates. Seine Macht beruht gemäss der Staatsideologie auf der sogenannten «Velajat-e Faghih», der Herrschaft eines islamischen Rechtsgelehrten. Er ist Oberbefehlshaber der Streitkräfte, ernennt Schlüsselpositionen in Justiz und Militär und kontrolliert mächtige Gremien. Eine feste Amtszeit gibt es nicht. Kritiker sehen in der Institution eine kaum kontrollierte Machtposition.

Modschtaba Chamenei gilt seit langem als einflussreich, trat in den vergangenen Jahren jedoch kaum öffentlich in Erscheinung. Nur wenige Bilder von ihm sind bekannt. Viele Insider im Iran spekulieren seit längerem, dass er im Schatten seines Vaters grossen Einfluss ausgeübt hat. So soll er im Hintergrund unter anderem Angelegenheiten im Büro des Religionsführers gesteuert haben. Wo er politisch genau steht, ist jedoch weitgehend unklar. Der 56-Jährige dürfte den unerbittlichen Kurs seines Vaters aber zunächst fortsetzen. Er gilt als vertrauter Akteur staatlicher Unterdrückung, heisst es etwa in einer Analyse der Denkfabrik Atlantic Council. So soll er während der Grünen Bewegung 2009, die nach Vorwürfen der Wahlfälschung bei der Präsidentschaftswahl entstand, eine Schlüsselrolle bei der Niederschlagung der Proteste gespielt haben.

Trump machte bereits vor wenigen Tagen in einem Telefongespräch mit dem Nachrichtenportal Axios klar, dass er den Sohn des getöteten Chamenei als neues staatliches Oberhaupt nicht gutheissen würde: «Chameneis Sohn ist für mich inakzeptabel. Wir wollen jemanden, der Harmonie und Frieden in den Iran bringt». Modschtaba Chamenei sei ein «Leichtgewicht», sagte er laut Axios.

Israel greift erneut im Iran und im Libanon an

Die israelische Armee setzt ihre Angriffe auf Ziele im Iran und im Libanon fort. Die Luftwaffe habe eine neue Welle an Attacken gegen Infrastruktur der iranischen Führung im Zentrum des Landes begonnen, teilte die Armee in der Nacht mit. Zudem sei erneut Infrastruktur der mit dem Iran verbündeten Hisbollah-Miliz in der libanesischen Hauptstadt Beirut angegriffen worden.

Derweil gab die Armee Entwarnung für die eigene Bevölkerung, nachdem der Iran zuvor erneut Raketen auf Israel gefeuert hatte.

Ölpreis schiesst weit über kritische Marke von 100 Dollar

Der Ölpreis ist infolge des Iran-Kriegs erstmals seit Jahren wieder auf über 100 US-Dollar angestiegen. Der Preis für die in Europa massgebliche Nordseesorte Brent stieg im frühen Handel zeitweise um rund 20 Prozent auf 111 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Die Börsenkurse in Ostasien brachen daraufhin ein.

Zuvor war zum Handelsbeginn in Chicago die in den USA bestimmende Sorte West Texas Intermediate (WTI) über die Marke von 100 Dollar gesprungen – ein Preisniveau, das es zuletzt 2022 gegeben hatte. Zeitweise stieg der Preis sogar auf 111 Dollar pro Barrel.

Am Freitagnachmittag war Brent-Rohöl zur Lieferung im Mai noch mit über 90 Dollar gehandelt worden. Seit Beginn des Iran-Kriegs vor etwas mehr als einer Woche beläuft sich das Plus inzwischen auf rund 50 Prozent: Ende Februar lag der Preis noch um die 70 Dollar pro Barrel. Auch die Spritpreise sind seither deutlich angestiegen.

Die Angst vor einer längeren Sperrung der Strasse von Hormus bleibt ein bestimmendes Thema auf dem Ölmarkt. Seit den amerikanisch-israelischen Angriffen auf den Iran passieren kaum noch Schiffe die Meerenge zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman. Durch diese wird in Friedenszeiten täglich rund ein Fünftel des weltweiten Ölhandels transportiert. Sie ist auch sehr wichtig für den Transport von Flüssiggas, etwa aus Katar.

Die Börsen in Ostasien reagierten mit heftigen Verlusten auf den rasanten Anstieg der Ölpreise. In Tokio stürzte der Nikkei-Index für 225 führende Werte im frühen Handel um mehr als 6 Prozent unter die Marke von 53'000 Zählern. Rund 25 Minuten nach Handelsbeginn notierte der asiatische Leitindex bei einem satten Minus von 3409,92 Punkten oder 6,13 Prozent bei einem Zwischenstand von 52'210,92 Punkten.

Hohe Verluste verzeichnete auch die Börse in Südkorea. In Seoul verzeichnete der KOSPI nach Handelsbeginn zeitweise ein Minus von 378,55 Punkten – oder knapp 7 Prozent – bei einem Stand von 5200,17 Zählern.